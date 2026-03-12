  3. Merkliste
Paralympics am Donnerstag: Zeitplan und Medaillenchancen

Deutsche Medaillenchancen :Was am Donnerstag bei den Paralympics wichtig ist

von Nele Ahlborn

|

Anna-Lena Forster hat mit Gold in der Abfahrt und Silber in der Super-Kombi schon zwei paralympische Medaillen gewonnen. Im Riesenslalom will sie den nächsten Erfolg feiern.

Anna-Lena forster streckt ihren Arm in die Höhe und feiert auf dem Podest ihre Silbermedaille.

Anna-Lena Forster feiert ihre Silbermedaille in der Super-Kombi.

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen am Donnerstag anstehen - der Überblick zum sechsten Wettkampftag.

Deutsche Medaillenchancen

Forster geht als Mitfavoritin in den Riesenslalom

Anna-Lena Forster ist im Monoski eine Klasse für sich. Die 30-Jährige aus Radolfzell jagt nach Gold in der Abfahrt ihren zweiten Triumph.

Am Dienstag in der Super-Kombination der sitzenden Startklasse musste sich die deutsche Fahnenträgerin nur ihrer spanischen Rivalin Audrey Pascual Seco um 0,46 Sekunden geschlagen geben. Am Donnerstag im Riesenslalom will sie wieder ganz oben auf das Treppchen.

Grafikvideo erklärt das Feder-Dämpfer-System beim Monoski bei den Paralympics.

Im Monoski kommt es bei mehr 100 km/h auf Fahrkönnen, Kraft und auch das Feder-Dämpfer-System an. So funktioniert die Technik in der paralympischen Alpin-Disziplin.

In der stehenden Klasse sind Anna-Maria Rieder und Andrea Rothfuss am Start. Beide haben realistische Medaillenchancen.

Alle Wettkämpfe

Para Ski Alpin

Rollstuhlcurling
  • 13:35 Uhr: Mixed Team, Kanada - Südkorea, China - Schweden, Norwegen - USA, Italien - Lettland
  • 18:35 Uhr: Mixed Team, China - Slowakei, Norwegen - Großbritannien, Südkorea - Italien, Kanada - USA

Para Eishockey

