Ein motzender Abwehrchef, ein polarisierender Stürmer und ein Regisseur, der keiner mehr sein soll: Beim BVB hat sich viel Frust aufgestaut. Dabei liegt eine Lösung auf der Hand.

Dunkle Wolken über Dortmund - die Prognose hängt schon einige Zeit in der Luft. Spätestens nach dem Hoffenheim-Spiel war klar, dass die öffentliche Kritik am BVB-Spiel auch Klub-intern geteilt wird. "Wenn ich ehrlich bin, ist das nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen", hatte Julian Brandt gesagt, aber gleich gebremst. "Wir sind happy mit dem Sieg, ich will da nicht weiter rumbohren."

Das haben Abwehrchef Nico Schlotterbeck und Trainer Niko Kovac für ihn nachgeholt, und wie! "Einfach richtig schlecht" oder "Das geht mir auf den Zeiger", waren viel zitierte Schlagworte nach dem ernüchternden Remis in der Königsklasse gegen Außenseiter Bodö/Glimt aus Norwegen.

Schlotterbecks heftige Kollegenschelte

Die Diskussion um Dortmunds Spielphilosophie ist mit voller Wucht entbrannt. Das Jahresfinish in Freiburg und gegen Mönchengladbach dürfte lediglich darüber entscheiden, wie heftig sie die Winterpause der Westfalen prägt. Dass im Breisgau wohl die Defensivkonstanten Waldemar Anton und Aaron Anselmino fehlen, macht die Aussicht noch ein wenig trüber.

Schlotterbecks Kollegenschelte bekam unter der Woche die meiste Aufmerksamkeit: "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball." Clever war diese Kritik via TV wohl nicht. In der Sache war sie aber gerechtfertigt, vor allem in Bezug auf Serhou Guirassy.

Guirassy wird zur "Risiko-Police"

Der Stürmer steckt seit Wochen im Formtief. Von seinem Egotrip sind sogar Fans genervt. Beim Spiel in Turin musste der Angreifer genötigt werden, sich an Elfmeter-Absprachen zu halten, in Leverkusen verweigerte er bei seiner Auswechslung den Handschlag.

Gegen Bodö vertändelte er als lustloser Joker den Ball vorm Ausgleich und fiel offensiv nur mit einem völlig unsinnigen Versuch eines Fallrückziehers auf. Nach gutem Saisonstart hat er in den letzten zehn Liga-Spielen nur noch einmal getroffen. "Aus Dortmunds Lebensversicherung ist eine Risiko-Police geworden", urteilen die "Ruhr Nachrichten".

Schlägt nun Silvas Stunde?

Spannend, wie Trainer Kovac nun reagiert. Bekommt Fabio Silva endlich mehr Spielzeit? Bislang muss der Portugiese hart um jede Minute kämpfen, in der Bundesliga wartet er immer noch aufs Startelf-Debüt.

Mehrere Medien spekulieren bereits, der 23-Jährige trage sich mit Abschiedsgedanken. Dabei ist deutlich zu sehen, wie Silva das BVB-Spiel bereichern kann. Gegen Bodö war er ein Aktivposten, legte einen Treffer auf und hatte einen weiteren selbst auf dem Fuß.

Kovac hat das Problem erkannt

Vielleicht ist aktuell der Typ Mittelstürmer gefragt, der weniger als Wandspieler Bälle festmacht wie Guirassy, sondern beim Aufbauspiel hilft. Genau da hakt es beim BVB. Dieser fundamentale Teil der jüngsten Selbstkritik ging im medialen Wirbel fast unter.

"Wir können nicht gewinnen, wenn wir mehr als ein Tor kassieren", analysierte Kovac nach der Bodö-Blamage. Inklusive Nachspielzeit hatte sein Team noch 20 Minuten Zeit, den Siegtreffer zu erzwingen. Die Planlosigkeit des zweitteuersten Kaders der Bundesliga war so offenkundig wie erschütternd.

Brandt könnte die Fäden ziehen

Kovacs 5-2-3-System hat den BVB defensiv stabilisiert, das war in der Krise der Vorsaison nötig. Aber nebenbei hat er damit auch das Mittelfeld entkernt.

Zwischen Dreier-Abwehrkette, Schienenspielern und Offensiv-Trio ist nur noch Platz für zwei zentrale Akteure. Die sind meist defensiv orientiert und überfordert, das Spiel aufzuziehen. Im Dortmunder Schaltzentrum klafft nicht nur räumlich eine Lücke.

Es fehlt ein Stratege, ein Regisseur mit Ideen. Julian Brandt trägt bei Schwarz-Gelb die Zehn auf dem Rücken, wird aber meist auf den Flügeln entwertet. Zwar kommt er auf sieben Treffer, dafür stehen diese Saison erst mickrige zwei Torvorlagen für ihn zu Buche. Er war mal einer der besten Vorbereiter der Liga. Das ist seine "Art und Weise, Fußball zu spielen".

