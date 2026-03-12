Anna-Lena Forster hat mit Gold in der Abfahrt und Silber in der Super-Kombi schon zwei paralympische Medaillen gewonnen. Im Riesenslalom will sie den nächsten Erfolg feiern.

Was am Donnerstag bei den Paralympics wichtig ist

Anna-Lena Forster feiert ihre Silbermedaille in der Super-Kombi. Quelle: 24passion

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen am Donnerstag anstehen - der Überblick zum sechsten Wettkampftag.

Deutsche Medaillenchancen

Forster geht als Mitfavoritin in den Riesenslalom

Anna-Lena Forster ist im Monoski eine Klasse für sich. Die 30-Jährige aus Radolfzell jagt nach Gold in der Abfahrt ihren zweiten Triumph.

Am Dienstag in der Super-Kombination der sitzenden Startklasse musste sich die deutsche Fahnenträgerin nur ihrer spanischen Rivalin Audrey Pascual Seco um 0,46 Sekunden geschlagen geben. Am Donnerstag im Riesenslalom will sie wieder ganz oben auf das Treppchen.

Im Monoski kommt es bei mehr 100 km/h auf Fahrkönnen, Kraft und auch das Feder-Dämpfer-System an. So funktioniert die Technik in der paralympischen Alpin-Disziplin. 10.03.2026 | 1:14 min

In der stehenden Klasse sind Anna-Maria Rieder und Andrea Rothfuss am Start. Beide haben realistische Medaillenchancen.

Alle Wettkämpfe

