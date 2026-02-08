Dürr im Slalom zur Halbzeit Zweite hinter Shiffrin

Lena Dürr geht mit guten Medaillenaussichten ins Slalom-Finale. Nach dem ersten Durchgang liegt sie auf Rang 2. Ihr Vorsprung auf die drittplatzierte Schwedin Cornelia Öhlund beträgt 0,18 Sekunden, der auf die Schweizerin Camille Rast auf Rang 4 0,23 Sekunden.

Auch Emma Aicher hat als Achte noch Podestchancen - sie liegt 0,32 Sekunden hinter Öhlund.

Klar auf Gold-Kurs befindet sich Mikaela Shiffrin (USA) mit 0,82 Sekunden Vorsprung auf Dürr. Die Entscheidung auf der Piste Olimpia delle Tofane fällt ab 13.30 Uhr (ZDF-Stream).