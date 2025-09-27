Paralympics-Verband hebt Sperre für Russland und Belarus auf

Auch Belarus vor Rückkehr:Paralympics-Verband hebt Russland-Sperre auf
Das Paralympische Komitee hat den Weg für Russlands und Belarus' Rückkehr in den Weltsport geebnet. Es hob die Teilsuspendierung gegen beide Länder auf.
Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat beschlossen, die seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine geltende Teilsuspendierung Russlands und des Verbündeten Belarus aufzuheben und die beiden Nationalkomitees wieder als Vollmitglieder in die Organisation aufzunehmen.
In einer Stellungnahme des Internationalen Paralympischen Komitees, das am Samstag in Seoul eine Generalversammlung abhielt, heißt es:
Weg zur Rückkehr Russlands und Belarus' geebnet
Diese Entscheidung ermöglicht formal die Teilnahme russischer und belarussischer Para-Athleten unter ihrer jeweiligen Flagge an den Winter-Spielen in Italien in einem knappen halben Jahr.
Die sechs Sportarten im Programm unterliegen jedoch internationalen Verbänden, die die Suspendierung russischer und belarussischer Sportler bisher aufrechterhalten haben.
Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss jeder Athlet über eine aktive Lizenz für die Saison 2025/26 von seinem internationalen Verband für Para-Alpinski, Para-Langlauf, Para-Snowboard, Para-Biathlon, Para-Eishockey oder Rollstuhl-Curling verfügen. Derzeit sind in diesen Verbänden Sportler beider Länder jeweils suspendiert.
Anderer Weg als das IOC
Das IPC fasste damit am Samstag einen einschneidend anderen Entschluss als das Internationale Olympische Komitee (IOC).
Dessen Exekutive hatte am Freitag vergangener Woche festgelegt, bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) wie bei den Sommerspielen von Paris 2024 Aktive aus Russland und Belarus nur als Einzelathleten unter neutraler Flagge und bei Erfüllung strenger Kriterien zuzulassen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zu Russlands Sperre
Schwimm-Weltmeisterschaft:Russen kehren auf WM-Bühne zurück
DFB-Chef vor UEFA-Kongress:Neuendorf gegen die Rückkehr Russlands
Möglicher Bach-Nachfolger:Sebastian Coe weicht Russland-Haltung auf