Paralympics-Liveblog: Erster Turniersieg für Eishockey-Team

Liveblog

+++ Paralympics-Blog +++:Nach Depression: Rothfuss will Vorbild sein

|

Die News im Paralympics-Blog.

Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Wichtige Meldungen

Nach Depression: Rothfuss will Vorbild sein

Die alpine Skirennfahrerin Andrea Rothfuss will nach ihrer erfolgreichen Rückkehr in den Parasport auch ein Vorbild für andere psychisch erkrankte Menschen sein. "Dass alles gut ausgegangen ist und ich mir den Traum erfüllen konnte, aber auch allen anderen zeigen kann, dass man da rauskommen und zu alter Stärke zurückfinden kann, ist eine sehr schöne Geschichte", sagte die 36-Jährige. 

Rothfuss hatte vor den Paralympischen Winterspielen in Norditalien lange ausgesetzt, nachdem sie an einer Depression erkrankt war. Erst im Dezember kehrte die 14-malige Medaillengewinnerin ins Weltcup-Geschehen zurück. Nach geglückter Qualifikation für Cortina d'Ampezzo fuhr Rothfuss im Super-G und im Riesenslalom auf Rang vier, in der Super-Kombination kam sie auf den sechsten Platz.

Loipe gegen Tanzparkett? Marchand träumt von "Let’s Dance"

Nach ihrem historischen Start bei den Paralympischen Winterspielen in Italien würde die deutsche Langläuferin Kathrin Marchand die Loipe in Zukunft gerne gegen das Fernseh-Tanzparkett tauschen. "Nach den Spielen ist vor "Let’s Dance". Ich freue mich auf meine Teilnahme 2029", sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur scherzend mit Blick auf das TV-Tanzformat.  

"Ich bereite mich mental schon vor, in dem ich mir die Grundschritte jeden Freitag in der Sendung angucke. Ich bin guter Dinge, dass ich da ins Finale komme", meinte Marchand, die als erste Athletin sowohl bei Olympischen Spielen als auch bei den Paralympischen Sommer- und Winterspielen gestartet ist. Erst vor 14 Monaten hatte sie sich nach langen Jahren als Ruderin aufs Langlaufen konzentriert. 

Das bringt der Paralympics-Freitag

Mit bereits sechs gewonnenen Biathlon-Medaillen, wollen die deutschen Athleten heute in der Verfolgung wieder angreifen.

Kein deutscher Boykott bei Schlussfeier

Die deutsche Mannschaft sieht von einem Boykott bei der Schlussfeier ab. "In enger Abstimmung mit dem Team haben wir bereits im Vorfeld und zu Beginn der Spiele Zeichen gesetzt. Nun begleiten wir sie dabei, am Sonntag gemeinsam einen emotionalen Abschluss dieser Spiele zu erleben", teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mit.

Wie viele andere Nationen war Deutschland der Eröffnungszeremonie im Amphitheater von Verona am vergangenen Freitag ferngeblieben.

Wichtige Meldung

Das Wichtigste vom Donnerstag

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Mit dem Riesenslalom der Frauen in allen Startklassen und dem Eishockey-Spiel Slowakei - Deutschland.

Wichtige Meldung

Erster Turniersieg für Eishockey-Team

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in den Playoffs ihren ersten Sieg bei diesem Turnier gefeiert. Das Team gewann mit 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) gegen die Slowakei. Damit spielt Deutschland am Samstag (16:05 Uhr) in Mailand um Platz fünf gegen Italien.  Zuvor hatte es deutliche Niederlagen gegen die USA und China sowie eine knappe gegen Italien gegeben.

Felix Schrader erzielte alle vier Tore. Nach 2:0-Führung und zwischenzeitlichem Rückstand hatte sein Tor zum 3:3-Ausgleich das Team erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Overtime gebracht.

Quelle: imago

Monoski-Queen Forster auch im Riesenslalom vorne

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat die zweite Goldmedaille für Deutschland geholt. Forster siegt auch In der sitzenden Startklasse im Riesenslalom.

Wichtige Meldung

Forster gewinnt im Riesenslalom Goldmedaille

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat bei diesen Spielen ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Nach ihrem Auftakt-Triumph in der Abfahrt setzte sich die 30-Jährige im Riesenslalom der sitzenden Startklasse nach zwei Läufen in 2:30,64 Minuten durch und feierte ihren insgesamt sechsten Paralympics-Sieg.

Forster brachte ihre Halbzeitführung ins Ziel und entthronte die japanische Weltmeisterin Momoka Muraoka, die sich mit einem Rückstand von 1,28 Sekunden mit Silber begnügen musste. Die Chinesin Liu Sitong (+4,15) wurde Dritte.

Skilanglauf-Training am Strand

David Chavez aus El Salvador hat eine ungewöhnliche Methode, um für den Langlauf bei den Paralympics zu trainieren.

Forster im Riesenslalom auf Goldkurs

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster greift nach ihrer zweiten Goldmedaille. Die 30-Jährige setzte im ersten Lauf der sitzenden Startklasse im Riesenslalom von Cortina d'Ampezzo in 1:15,12 Minuten die Bestzeit. In der stehenden Klasse besitzt auch Andrea Rothfuss Medaillenchancen.

Forsters größte Konkurrentin ist Peking-Siegerin und Weltmeisterin Momoka Muraoka, die Japanerin liegt nur 0,54 Sekunden zurück. Auch die Chinesin Liu Sitong (+1,26) ist auf Rang drei in Schlagdistanz. Die Spanierin Audrey Pascual Seco, Abfahrts-Zweite und Goldmedaillengewinnerin im Super-G und der Super-Kombination, schied nach Zwischenbestzeit durch einen Sturz aus.

Winter-Paralympics mit Sommer-Feeling

Skiläufer in kurzen Hosen und T-Shirt: Frühsommerliche Temperaturen sorgen für ungewohnte Bilder bei den Winter-Paralympics. Was muss sich in Zeiten des Klimawandels ändern?

Was am Donnerstag bei den Paralympics wichtig ist

Anna-Lena Forster hat mit Gold in der Abfahrt und Silber in der Super-Kombi schon zwei paralympische Medaillen gewonnen. Im Riesenslalom will sie den nächsten Erfolg feiern.

Paralympics kompakt: Das Wichtigste vom 5. Wettkampftag

Paralympics kompakt: Medaille, Schwächeanfall, Ausstieg - die Highlights des 5. Wettkampftags.

Curling: Chinesisches Duo gewinnt Gold im Mixed

Chinas Rollstuhlcurler haben die Paralympics-Premiere im Mixed Doubles gewonnen. Das Duo Wang Meng und Yang Jinqiao setzte sich im Finale gegen die Weltranglistenersten Baek Hyejin/Lee Yongsuk (Südkorea) mit 9:7 durch. Die Entscheidung fiel im Extra End.

Die Mixed-Doubles-Variante war zu den Spielen in Norditalien neu ins Programm aufgenommen worden. In Cortina werden zudem Medaillen im Mixed-Team-Wettbewerb ausgespielt. Deutsche haben sich im Rollstuhlcurling nicht qualifiziert.

Wichtige Meldung

Ukraine beklagt "systematischen Druck" durch das IPC

Das Team der Ukraine beklagt Repressalien durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) und das Organisationskomitee. In einem offenen Brief spricht das ukrainische Paralympische Komitee von "systematischem Druck" und zählt vier Beispiele für die Vorwürfe auf.

So habe Oleksandra Kononowa nach ihrem Sieg im Biathlon-Sprint bei der Siegerehrung ihre Ohrringe in den Landesfarben blau und gelb sowie der Aufschrift "Stop War" herausnehmen müssen. Ein Vertreter des IPC habe rüde versucht, sie ihr wegzunehmen, schrieb der Verband. Das IPC erklärte dazu, Kononowa sei höflich darum gebeten worden und habe zugestimmt.

Oleksandra Kononowa aus der Ukraine während der Siegerehrung bei den Paralympics.

Quelle: dpa

Marchand erleidet Schwächeanfall, Walter trotzt Wärme

Die Wärme und der tiefe Schnee bringen Langläuferinnen und Langläufer bei den Paralympics an ihre Grenzen. Kathrin Marchand muss aufgeben, Leonie Walter trotzt den Bedingungen.

Rothfuss: "Es schließt sich ein Kreis für mich"

Andrea Rothfuss spricht über ihre Leistungen nach einer gesundheiltlich schweren Zeit. Es werden ihre letzten Paralympics sein.

Die Bold-Brüder: Augenersatz und Streitpartner

Jakob Bold ist für Theo Bold mehr als ein großer Bruder - zusammen starten sie bei den Paralympics. Was sie verbindet, worüber sie streiten und warum sie nicht zusammen wohnen.

Am Tag nach der Disqualifikation: Walter holt Bronze

Langläuferin Leonie Maria Walter hat eine starke Reaktion auf ihre Disqualifikation gezeigt und ihre zweite Medaille gewonnen. Die 22-Jährige kam gemeinsam mit Guide Christian Krasman über die Mitteldistanz der Sehbehinderten auf Rang drei und holte nach dem Biathlon-Sprint zum zweiten Mal in Norditalien Bronze.

Gold ging wie schon im Langlauf-Sprint souverän an Anastasija Bagijan, die damit die insgesamt bereits vierte Goldmedaille für Russland holte.

Quelle: action press | Diego Barbieri diebarbieri@liber

Marchand muss Rennen abbrechen

Für Langläuferin Kathrin Marchand ist der Traum von einer Medaille geplatzt. Die frühere Ruderin lag im Rennen der stehenden Klasse über die Mitteldistanz lange Zeit auf Kurs Bronze. Doch dann erlitt sie nach ersten Informationen einen Schwindelanfall, musste sich an den Streckenrand setzen und gab das Rennen schließlich auf.

Marchand stand erst im Vorwinter erstmals auf Langlaufskiern. Mit einigen Podestplätzen im Weltcup qualifizierte sie sich im Eiltempo für die Spiele, wo sie bei ihrer Premiere im Sprint als Vierte um 1,9 Sekunden die Bronzemedaille verpasst hatte.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
