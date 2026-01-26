Legendäres Football-Duell:Patriots und Seahawks spielen im Superbowl

Die Seattle Seahawks sind den New England Patriots in den Superbowl gefolgt. Nun wartet in zwei Wochen die Neuauflage eines legendären Duells.

Die Seattle Seahawks sind den New England Patriots in den Super Bowl gefolgt. Angeführt von Quarterback Sam Darnold besiegte das Team die Los Angeles Rams im heimischen Lumen Field mit 31:27. 26.01.2026 | 0:32 min

Nach einer Schnee-Schlacht in Denver und einem echten NFL-Krimi in Seattle kommt es im Super Bowl in zwei Wochen zu einer Neuauflage eines legendären Titel-Duells: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Für den Rekord-Teilnehmer aus dem Großraum Boston ist es die erste Reise zum wichtigsten Football-Spiel der Saison seit dem Abschied von Tom Brady, der bei allen sechs Triumphen des Teams der Quarterback war.

Die Seahawks sind erstmals seit 2015 wieder dabei - damals verlor Seattle 24:28 gegen die Patriots wegen eines späten Ballverlusts durch eine Interception, die bei Seattle-Fans noch heute für Unverständnis und Frust sorgt. Im Jahr zuvor hatten die Seahawks ihren bislang einzigen Super-Bowl-Sieg eingefahren.

3:28 - alles entschieden. Fast. Dann führt Tom Brady die Patriots gegen die Falcons zum größten Super-Bowl-Comeback - und wird zur Legende. Sein ganzes Leben: ein einziges Comeback. 07.11.2025 | 12:00 min

Duell mit den Rams spannend bis zur letzten Sekunde

Vor den eigenen Fans setzten sich die Seahawks in einer spannenden Partie mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und vertreten nun die NFC im Super Bowl. Quarterback Sam Darnold kam auf 346 Yards Raumgewinn durch Pässe und bereitete drei Touchdowns vor. Auch Rams-Quarterback Matthew Stafford hatte ein starkes Spiel und kam auf 374 Yards Raumgewinn und drei Touchdown-Pässe.

New England hatte sich zuvor mit 10:7 gegen die Denver Broncos durchgesetzt und als Vertreter der AFC qualifiziert. Die Partie war über weite Strecken der zweiten Halbzeit geprägt von widrigen Bedingungen mit heftigem Schneefall, Wind und schlechter Sicht. Die Patriots entschieden die Partie durch ein Field Goal zu Beginn des dritten Viertels - vor dem Einsetzen des Schneefalls. Danach kam keine der beiden Mannschaften mehr zu Punkten.

Quelle: dpa