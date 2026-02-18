  3. Merkliste
Kurioser Olympia-Moment: Hund stürmt Langlauf-Teamsprint

Tierischer Besuch beim Teamsprint der Langläuferinnen: Ein Hund rannte auf die Strecke und kam den Sportlerinnen nahe. Gefahr soll für niemanden bestanden haben.

in Hund läuft während des Qualifikationswettbewerbs im Langlauf-Sprint der Frauen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina im Langlaufstadion Tesero am Lago di Tesero (Val di Fiemme) am 18.02.2026 auf der Loipe herum

Hund als "Gaststarter" beimTeamsprint

Quelle: AFP

Tierischer Trubel beim Teamsprint der Skilangläuferinnen: Ein Hund hat im olympischen Langlaufstadion für kuriose Bilder gesorgt. Während der Qualifikation am Mittwochmorgen in Lago di Tesero ging ein großer grauer Hund unbekannter Herkunft auf Entdeckungstour. Während der Qualifikation im Team Sprint tauchte das Tier plötzlich auf der Zielgeraden in Tesero auf. Der Hund verfolgte die Griechin Konstantina Charalampidou und die Kroatin Tena Hadzic bis hinter die Ziellinie.

Im Ziel stoppte der Hund und beschnupperte die argentinische Sportlerin Nahiara Díaz. Die besten Athletinnen aus der ersten Startgruppe waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Ziel. Darunter auch die Oberstdorferin Laura Gimmler.

Quelle: SID
 Über dieses Thema berichtete "sportstudio live - olympia" am 18.02.2026 um 11:40 Uhr.
Thema
Italien

