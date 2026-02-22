Olympia-Bilanz: Vonn-Drama, Helm und enttäuschender DSV

Die Olympischen Winterspiele hielten wieder zahlreiche emotionale und kontroverse Momente bereit. Die große Bilanz von Mailand und Cortina.

Der Dreifach-Erfolg im Zweierbob war aus deutscher Perspektive eines der Highlights der Olympischen Spiele Quelle: AFP

Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina hielten goldene Gänsehaut-Momente, Dramen, Enttäuschungen und natürlich auch wieder politische Debatten parat.

Aus deutscher Perspektive gab es zwar einige positive Überraschungen, die Gesamtbilanz ist mit 26 Medaillen aber ernüchternd. Ohne die deutsche Dominanz im Eiskanal würde Team D im Medaillenspiegel eigentlich keine Rolle spielen. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass Deutschland so oft wie keine andere Nation den undankbaren vierten Platz belegte. Das waren die Spiele 2026:

Vonn-Drama, Brignone-Märchen und Aicher-Mania

Ihr größtes Drama hielten die Olympischen Spiele direkt am Anfang bereit. Die US-amerikanische Speed-Spezialistin Lindsey Vonn wollte ihr Fabel-Comeback im Ski-Alpin-Zirkus mit einer Goldmedaille krönen - obwohl sie einen Kreuzbandriss hatte.

Von einem unglaublichen Hype bis hin zu Unverständnis ob ihres Starts war im Vorfeld alles an Reaktionen dabei. Nur den Ausgang, zu dem es dann letztlich kam, hatte ihr sicherlich keiner gewünscht. Vonn stürzte schwer, brach sich das Bein und musste unter Schmerzensschreien von einem Helikopter abtransportiert werden. Ein weiteres Comeback wäre nicht hoch genug einzuschätzen.

Für US-Skistar Lindsey Vonn platzt nach wenigen Sekunden der Traum von der Olympia-Medaille. Die 41-Jährige stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo bereits nach 13 Sekunden schwer. 08.02.2026 | 0:32 min

Aber vielleicht war Vonn gar nicht die Hauptdarstellerin in diesem alpinen Märchen, sondern eine ganz andere: Federica Brignone raste nicht einmal ein Jahr nach einem Totalschaden im Bein mit mehreren Brüchen und einem Kreuzbandriss vor heimischer Kulisse zu doppeltem Olympia-Gold.

Ich würde meine beiden olympischen Medaillen sofort eintauschen, um diese Verletzung nicht noch einmal zu erleiden. „ Federica Brignone

Auch Deutschland hat einen neuen Shooting-Star im weiblichen Alpin-Zirkus: Emma Aicher zeigte sich erfrischend unbekümmert und angriffslustig, holte Silber in der Abfahrt und in der Super-Kombination mit Lena Dürr. Dieses Märchen ist noch nicht auserzählt.

Emma Aicher holt in Cortina d'Ampezzo Silber, Gold geht an Breezy Johnson. Lindsey Vonn muss nach ihrem Sturz den Traum einer Medaille aufgeben. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. 08.02.2026 | 5:00 min

Helm-Verbot für Heraskewytsch

Keine Spiele ohne Politik: Auch wenn es das IOC immer mit aller Kraft vermeiden will, gab es auch diesmal wieder eine Debatte: Der ukrainische Skeleton-Pilot Heraskewytsch wollte mit Bildern auf seinem Helm ukrainischen Sportlern gedenken, die im russischen Angriffskrieg gegen sein Heimatland gefallen waren.

Das Komitee schloss Heraskewytsch daraufhin vom Wettbewerb aus, IOC-Chefin Coventry bedauerte die Disqualifikation unter Tränen. Die Entscheidung fand nicht nur sie mehr als traurig.

Weil der ukrainische Skeleton-Pilot Heraskewytsch darauf bestand, mit Fotos verstorbener Sportler auf dem Helm zu starten, wurde er disqualifiziert. Im ZDF-Interview spricht er mit Katja Streso. 12.02.2026 | 5:07 min

Raimund lässt Taten sprechen

Er ließ sich auch nicht von Giftpfeilen stressen, die von seinem ehemaligen Kumpel Marius Lindvik in seine Richtung flogen: Diesen hatte Philipp Raimund aufgrund einer Anzug-Manipulation im letzten Jahr kritisiert.

Der Deutsche ließ Taten sprechen und sorgte mit Gold von der Normalschanze für einen echten Paukenschlag. Mit einem Olympia-Sieg im Skispringen war nach so einer durchwachsenen Saison der DSV-Adler nun wirklich nicht zu rechnen.

Erste Winterspiele, erstes Gold: Philipp Raimund krönt sich in Predazzo zum Olympiasieger von der Normalschanze und feiert den größten Erfolg seiner Karriere. 09.02.2026 | 8:07 min

"Wir sind Eiskanal"

Wenn sich Team Deutschland auf Medaillen-Garanten verlassen kann, dann sind es die im Eiskanal: Julia Taubitz holte nach ihrem Sturz-Drama von vor vier Jahren in Peking endlich ihr ersehntes Gold, im Zweierbob krönte Johannes Lochner mit seinem Olympia-Sieg ebenfalls seine Karriere - und das bei einem deutschen Dreifacherfolg. "Wir sind Zweierbob" titelte das ZDF zurecht. Und Lochner machte es sich selbst im Viererbob nach und holte - bei einem deutschen Doppelerfolg vor Francesco Friedrich - zum zweiten Mal Gold.

Und selbst wenn sogar mit noch mehr Medaillen geliebäugelt wurde: Mit zahlreichen weiteren Medaillen im Skeleton, Rodeln und Doppelerfolgen in den Bob-Disziplinen trugen diese Wettbewerbe zu Dreiviertel aller deutschen Medaillen bei. Man hätte auch titeln können: "Wir sind Eiskanal!"

Bob-Pilot Johannes Lochner hat sich im Zweierbob zum Olympiasieger gekrönt. Sein Dauerrivale Francesco Friedrich holte Silber. Adam Ammour vervollständigte das schwarz-rot-goldene Podium. 17.02.2026 | 6:23 min

Eishockey-Dreamteam enttäuscht

Komplettes Kontrast-Programm dagegen bei der deutschen Eishockey-Mannschaft, die so gut besetzt wie vermutlich noch nie in ein Olympia-Turnier ging. Zahlreiche NHL-Profis, darunter Superstar Leon Draisaitl, waren im Einsatz - als Team haben sie sich aber nie gefunden. Folgerichtig war im Viertelfinale beim 2:6-Debakel gegen die Slowakei Schluss.

Ist Deutschland noch Weltspitze im Biathlon?

Es ging gut los mit einer Bronze-Medaille in der Mixed-Staffel. Danach folgte viel Ernüchterung. Während die Männer ohnehin weit weg von der Weltspitze waren, ging es bei den Frauen teilweise dramatisch zu. Mal fehlten wenige Sekunden im Sprint wie bei Vanessa Voigt, noch öfter versagten Franziska Preuß beim entscheidenden Schießen die Nerven.

Die deutsche Biathlon-Frauen müssen sich in der Staffel mit Platz vier begnügen. Franziska Preuß erlebt ein Drama am Schießstand. Gold geht an Frankreich vor Schweden und Norwegen. 18.02.2026 | 7:46 min

Bei ihren letzten Olympischen Spielen fieberte und litt man mit der Gesamtweltcupsiegerin des letzten Jahres mit, es wurde jedoch nichts mit der lang ersehnten Goldmedaille. Man sollte nicht den Fehler machen, ihre Karriere als unvollendet zu bezeichnen, sondern lieber allgemein die Frage stellen, was für Fehler in den letzten Jahren im deutschen Biathlon-Zirkus gemacht wurden. Nach goldenen Spielen in Serie war man vielleicht zu satt und ausgeruht. Jetzt sind die fetten Jahre erstmal vorbei.

Kombinierer historisch schlecht

Zum ersten Mal seit 1998 keine Medaille für die Nordischen Kombinierer: Ein Sturz-Drama von Vinzenz Geiger verhinderte beim letztmöglichen Wettbewerb, dass diese Negativ-Bilanz verhindert wird. Die olympische Zukunft der Sportart steht auf dem Spiel - und ähnlich wie beim Biathlon Deutschlands Platz in der Weltspitze.

Was für ein Pech für Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger im NoKo-Teamsprint. Nach einem Sturz muss sich das Duo mit Rang fünf begnügen. Erstmals seit 1998 bleiben die Kombinierer ohne Medaille. 19.02.2026 | 6:36 min

Klaebo - der größte aller Zeiten

Rekorde für die Ewigkeit? Johannes Hoesflot Klaebo wurde in Mailand und Cortina mit seinen Goldmedaillen sechs bis elf zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken aller Zeiten und brach noch einen weiteren Rekord: Bislang war es nur 1980 in Lake Placid dem Eisschnelläufer Eric Heiden gelungen, bei einer Ausgabe fünf Goldmedaillen zu gewinnen - Klaebo holte jetzt sogar sechs.

Wenig überraschend hat die norwegische Staffel olympisches Gold im Langlauf gewonnen. Damit hat Johannes Hösflot Klaebo Geschichte geschrieben. 15.02.2026 | 5:05 min

Olympia-Fluch für Malinin

Er galt als der Gott der vierfachen Sprünge, hatte zwei Jahre keinen Wettbewerb verloren: Und ausgerechnet bei Olympia versagten Eiskunstlauf-Wunderkind Ilia Malinin im entscheidenden Moment die Nerven. Trotz eines geglückten spektakulären Rückwärtssaltos patzte er ansonsten bei mehreren Sprüngen.

Man sagt ja, es gäbe einen Olympia-Fluch, dass der Goldfavorit bei Olympia immer schlecht läuft. Und genau so ist es dann auch. „ Ilia Malinin, Eiskunstläufer

Zumindest beim Schaulaufen verabschiedete er sich zum Abschluss der Spiele nochmal in gewohnter Manier: mit einer spektakulären Flugshow.

US-Eiskunstlaufstar Ilia Malinin verpasst nach mehreren Stürzen eine Olympia-Medaille. Der 21-Jährige landet mehrfach auf dem Eis und wird nur Achter mit 264,49 Punkten. 13.02.2026 | 6:51 min

Fazit

Über diesen Olympischen Spielen lag sicherlich kein Fluch, die Veranstalter werden sich zufrieden mit dem Ablauf zeigen. Den Helm-Vorfall hat sich das IOC selbst zuzuschreiben und muss im Nachgang seinen Umgang mit diesen Vorfällen überdenken. Vieles, was ansonsten im Vorfeld befürchtet wurde, ging jedoch geräuschlos über die Bühne.

Geräuschlos war aber dann mitunter auch die Stimmung bei den Wettbewerben, wie einige Athleten kritisierten. Das lag vor allem an den extrem weiten Wegen zwischen den Austragungsorten, Olympia-Flair kam da an manchen Wettbewerbsstätten überhaupt nicht auf. Während bei Sportarten wie Curling und Biathlon die Atmosphäre explodierte, war das Barometer bei den sonst so stimmungsgeladenen Alpin- und Skisprung-Wettbewerben zurückhaltender.

Trotzdem haben die Spiele aber wieder in einer Vielzahl für genau das gesorgt, für das die Zuschauer Olympia so lieben: spektakuläre Bilder, Dramen, Gänsehaut und Ekstase.

