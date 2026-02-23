  3. Merkliste
Paralympics 2026: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel

|

Die Paralympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

09:35
Curling
Mixed
Round-Robin
Großbritannien - Slowakei
-:-
09:35
Curling
Mixed
Round-Robin
Südkorea - Lettland
-:-
09:35
Curling
Mixed
Round-Robin
USA - China
-:-
09:35
Curling
Mixed
Round-Robin
Norwegen - Schweden
-:-
Nach 0 / 73 Entscheidungen
Mainzelmännchen

Noch keine Medaillen vergeben.

