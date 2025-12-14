DHB-Frauen holen Silber:WM-Finale verloren, Handball-Euphorie entfacht
von Michael Krämer
|
Die deutschen Handballerinnen müssen sich im WM-Endspiel gegen Norwegen mit 20:23 geschlagen geben. Trotzdem darf sich das Team über den größten Erfolg seit 32 Jahren freuen.
