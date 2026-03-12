Deutsche Medaillenchancen :Was am Donnerstag bei den Paralympics wichtig ist
von Nele Ahlborn
Anna-Lena Forster hat mit Gold in der Abfahrt und Silber in der Super-Kombi schon zwei paralympische Medaillen gewonnen. Im Riesenslalom will sie den nächsten Erfolg feiern.
Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen am Donnerstag anstehen - der Überblick zum sechsten Wettkampftag.
Deutsche Medaillenchancen
- ab 09:00 Uhr: Para Ski Alpin, Frauen, Riesenslalom (Forster, Rieder, Rothfuss)
Forster geht als Mitfavoritin in den Riesenslalom
Anna-Lena Forster ist im Monoski eine Klasse für sich. Die 30-Jährige aus Radolfzell jagt nach Gold in der Abfahrt ihren zweiten Triumph.
Am Dienstag in der Super-Kombination der sitzenden Startklasse musste sich die deutsche Fahnenträgerin nur ihrer spanischen Rivalin Audrey Pascual Seco um 0,46 Sekunden geschlagen geben. Am Donnerstag im Riesenslalom will sie wieder ganz oben auf das Treppchen.
In der stehenden Klasse sind Anna-Maria Rieder und Andrea Rothfuss am Start. Beide haben realistische Medaillenchancen.
+++ Paralympics-Blog +++:Ukraine beklagt "systematischen Druck" durch das IPC
Alle Wettkämpfe
Para Ski Alpin
- 13:35 Uhr: Mixed Team, Kanada - Südkorea, China - Schweden, Norwegen - USA, Italien - Lettland
- 18:35 Uhr: Mixed Team, China - Slowakei, Norwegen - Großbritannien, Südkorea - Italien, Kanada - USA
Para Eishockey
- 14:35 Uhr: Platzierungsspiele 5-8 Slowakei - Deutschland
- 19:05 Uhr: Platzierungsspiele 5-8 Italien - Japan