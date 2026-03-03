Paralympics: Deutschland verzichtet auf Einmarsch der Nationen

Sportler aus Russland und Belarus sind bei den Paralympics zugelassen. Der Deutsche Behindertensportverband DBS kritisiert das deutlich - und reagiert.

Das Logo der Paralympics vor Bergkulisse Quelle: Imago | GEPA / Alexander Solc

Das Team Deutschland wird bei der Eröffnungsfeier der Paralympics (Freitag, 6. März, ZDF-Stream ab 20 Uhr) dem Einmarsch der Nationen fernbleiben. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) reagiert damit auf die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Russen und Belarussen über Wildcards zuzulassen.

Der DBS wolle nun "solidarische Haltung gegenüber der ukrainischen Delegation respektvoll zum Ausdruck bringen".

Die Zulassung von russischen Athleten, die bei den Paralympics wieder unter eigener Flagge an den Start gehen dürfen, hat für Empörung gesorgt. 03.03.2026 | 2:08 min

DBS: Entscheidung des IPC eine Herausforderung

An den sogenannten Pre-Recordings - den im Vorfeld aufgezeichneten Aufnahmen, die während der Eröffnungsfeier eingeblendet werden - wird das Team Deutschland wie vorgesehen teilnehmen: "Damit verbindet das Team sportliche Fokussierung mit einer eindeutig wertebasierten Position", so der DBS in einer Presseerklärung.

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportverbandes, Idriss Gonschinska, hat im Interview mit Lena Kesting die Solidarität mit den ukrainischen Athleten unterstrichen. 03.03.2026 | 4:19 min

Der Beschluss der IPC-Generalversammlung im September 2025 und das Urteil des CAS "beinhalten ausdrücklich keine Verpflichtung, Startplätze an diese Nationen zu vergeben", so der DBS. Die Entscheidung des IPC fordere die Paralympische Bewegung in besonderem Maße heraus.

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster und Snowboarderin Brenna Huckaby sind zwei der beeindruckendsten Athletinnen des paralympischen Wintersports und kämpfen aufopfernd für ihre Ziele. 22.02.2026 | 43:44 min

Quelle: ZDF