Olympia 2026: Biathlon - Frauen-Staffel ohne Medaille

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen verpasst als Vierte eine Olympia-Medaille. Franziska Preuß erlebte am Schießstand erneut ein Drama.

Die deutsche Biahtlon-Frauen müssen sich in der Staffel mit Platz vier begnügen. Franziska Preuß erlebt ein Drama am Schießstand. Gold geht an Frankreich vor Schweden und Nowegen. 18.02.2026 | 7:46 min

Tief enttäuscht und mit Tränen in den Augen wollte Franziska Preuß einfach nur noch weg. Nach einem erneuten Fehlschuss-Drama und nur Rang vier in der Olympia-Staffel verließ die Biathletin kommentarlos den Ort ihrer nächsten bitteren Niederlage.

"Sie war jetzt einfach nicht in der Verfassung, irgendwie groß was sagen zu können und sagen zu wollen", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Ich glaube, das ist jetzt einfach mehr eine mentale Geschichte, als dass es ihr körperlich wahnsinnig schlecht geht."

Preuß weint bittere Tränen

Preuß weinte nach ihrem Patzer bittere Tränen. Nicht nur Teamkollegin Julia Tannheimer versuchte, Preuß zu trösten. "Es schmerzt sehr, dass wir heute leer ausgehen", sagte Schlussläuferin Vanessa Voigt: "Wir wollten eine Medaille."

Nach 4 x 6 Kilometern und einer Strafrunde durch Preuß sowie neun Nachladern hatte das Quartett in Antholz 1:29,1 Minuten Rückstand auf die siegreichen Französinnen. Silber holte Schweden vor Norwegen. Anders als Preuß & Co. kompensierten Frankreich und Schweden eine Strafrunde.

Historische Staffel-Pleite für DSV

Erstmals überhaupt blieb sowohl die Männer- als auch die Frauen-Staffel ohne Olympia-Medaille, bislang gab es für die Biathleten in Italien lediglich Mixed-Bronze.

Preuß nicht Schlussläuferin

Preuß, die bislang bei den Winterspielen schon mehrmals große Probleme beim Stehendschießen hatte, wurde für die Staffel von der Position der Schlussläuferin auf Position zwei gesetzt, wohl auch um freier agieren zu können. "Natürlich ist sie fertig, aber ich möchte ihr die Schuld nicht zuweisen", sagte Trainer Kristian Mehringer:

Wir können nur als Team gewinnen oder verlieren. Uns ist wichtig, dass sie jetzt wieder den Reset-Knopf drückt. „ Trainer Kristian Mehringe

Am Samstag steht zum Abschluss der Winterspiele noch der Massenstart auf dem Programm.

Staffel-Startläuferin Julia Tannheimer zeigte mit zwei Nachladern zum Start eine starke Leistung, übergab in der ersten Verfolgergruppe hinter Schweden. Preuß ging mit einer perfekten Liegendserie in Führung, ehe sie das deutsche Team mit einer Strafrunde im Stehendanschlag deutlich ins Hintertreffen brachte. Hettich-Walz und Voigt konnten das Loch nicht mehr schließen.

Erstmals keine deutsche Staffel-Medaille für DSV

2022 hatte das Quartett mit Voigt, Vanessa Hinz, Preuß und Denise Herrmann-Wick in Peking Bronze gewonnen - und damit die erfolgreiche Tradition deutscher Staffeln fortgesetzt. Seit der Aufnahme der Frauenwettbewerbe ins olympische Biathlonprogramm 1992 hatte es in den Staffeln von Männern oder Frauen immer mindestens eine Medaille gegeben - nun wurde die Serie gebrochen.

