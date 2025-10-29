Para-Sport:Para-Sportlerin des Jahres: Die Kandidatinnen
Wer ist Ihre Para-Sportlerin des Jahres? Zur Wahl stehen Anna-Lena Forster, Johanna Recktenwald, Anja Wicker, Maike Hausberger und Leonie Walter.
Anna-Lena Forster: Die Mono-Ski-Königin. Gewinnt den Gesamtweltcup und bei den Weltmeisterschaften in Maribor – den Slalom.
Johanna Recktenwald: Gold über 12,5 Kilometer – dazu zwei Silbermedaillen – die Biathlon-Weltmeisterschaften in Pokljuka sind ihr Durchbruch.
Anja Wicker: Zwei mal war sie schon Biathlon-Champion – nun triumphierte sie erstmals im Langlauf. Einsame Spitze – vom Start bis ins Ziel.
Maike Hausberger: Insgesamt sechs WM-Medaillen auf Straße und Bahn für die Paralympics-Siegerin. Vielseitigkeit ist ihre Stärke.
Leonie Walter: Zwei Biathlon-Titel – vier weitere WM-Medaillen – mit Gewehr und ohne. Eine überragende Saison.