Nach den Olympischen Winterspielen beginnen die Paralympics 2026 in Mailand und Cortina. Welche Chancen hat Deutschland? Was ist neu? Wer überträgt? Das Wichtigste im Überblick.

Was Sie zu den Paralympics wissen müssen

Kaum sind die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo vorbei, geht es direkt weiter mit den Paralympics 2026. Dann stehen erneut Spitzensport, Emotionen und internationale Begegnungen im Mittelpunkt – diesmal mit über 600 Athletinnen und Athleten, die in 79 Medaillenentscheidungen um Paralympics‑Titel kämpfen.

Wann finden die Paralympics statt?

Die Paralympics finden vom 6. bis 15. März 2026 statt. Die Wettkämpfe werden in Mailand, Cortina d’Ampezzo und weiteren norditalienischen Orten ausgetragen. Etwa 50 deutsche Sportler und Sportlerinnen werden mit dabei sein.

Welche Sportarten sind bei den Paralympics vertreten?

Insgesamt werden 665 Startplätze vergeben, bei denen Athletinnen und Athleten in sechs Sportarten – darunter Para-Alpin, Biathlon, Skilanglauf, Snowboard, Eishockey und Rollstuhlcurling – um Medaillen kämpfen.

Was sind die Highlights der Paralympics?

Zu den Highlights der Paralympics zählen die verschiedenen Wettkämpfe im Para-Alpin. Auch die Medaillenentscheidungen im Para-Biathlon werden ein Höhepunkt der Paralympics sein.

Wer sind die größten Medaillenhoffnungen aus deutscher Sicht?

In den alpinen Disziplinen zählt die viermalige Paralymics-Siegerin Anna-Lena Forster zu den Anwärterinnen auf eine Medaille. Anja Wicker reist mit sieben WM-Medaillen aus dem Vorjahr an und ist damit im Biathlon und im Langlauf die deutsche Medaillenhoffnung.

Außerdem dürfen sich Linn Kazmeier, Leonie Walter und die Para-Sportlerin des Jahres 2025, Johanna Recktenwald, berechtigte Hoffnungen auf Medaillen bei den Paralympics machen. Alle drei Athletinnen treten im Langlauf und im Biathlon an.

Bei den Männern zählen Marco Maier, Sebastian Marburger, Nico Messinger und Lennart Volkert im Para-Ski nordisch zu den Medaillenkandidaten.

Was ist neu im Programm der Paralympics?

Bei den Paralympics 2026 wird das Wettkampfprogramm erweitert: Erstmals sind die Mixed-Doubles im Rollstuhlcurling Teil der Spiele. In dieser neuen Disziplin treten jeweils eine Frau und ein Mann als Team an und sorgen damit für zusätzliche Spannung und mehr gemischte Wettbewerbe im paralympischen Programm.

Rollstuhlcurling ist bereits seit 2006 paralympisch, nun kommt mit dem Mixed-Doubles-Wettbewerb eine weitere Medaillenentscheidung hinzu. Deutsche Athletinnen und Athleten sind in dieser neuen Disziplin jedoch nicht vertreten.

Wo findet die Eröffnungsfeier und die Abschlusszeremonie statt?

Am 6. März wird die Eröffnungsfeier (Live im ZDF-Stream) in der historischen Arena di Verona ausgerichtet. Den Abschluss bildet die Schlussfeier am 15. März im Eishockeystadion von Cortina d’Ampezzo.

Warum dürfen Sportler aus Russland und Belarus an den Paralympics teilnehmen?

Das Internationale Paralympische Komitee hat beschlossen, die seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine geltende Teilsuspendierung Russlands und des verbündeten Belarus aufzuheben und die beiden Nationalkomitees wieder als Vollmitglieder in die Organisation aufzunehmen.

Was ist der Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics?

Die Special Olympics richten sich an Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Im Mittelpunkt stehen Teilhabe, Gemeinschaft und faire Wettbewerbe – die Athletinnen und Athleten treten in Leistungsgruppen gegeneinander an, damit jede und jeder eine realistische Chance hat.

Die Paralympics sind dagegen internationaler Spitzensport für Menschen mit körperlicher oder Sehbehinderung (in einigen Disziplinen auch mit geistiger Beeinträchtigung). Hier gelten strenge Qualifikationsnormen, es geht um Höchstleistungen und Medaillen – vergleichbar mit den Olympischen Spielen.

Wo laufen die Paralympics im TV?

Die Paralympics sind bei ARD und ZDF zu sehen. Beide Sender übertragen sowohl im Free-TV als auch in Livestreams. Die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie alle Wettkampf-Entscheidungen mit deutschen Athletinnen und Athleten sind ab dem 6. März 2026 im Streaming-Portal des ZDF zu sehen – mit bis zu 130 Livestream-Stunden von den Paralympics.

Im linearen ZDF-Programm werden die ersten vier Wettkampftage gezeigt: Los geht es am Samstag, 7. März 2026, um 8.30 Uhr mit den Highlights der Eröffnungsfeier. Am Sonntag, 8. März 2026, folgen die Highlights des zweiten Wettkampftages. Am Montag, 9. März 2026, und Dienstag, 10. März 2026, berichtet das ZDF jeweils von 12.00 bis 14.00 Uhr vom dritten und vierten Wettkampftag.