3 Doors Down-Sänger Brad Arnold mit 47 Jahren gestorben

Der Frontmann der US-Rockband "3 Doors Down", Brad Arnold, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 47 Jahren friedlich im Schlaf "nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs". Das teilte sein Management in einem offiziellen Statement mit. Seine geliebte Frau und seine Familie seien an seiner Seite gewesen.

Der Sänger hatte seine Krebsdiagnose im vergangenen Jahr in einer Videobotschaft auf Instagram bekanntgegeben. Die Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe, teilte er damals mit. Er habe aber keine Angst. Die Rockband "3 Doors Down" sagte daraufhin auch eine geplante Sommer-Tournee in den USA ab.

Brad Arnold bei einem Konzert seiner Band 3 Doors Down in Berlin (2012). Quelle: picture alliance/dpa/Jörg Carstensen

Die Band feierte internationale Erfolge

Arnold hatte die Band Mitte der 1990er Jahre im US-Bundesstaat Mississippi mit seinen High-School-Freunden Matt Roberts und Todd Harrell in seinem Heimatort Escatawpa gegründet. Sie wurden international durch ihre Debüt-Single "Kryptonite" (2000) bekannt.

Im Jahr 2001 mit dem American Music Award als bester neuer Künstler ausgezeichnet, machte sich "3 Doors Down" in Deutschland vor allem mit der Single "Here Without You" einen Namen. Weitere Hits hatte die Band mit Songs wie "When I'm Gone", "Let Me Go" oder "It's Not My Time".

Die Mitglieder der Rockgruppe 3 Doors Down im Februar 2001 in New York. Quelle: AP

Statement: "Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus"

Die Debüt-Single "Kryptonite", die auch für einen Grammy nominiert wurde, erreichte Platz 3 der Billboard Hot 100 und wurde in den USA acht Millionen Mal verkauft oder gestreamt. Arnold habe den Hit im Mathematikunterricht geschrieben, als er gerade einmal 15 Jahre alt gewesen sei, hieß es in der Mitteilung, die die Band auch über Instagram verbreitete.

Der Song wurde zuerst über lokale Radiosender populär, bevor er die Aufmerksamkeit von renommierten Plattenlabels erregte.

Als Gründungsmitglied und Sänger, der als Schlagzeuger der Band startete, habe Arnold dazu beigetragen, Rockmusik neu zu definieren. Er habe dabei emotionale Songtexte und lyrische Themen verbunden, schreiben seine Bandkollegen.

Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus. „ Auszug aus dem Statement der Band "3 Doors Down"

Sie habe Momente der Verbundenheit und Freude und gemeinsame Erfahrungen geschaffen, die weit über die Auftritte hinausreichten. Über Arnold hieß es: "Er wird sehr vermisst werden und für immer in Erinnerung bleiben."

