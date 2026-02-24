Anna-Lena Forster gehört zu den erfolgreichsten deutschen Paralympics-Athletinnen im alpinen Skisport. Die ZDF-Doku "Paralympische Heldinnen" zeigt ihren Weg zu Gold.

Einblick in die Welt von Anna Lena Forster: Para-Ski-Star, Ausnahmetalent und inspirierende Persönlichkeit. Emotional, nahbar und voller sportlicher Tiefe. 14.03.2026 | 15:02 min

Was bedeutet Freiheit? Für Anna-Lena Forster ist sie kein abstrakter Begriff, sondern ein Gefühl aus Geschwindigkeit, Kälte und Weite. Hoch oben in den Bergen, eingeschnallt in ihren Monoski, mit dem Panorama vor Augen und der nächsten Torstange im Blick.

Mit dem Monoski kann ich überall hin. Ich bin nicht limitiert. „ Anna-Lena Forster

Ein Satz, der in der ZDF-Doku "Paralympische Heldinnen" wie ein Leitmotiv wirkt - sportlich gemeint, aber zutiefst existenziell.

Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster erläutert im Gespräch mit Thomas Skulski, warum die anstehenden Winterspiele in Italien ein "absolutes Highlight" für sie sind. 02.01.2026 | 4:28 min

Forster wurde mit einer angeborenen Fehlbildung der Beine geboren: Das rechte Bein fehlt vollständig, der linke Oberschenkel ist stark verkürzt. Ärzte prognostizierten ihren Eltern einst, sie werde vermutlich nie sitzen können. Doch ihre Familie entschied sich früh gegen Mitleid und Überbehütung. Fahrradfahren auf dem Campingplatz, hinfallen, aufstehen, weitermachen. "Trau dich", sagte ihr Vater immer. Seine Lebensphilosophie: Sichtbarkeit statt Verstecken. Normalität statt Sonderrolle.

Mit 18 zu Paralympics-Silber: Beginn einer Gold-Karriere

"Paralympische Heldinnen" zeichnet diesen Weg nach - vom skeptischen Mädchen, das im Monoski zunächst nur Kälte und kompliziertes Anziehen sah, bis zur dominierenden Weltcup-Athletin.

Die Liebe zum Skifahren kam nicht auf den ersten Schwung. Doch irgendwann spürte sie, was möglich ist: Bewegung ohne Begrenzung, Tempo ohne Zweifel. Ihr Talent wurde erkannt, Rennen folgten, Medaillen ebenso. Als Teenager holte sie bei ihren ersten Paralympics Silber, später mehrfach Gold. Heute, mit 30 Jahren, ist sie eine der Gejagten.

Der Film zeigt eindrucksvoll, was Spitzensport in der paralympischen Welt bedeutet: Feintuning am Material, Gewichtsoptimierung, Analyse jeder Kurve. Bundestrainer Justus Wolf begleitet sie seit Jugendtagen, hat ihre Entwicklung vom Schulkind zur hochprofessionellen Athletin miterlebt.

Anna-Lena Forster und Brenna Huckaby kämpfen für ihren Traum von Gold bei den Paralympics 2026. 19.02.2026 | 0:43 min

Mentaltraining als Schlüssel zum sportlichen Erfolg

Doch Technik allein reicht nicht. Mit zunehmendem Erfolg wächst der Druck. Erwartungen von außen, Ansprüche an sich selbst. Vor den Spielen von Peking 2022 merkte Forster: "Ich komme damit alleine nicht mehr klar." Sie begann mit Mentaltraining - ein Schritt, der ihr Klarheit brachte. Zweimal Gold, zweimal Silber waren das Resultat. Und die Erkenntnis: der Kopf fährt mit.

Neben dem Schnee zeigt die Doku eine junge Frau, die ihr Psychologiestudium parallel absolvierte, die mit Handgas selbst Auto fährt und diese Unabhängigkeit als Symbol ihrer Selbstbestimmung versteht.

Heimat findet sie am Bodensee - und im "Hennenstall". In dem umgebauten Hühnerstall trifft sich ihr Fanclub, um regelmäßig Forsters Rennen zu verfolgen - falls ihre Anhänger nicht selbst zu den Weltcups mitreisen.

Forster: "Jedes Leben ist lebenswert"

Forster spricht offen über strukturelle Hürden: über bürokratische Kämpfe um Hilfsmittel, über gesellschaftliche Blicke, über die Frage nach Vererbbarkeit und Kinderwunsch. Und doch bleibt ihre Haltung erstaunlich klar. "Jedes Leben ist lebenswert", sagt sie voller Überzeugung. Jeder trage sein Päckchen, vielleicht sei ihres sichtbarer - aber es definiere sie nicht.

Sport : Paralympische Heldinnen Monoskifahrerin Anna-Lena Forster und Snowboarderin Brenna Huckaby sind zwei der beeindruckendsten Athletinnen des paralympischen Wintersports und kämpfen aufopfernd für ihre Ziele.

In Cortina 2026 werden ihre vierten Paralympics (6. - 15. März) stattfinden - fast vor der Haustür. Viele Freunde haben bereits Tickets gebucht. Ob es ihre letzten Spiele werden, weiß sie noch nicht. Sicher ist nur: Sie wird jede Sekunde auskosten.

"Paralympische Heldinnen" erzählt Anna-Lena Forsters Geschichte nicht als Märchen vom Trotz. Sondern als Geschichte von Konsequenz, Professionalität und innerer Freiheit. Eine Frau, die Grenzen nicht negiert - sondern sie ausreizt. Und die beweist, dass Freiheit manchmal nur einen Schwung entfernt liegt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.