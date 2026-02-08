+++ Olympia-Blog +++:Dürr im Slalom zur Halbzeit Zweite hinter Shiffrin
Im Slalom fahren deutsche Frauen um die Medaillen mit, im Eishockey kämpft Team D um den Einzug ins Halbfinale. Die News im Olympia-Liveblog.
Dürr im Slalom zur Halbzeit Zweite hinter Shiffrin
Lena Dürr geht mit guten Medaillenaussichten ins Slalom-Finale. Nach dem ersten Durchgang liegt sie auf Rang 2. Ihr Vorsprung auf die drittplatzierte Schwedin Cornelia Öhlund beträgt 0,18 Sekunden, der auf die Schweizerin Camille Rast auf Rang 4 0,23 Sekunden.
Auch Emma Aicher hat als Achte noch Podestchancen - sie liegt 0,32 Sekunden hinter Öhlund.
Klar auf Gold-Kurs befindet sich Mikaela Shiffrin (USA) mit 0,82 Sekunden Vorsprung auf Dürr. Die Entscheidung auf der Piste Olimpia delle Tofane fällt ab 13.30 Uhr (ZDF-Stream).
Langlauf-Teamsprint mit zwei deutschen Duos
Das deutsche Duo Laura Gimmler/Coletta Rydzek hat beim Langlauf-Teamsprint souverän die Qualifikation überstanden und steht am Mittag ab 11.45 Uhr (ZDF) im Finale der besten 15 Teams. In der Kombination ihrer beiden Laufzeiten belegten die beiden Oberstdorferinnen am Morgen nach einer Runde über 1,5 Kilometer Rang im freien Stil Platz sechs.
Bei den Männern schafften Jakob Moch und Jan Stölben als Zehnte den Sprung ins Finale. Gold-Favorit ist Norwegen mit Rekord-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo. In der Quali kam Norge hinter den USA allerdings nur auf Platz 2. Bei den Frauen lagen die schwedischen Topfavoritinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist vorne.
Wie glaubwürdig ist die Nutellaglas-Erklärung?
Das Duo Geiger/Rydzek: Die letzte NoKo-Chance
Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen am Donnerstag in der letzten Entscheidung der Nordischen Kombinierer an den Start.
Im Teamsprint (Springen ab 10 Uhr, Langlauf 14 Uhr/ZDF) wollen die beiden verhindern, dass die deutschen Kombinierer zum ersten Mal seit 1998 bei Olympia ohne Medaille nach Hause reisen.
Seider: Slowakei günstigster Gegner
Nur noch ein Sieg, und fürs deutsche Eishockey-Team geht es um die Medaillen. Verteidiger Moritz Seider blickt hoffnungsvoll auf das Viertelfinale gegen die Slowakei am Mittag (12.10 Uhr/ZDF-Livestream): "Man hätte sich keinen besseren Gegner wünschen können. Jetzt liegt es an uns."
Seider spielt auf den Umstand an, dass der Turnierbaum den Deutschen einen vermeintlich leichteren Weg vorgibt: Playoff-Gegner Frankreich war das zweitschlechteste der zwölf Teams in der Gruppenphase, die Slowakei ist auf dem Papier weniger stark einzuschätzen als Kanada, die USA und Schweden, die es ebenfalls direkt in die Runde der besten Acht geschafft hatten.
Eiskunstlauf: Japanerinnen dominieren Kurzprogramm
Japans Eiskunstläuferinnen haben sich beste Medaillenchancen im Einzel gesichert. Angeführt von Ami Nakai sind nach dem Kurzprogramm drei Japanerinnen unter den besten vier. Nakai führt mit 78,71 Punkten vor Kaori Sakamoto (77,23) und Mone Chiba (74,00) auf Platz vier vor der abschließenden Kür am Donnerstag (19 Uhr). Dritte ist die US-Amerikanerin Alysa Liu (76,59).
Die Ravensburgerin Julia Sauter, die für Rumänien antritt, qualifizierte sich als 16. ebenfalls für die Kür.
Johannes Lochner gewinnt sein erstes Olympiagold
Er hat es geschafft: Johannes Lochner gewinnt sein langersehntes erstes Olympiagold. Im Zweierbob setzt er sich gegen seinen Dauerrivalen Friedrich durch.
Außenseiter Frostad holt Big-Air-Gold mit Top-Punktzahl
Mit der Punktzahl von 195,50 Zählern hat Ski-Freestyler Tormod Frostad aus Norwegen Gold im Big Air gewonnen. In hochklassigen Finale setzte sich der Außenseiter, der bei der WM 2025 lediglich den 37. Platz belegt hatte, knapp vor Mac Forehand aus den USA (193,25 Punkte) und dem Österreicher Matej Svancer (191,25 Punkte) durch.
Maximal hätten die Athleten bei zwei von drei gewerteten Durchgängen 200 Punkte erreichen können. Frostad behielt im letzten Run die Nerven und verdrängte Forehand noch, der vorgelegt hatte.
Medaillen-Traum der deutschen Curler zerplatzt
Die deutschen Curling-Männer haben das Halbfinale und damit eine Medaille verpasst. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz verlor 4:8 gegen die bisher ungeschlagene Schweiz und kann damit nicht mehr unter die besten Vier kommen. Zuvor hatten Muskatewitz und Co. gegen die zuvor sieglosen Tschechen verloren.
Nach neun Spielen hat das deutsche Team damit nur drei Siege auf dem Konto. Der Abschluss der Gruppenphase gegen China am Donnerstag hat sportlich keine Bedeutung mehr.
Curling-Liebe, Draisaitl-Hype und Deutsches Haus: Olympia 2026 hautnah
Franzi Müllers und Kathi Dexheimer zeigen euch die Spiele von einer Seite, die man so im TV nicht sieht. Statt nur Wettkämpfen gibt’s echte Behind-the-Scenes-Momente, persönliche Geschichten und besondere Einblicke vor Ort.
Helm-Skandal: Heraskewytsch erhält Geld für weitere Karriere
Nach dem Ausschluss bei Olympia wegen seines Gedenkhelms hat der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladyslaw Heraskewytsch in seiner Heimat hohe Geldsummen erhalten. "Dieses Geld ist gleich der Olympiaprämie, die er und sein Team im Falle eines Sieges erhalten hätten", schrieb der Kohle- und Stahlmagnat Rinat Achmetow gemäß einer Mitteilung seiner Stiftung.
Umgerechnet wurden demnach dem Wohltätigkeitsfonds von Heraskewytsch knapp 200.000 Euro überwiesen. Weitere fünf Unternehmen haben der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge Überweisungen in Höhe von umgerechnet knapp 60.000 Euro angekündigt.
Vonn zurück in den USA: "Bein ist in Trümmern"
Nach ihrer Rückkehr in die USA hat sich Ski-Star Lindey Vonn mit neuen Informationen zu den Auswirkungen ihrer Verletzung gemeldet. "Meine Verletzung war deutlich ernster als nur ein gebrochenes Bein", schrieb die 41-Jährige auf Instagram. "Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause."
Loch peilt Olympia 2030 an
Rodel-Altmeister Felix Loch (36) will seine Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2030 in den französischen Alpen fortsetzen. Das teilte der Rekordweltmeister aus Berchtesgaden mit. "Meine letzten Olympischen Spiele... müssen noch a bisserl warten!", schrieb Loch auf Instagram: "Ich werd weitermachen - solange ich gesund und fit bin."
Snowboard-Wettbewerb wegen Schneefall verlegt
Starker Schneefall in Livigno wirbelt den Qualifikations-Zeitplan der Freestyle-Skier in der Disziplin Aerials durcheinander. Der Wettkampf der Frauen mit Emma Weiß findet jetzt am Mittwoch (Qualifikation um 10 Uhr, Finale um 13 Uhr) statt. Die Männer sind am Donnerstag (11/14 Uhr) dran.
Dem Wetter zum Opfer fiel auch das Finale der Snowboarderinnen im Slopestyle, für das sich Annika Morgan qualifiziert hatte. Der Wettkampf hätte im Livigno Snow Park um 13 Uhr beginnen sollen. Stattdessen ist das Finale nun für Mittwoch um 14:30 Uhr angesetzt, die Männer (ohne deutsche Beteiligung) sollen zuvor um 11:20 Uhr starten.
Deutsche Männer-Staffel schießt an einer Medaille vorbei
Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat eine Medaille verpasst. Es gewann das Team aus Frankreich vor Norwegen und Schweden.
DEB-Männer im olympischen Viertelfinale
Die deutschen Eishockey-Männer haben Frankreich geschlagen und stehen im Viertelfinale des olympischen Turniers. Nächster Gegner: die Slowakei.
Warum der kanadische Biathlet Adam Runnalls strickt
Wie vertreibt man sich die Zeit zwischen den Wettkämpfen bei Olympia? Der kanadische Biathlet Adam Runnalls hat eine einfache Antwort: mit Stricken! Alex Ruda hat den Kanadier in Antholz getroffen und bekommt bei der Gelegenheit gleich einen Strickkurs an der frischen Luft.
Kombinierer verfehlen Olympia-Podest erneut
Die deutschen Nordischen Kombinierer steuern auf ein olympisches Debakel zu. Das Team von Bundestrainer Eric Frenzel gewann auch im zweiten Wettkampf der Winterspiele von Italien keine Medaille. Vinzenz Geiger belegte als bester Deutscher im Einzel von der Großschanze mit dem entscheidenden Skilanglaufrennen über zehn Kilometer den neunten Platz.
Gold sicherte sich wie schon im Normalschanzen-Wettbewerb der Norweger Jens Luraas Oftebro. Silber ging erneut an den Österreicher Johannes Lamparter. Bronze holte Ilkka Herola aus Finnland.
Berichte: Trump erwägt Olympia-Kurzbesuch in Mailand
US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen Kurzbesuch in Italien zu den Olympischen Winterspielen. Wie unter anderem die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, bereiten sich die Behörden bereits auf eine mögliche Visite von Trump in Mailand vor.
Am Sonntag findet dort das Eishockey-Finale der Männer statt, das Trump den Berichten zufolge im Falle des Einzugs des US-Teams vor Ort verfolgen will. Eine offizielle Bestätigung für eine möglicherweise bevorstehende Reise des US-Präsidenten zu den Olympischen Winterspielen in Norditalien gibt es nicht.