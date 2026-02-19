Rai-Sportchef: Rücktritt nach Kommentar zur Olympia-Feier

Mehrere Namen verwechselt und für ein Politikum gesorgt: Der Sportchef des italienischen Senders Rai, Paolo Petrecca, zieht Konsequenzen aus der Eröffnungsfeier und tritt zurück.

Wegen einer ganzen Serie von Fehlern bei der Live-Übertragung der Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand hat der Sportchef des italienischen Fernsehsenders Rai, Paolo Petrecca, seinen Posten verloren. Der 61-Jährige reichte nach viel Kritik seinen Rücktritt ein, wie die Rai mitteilte.

Namen bei Eröffnungsfeier verwechselt

Im eigenen Sender hatten die Gewerkschaften nach der Sendung vor zwei Wochen von einer "Blamage" gesprochen. Zudem drohten sie mit Streik. Bei der Eröffnung der Winterspiele im San-Siro-Stadion hatte der Journalist reihenweise Leute verwechselt oder nicht erkannt.

So brachte Petrecca US-Popdiva Mariah Carey, die einen großen Auftritt hatte, und die italienische Schauspielerin Matilda De Angelis durcheinander. Die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, die auf der Ehrentribüne neben Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella saß, hielt er für dessen Tochter. Als das brasilianische Team ins Stadion kam, stellte er fest, dass Brasilianer eben "den Tanz im Blut" hätten.

Politischer Streit um Rai schwelt schon länger

Petrecca hatte den Platz des eigentlich vorgesehenen Kommentators übernommen, den er wegen einer angeblichen Indiskretion nicht ans Mikrofon lassen wollte. Früher leitete er den Nachrichtenkanal Rai24. Politisch wird er im Lager von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verortet. Die Opposition wirft der rechten Regierung bereits seit langem vor, Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Sender zu nehmen. Sie nennt die Rai "Telemeloni".

Mehrere bekannte Journalisten haben den Sender seit Melonis Amtsantritt verlassen. In Italien war es allerdings auch früher schon nicht ungewöhnlich, dass sich Parteien bei dem Sender einmischen. Auch Regierungen anderer Couleur nahmen Einfluss auf die Besetzung wichtiger Posten. Die Abschlussfeier am Sonntagabend in Verona wird nun ein anderer Journalist für die Rai kommentieren.

