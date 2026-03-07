Christian Schmiedt will im Para Snowboard auf das Treppchen fahren. Und die deutschen Biathleten nach dreimal Bronze zum Auftakt nachlegen. Die Highlights des Tages im Überblick.

Das wird am Sonntag bei den Paralympics wichtig

Christian Schmiedt gilt als Pionier beim Para Snowboard. Quelle: action press / FIS / Heiko Mandl

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt – der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Der Pionier im Para Snowboard

Im normalen Leben arbeitet er Vollzeit als Betriebsprüfer bei der deutschen Rentenversicherung, in seinem Sportler-Leben tritt Christian Schmiedt als einziger Para Snowboarder im Team D bei den Paralympics an.

Ich bin gut drauf, die Vorfreude ist da, das passt schon. „ Christian Schmiedt

Im Cross könne alles passieren. Paralympics-Erfahrung hat der 37-Jährige 2022 in Peking gesammelt, erreicht Rang neun im Snowboard Cross und Platz elf im Banked Slalom. Im Weltcup stand er mehrmals auf dem Treppchen.

Die Weltmeisterin will jetzt eine paralympische Medaille

Im Winter letzten Jahres hat sich für Johanna Recktenwald ein Traum erfüllt: Weltmeisterin im Para Biathlon. Jetzt will Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres mehr, sie ist auf Medaillenmission. Am Samstag verpasste sie noch das erhoffte Edelmetall, im Sprint über die 12,5 km gibt es die zweite Chance auf einen Podiumsplatz. Wegen ihrer Sehbehinderung ist Recktenwald auf eine Guide angewiesen, Emily Weiss, die ihr in der Loipe und am Schießstand Anweisungen gibt. Zum Schießen nutzt sie ein Laser-Gewehr, das mit einem akustischen Signal arbeitet. Bei den Paralympics gehört die 24-Jährige zu den Top-Favoritinnen.

Alle Wettkämpfe

