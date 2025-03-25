Behindertensport - Nachrichten und Hintergründe zum Para-Sport

Para-Sport im Blickpunkt
|
Nicht nur bei den Paralympics sorgen die Athletinnen und Athleten mit Behinderung immer wieder für Furore. Hier gibt's Highlights und Hintergründe.
Berichte, Interviews, Hintergründe
Para-Langlauf-Weltcup in Finsterau:Ärger um russische und belarussische Athletenvon Henrik DiekertVideo1:34
Olympia, Fußball-WM, Handball-EM:Das Sportjahr 2026: Das sind die Highlightsvon Bastian Grieblemit Video2:01
Goldmedaillengewinnerin Monoski:Forster vor Paralympics: "Herzensangelegenheit"Video4:28
Para-Sportler des Jahres 2025:"Brücken zu Menschen ohne Behinderung bauen"Video24:33
Sport | das aktuelle sportstudio:WM-Quali-Highlights und die besten Para-SportlerVideo65:24
Para-Sportler des Jahres 2025:Recktenwald, U23-Rollstuhl-Basketballer und Topf geehrtvon Henrik Diekertmit Video2:39
Wahl abgeschlossen:Das sind die Para-Sportler des Jahres 2025Video2:39
Para-Sport und mehr
teamdeutschland-paralympics.de:Top Team
dbs-nbc.de:Deutscher Behindertensportverband
ZDF-Reportage:einfach Mensch - Einzeldokus
aktion-mensch.de:Aktion Mensch