Paralympics-Liveblog: Gold für Russland - schlechte Stimmung auf Siegerpodest

Die deutsche Langläuferin Linn Kazmaier und ihr Guide Florian Baumann haben sich bei der Siegerehrung vom russischen Sieger-Duo Anastasija Bagijan/Sergej Sinjakin demonstrativ abgewendet. Kazmaier senkte den Blick, als die russische Flagge gehisst und die Hymne gespielt wurde.

Beim Abschlussfoto auf dem Podest hielten die beiden Deutschen deutlichen Abstand zum russischen Duo und den drittplatzierten Chinesen.

"Auf der sportlichen Seite war sie heute die Stärkste und da kann man ihr auf der sportlichen Seite Respekt zollen", sagte Kazmaier: "Aber vier Jahre keine Dopingkontrollen und dann auch der politische Hintergrund - da kann man Sport und Politik nicht trennen."