Rot für Jobe Bellingham:BVB gibt in Unterzahl Sieg aus der Hand
Der BVB zeigt gegen Freiburg zunächst ein starkes Spiel, schwächt sich dann aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer zurück.
Borussia Dortmund ist beim SC Freiburg nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In Unterzahl verspielte der BVB eine 1:0-Führung und musste sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen.
BVB verpasst Rang zwei
Die Dortmunder verpassten den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und liegen nun punktgleich mit RB Leipzig hinter dem FC Bayern München. Der SC bleibt im Tabellenmittelfeld.
Ramy Bensebaini traf in der 31. Minute für die Borussia, Lucas Höler (75.) sorgte für den hochverdienten Ausgleich der Gastgeber. Nach einer Roten Karte gegen Jobe Bellingham (53.) wegen einer Notbremse spielten die Dortmunder lange Zeit in Unterzahl.
