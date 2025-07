Black-Sabbath-Frontmann: Rocker Ozzy Osbourne ist tot

Osbourne, der die Nervenkrankheit Parkinson und weitere gesundheitliche Probleme hat, hatte den Auftritt als sein letztes Konzert angekündigt. Der 76-Jährige performte zunächst einige Solo-Songs. Er saß während des gesamten Auftritts auf einem Thron. Osbourne hat in der Vergangenheit über seine gesundheitsbedingten Schwierigkeiten beim Gehen gesprochen."Ich weiß nicht, was ich sagen soll", rief Osbourne seinen Fans von der Bühne aus zu. "Ich lag für verdammte sechs Jahre flach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich fühle", sagte er sichtlich bewegt, bevor er mit seiner Band "Mama, I'm Coming Home" spielte. Im Stadion sah man viele Fans mit Tränen in den Augen.Anschließend trat Black Sabbath das erste Mal seit 20 Jahren in Originalbesetzung auf. Tony Iommi (77), Geezer Butler (75) und Bill Ward (77) zählen neben Osbourne dazu. Sie spielten ihre berühmten Hits "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" und "Paranoid".