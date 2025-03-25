  3. Merkliste
Behindertensport - Nachrichten und Hintergründe zum Para-Sport

Para-Sport im Blickpunkt

Nicht nur bei den Paralympics sorgen die Athletinnen und Athleten mit Behinderung immer wieder für Furore. Hier gibt's Highlights und Hintergründe.

Berichte, Interviews, Hintergründe

  1. "sportstudio reportage: Paralympische Helden - Meister ihres Schicksals"

    Sport:Paralympics-Helden: Meister ihres Schicksals

  2. Eine russische Ski-Paralympic Athletin in Aktion

    Para-Langlauf-Weltcup in Finsterau:Ärger um russische und belarussische Athleten

    von Henrik Diekert
    Video1:34
  3. Die Olympischen Ringe im italienischen Antholz

    Olympia, Fußball-WM, Handball-EM:Das Sportjahr 2026: Das sind die Highlights

    von Bastian Grieble
    mit Video2:01
  4. Anna-Lena Forster zu Gast bei Thomas Skulski im ZDF-Mittagsmagazin.

    Goldmedaillengewinnerin Monoski:Forster vor Paralympics: "Herzensangelegenheit"

    Video4:28
  5. Sven Voss mit den Para-Sportlern im aktuellen Sportstudio am 15.11.25

    Para-Sportler des Jahres 2025:"Brücken zu Menschen ohne Behinderung bauen"

    Video24:33
  6. das aktuelle sportstudio

    Sport | das aktuelle sportstudio:WM-Quali-Highlights und die besten Para-Sportler

    Video65:24
  7. Johanna Recktenwald, U23-Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft und Josia Topf

    Para-Sportler des Jahres 2025:Recktenwald, U23-Rollstuhl-Basketballer und Topf geehrt

    von Henrik Diekert
    mit Video2:39
  8. Johanna Recktenwald, U23-Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft und Josia Topf

    Wahl abgeschlossen:Das sind die Para-Sportler des Jahres 2025

    Video2:39

Para-Sport und mehr

  1. sportstudio live: Special Olympics World Games 2023 im ZDF

    Sport:Special Olympics World Games 2023

  2. parasport.de: Vereine finden

    Sport:parasport.de/vereine-finden

  3. Paralympics - Rollstuhlbasketball

    teamdeutschland-paralympics.de:Top Team

  4. DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher (li.) und Karl Quade, Chef de Mission

    dbs-nbc.de:Deutscher Behindertensportverband

  5. einfach Mensch

    ZDF-Reportage:einfach Mensch - Einzeldokus

  6. Aktion Mensch

    aktion-mensch.de:Aktion Mensch