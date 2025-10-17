Kiss-Star Ace Frehley: Rock-Ikone "Space Ace" gestorben

Mit der Glamrockband Kiss hat Ace Frehley Musikgeschichte geschrieben. Nun ist der auch als "Space Ace" bekannte Gitarrist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der ehemalige Lead-Gitarrist der Band Kiss, Ace Frehley, ist mit 74 Jahren gestorben. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Band, die den Glamrock der 70er prägte. 17.10.2025 | 0:23 min

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. "Wir sind tief erschüttert und untröstlich", heißt es in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt.

Viele große Namen der Rock-Branche sind hier aufgetreten. Das "Rock am Ring"-Festival ist ein Zuhause für Rock-Fans - mit einer Geschichte voller Höhen und Tiefen. 26.05.2025 | 9:42 min

Kiss: "Unverzichtbarer und unersetzlicher Rock-Soldat"

Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt.

Zu seinen größten Hits zählen unter anderem "I Was Made for Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" und "Black Diamond". Quelle: imago

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als "unersetzlichen Rock-Soldaten" in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. "Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein", hieß es weiter.

Kiss zum Tod von Frehley auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bandkollege Gene Simmons gedachte Frehley im Onlinedienst X: "Niemand kann Aces Vermächtnis antasten." Er wisse, dass Frehley seine Fans geliebt habe.

Kiss: Wildes Make-up und spektakuläre Shows

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. Damals gehörten neben Lead-Gitarrist Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu.

Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderem "I Was Made for Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" und "Black Diamond". Frehley, mit dem Beinamen "Spaceman" oder "Space Ace", stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne. 2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Blumen auf Hollywoods "Walk of Fame"

Der gebürtige New Yorker Frehley verließ die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. Er gründete die Band Frehley's Comet, die eine Reihe erfolgreicher Alben produzierte. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei - die Wiedervereinigung hielt sechs Jahre lang. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum "10.000 Volts" heraus.

Ace Frehley (rechts) bei einem Auftritt mit der US-Rockband Kiss. Quelle: imago

Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. "Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt", hieß es in einer Mitteilung, die ihn als "legendäres Talent" würdigte.

Frehley hinterlässt seine Ehefrau Jeanette und seine Tochter Monique.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.