Kurioser Olympia-Moment: Hund stürmt Langlauf-Teamsprint

Tierischer Trubel beim Teamsprint der Skilangläuferinnen: Ein Hund hat im olympischen Langlaufstadion für kuriose Bilder gesorgt. Während der Qualifikation am Mittwochmorgen in Lago di Tesero ging ein großer grauer Hund unbekannter Herkunft auf Entdeckungstour. Während der Qualifikation im Team Sprint tauchte das Tier plötzlich auf der Zielgeraden in Tesero auf. Der Hund verfolgte die Griechin Konstantina Charalampidou und die Kroatin Tena Hadzic bis hinter die Ziellinie.