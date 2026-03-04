Paralympics-Liveblog: Erster Turniersieg für Eishockey-Team

Die alpine Skirennfahrerin Andrea Rothfuss will nach ihrer erfolgreichen Rückkehr in den Parasport auch ein Vorbild für andere psychisch erkrankte Menschen sein. "Dass alles gut ausgegangen ist und ich mir den Traum erfüllen konnte, aber auch allen anderen zeigen kann, dass man da rauskommen und zu alter Stärke zurückfinden kann, ist eine sehr schöne Geschichte", sagte die 36-Jährige.

Rothfuss hatte vor den Paralympischen Winterspielen in Norditalien lange ausgesetzt, nachdem sie an einer Depression erkrankt war. Erst im Dezember kehrte die 14-malige Medaillengewinnerin ins Weltcup-Geschehen zurück. Nach geglückter Qualifikation für Cortina d'Ampezzo fuhr Rothfuss im Super-G und im Riesenslalom auf Rang vier, in der Super-Kombination kam sie auf den sechsten Platz.