Erste Medaille seit 18 Jahren:Handballerinnen holen Silber, Norwegen ist Weltmeister
Die deutschen Handballerinnen habe das WM-Finale gegen Übermacht Norwegen mit 20:23 verloren. Mit Silber sichert sich das Team aber einen wahren Achtungserfolg.
In einem Herzschlagfinale gegen Tormaschine Norwegen haben die deutschen Handball-Frauen den Gold-Coup zwar verpasst, sich aber mit Silber die erste WM-Medaille seit 18 Jahren gesichert. In Rotterdam unterlag das Team von Markus Goggisch dem neuen Weltmeister denkbar knapp mit 20:23 (11:11)
Noch bis tief in die Schlussphase schien das "Wunder von Rotterdam" beim Stand von 17:17 (49.) möglich. Hinten raus hatte Norwegen mit seinen herausragenden Einzelkönnern um Welthandballerin Henny Reistad die besseren Nerven. Emily Vogel, Viola Leuchter und Alina Grijseels waren mit je vier Toren die besten deutschen Werferinnen.
DHB-Team begeistern mit leidenschaftlichem Spiel
Für Deutschland enden mit dem Finale von Rotterdam zweieinhalb rauschhafte Wochen, die dem Frauenhandball reichlich Rückenwind geben. Kapitänin Antje Döll und ihre Mitspielerinnen begeisterten nicht bloß mit acht klaren Siegen in neun Turnierspielen und mit der ersten Medaille seit WM-Bronze 2007, sie konnten mit ihren leidenschaftlichen Vorstellungen und unverstellten Auftritten viele neue Fans gewinnen.
Die deutsche Mannschaft brillierte in ausverkauften Arenen vor Heimpublikum in Stuttgart (Vorrunde) und Dortmund (Hauptrunde und Viertelfinale), vor allem aber der sagenhafte Halbfinalerfolg gegen Titelverteidiger Frankreich (29:23) und das imponierende Finale gegen die Norwegerinnen in Rotterdam werden in Erinnerung bleiben.
Der Verband belohnt das deutsche Team für die Silbermedaille mit einer Rekordprämie von 300.000 Euro.
