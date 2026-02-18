  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Langlauf-Duo überrascht mit Bronze

Im Foto-Finish:Deutsches Langlauf-Duo überrascht mit Bronze

|

Das deutsche Langlauf-Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek hat bei den Olympischen Winterspielen Bronze im Teamsprint gewonnen. Gold ging an Schweden, Silber an die Schweiz.

Die Skilangläuferinnen Nadja Kälin, Alison Mackie, Laura Gimmler und Jasmi Joensuu sind bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina in der Loipe unterwegs

Der packende Schlusssprint im Video.

18.02.2026 | 2:39 min

Die deutschen Skilangläuferinnen haben das nächste kleine olympische Teamsprint-Märchen geschrieben: Laura Gimmler und Coletta Rydzek gewannen am Mittwoch in Val di Fiemme Bronze und holten vier Jahre nach dem Sensations-Gold von Katharina Hennig Dotzler und Victoria Carl in Peking die erlösende erste Olympia-Medaille für die deutsche Langlauf-Auswahl in Norditalien.  

Mit einer grandiosen Schlussrunde stürmte Schlussläuferin Rydzek noch auf den dritten Platz nach vorne, im Zielsprint kämpfte sie die Norwegerin Julie Bjervig Drivenes nieder. Gold ging nach im Wechsel gelaufenen sechs Runden über 1,5 km im freien Stil an die schwedischen Topfavoritinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist. Silber holten sich die Schweizerinnen Nadja Kälin und Nadine Fähndrich.

Rydzek kämpft bis zum letzten Zentimeter

Gimmler und Rydzek hatten in der Qualifikation am Morgen viel Kraft gelassen, zeigten dann aber im Finale ein mutiges Rennen und kämpften bis zuletzt um den Anschluss. Anders als in der Staffel brach Gimmler diesmal nicht ein, wechselte nach ihrer letzten Runde als Vierte. Rydzeks Beine waren frisch genug, um in der entscheidenden Phase dagegenzuhalten. Hennig Dotzler fieberte mit ihren Teamkolleginnen, für die Klassik-Spezialistin kam ein Start im freien Stil nicht infrage.

Kurioser Olympia-Moment
:Hund stürmt Langlauf-Teamsprint

Tierischer Besuch beim Teamsprint der Langläuferinnen: Ein Hund rannte auf die Strecke und kam den Sportlerinnen nahe. Gefahr soll für niemanden bestanden haben.
mit Video2:08
in Hund läuft während des Qualifikationswettbewerbs im Langlauf-Sprint der Frauen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina im Langlaufstadion Tesero am Lago di Tesero (Val di Fiemme) am 18.02.2026 auf der Loipe herum

Carl, die 2022 mit Hennig Dotzler im damals klassisch gelaufenen Wettbewerb Olympiasiegerin geworden war, fehlte in Val di Fiemme nach einem positiven Dopingtest im vergangenen Jahr. Coletta Rydzeks Bruder Johannes, der am Donnerstag ebenfalls im Teamsprint um eine Kombinations-Medaille kämpft, drückte seiner Schwester wie schon im Einzelsprint an der Strecke die Daumen und fiel ihr im Ziel um den Hals. Als Solistin war Rydzek in der vergangenen Woche Achte geworden, Gimmler Siebte.

Sportstudio: Skilanglauf Männer

Im Skilanglauf werden die Medaillen im Teamsprint (Freistil) der Männer und der Frauen vergeben.

18.02.2026

Olympische Spiele
:Olympia 2026

Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".

News zu Olympia

Olympia Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport