Olympia: Emma Weiß kämpft im Freestyle Aerials allein um Erfolg

Emma Weiß erhält nahezu keine Förderung vom DSV. Dennoch tritt sie in ihrer spektakulären Disziplin, den Freestyle Ski Aerials, bei den Olympischen Winterspielen an.

Bei den Zuschauern erfreuen sich die Freestyle Ski Aerials großer Beliebtheit, in Deutschland sind sie eine Randsportart. Als einzige Deutsche nimmt Emma Weiß in dieser Disziplin an den Olympischen Winterspielen teil.

Emma Weiß finanziert Olympia-Traum im Aerials selbst

Die Kosten für eine Saison bei den Freestyle Ski Aerials belaufen sich auf 50.000 bis 70.000 Euro. Emma Weiß ist Einzelkämpferin in ihrem Sport, eine Förderung erhält sie nicht. Die 26-Jährige bezeichnet sich als "Ein-Frau-Unternehmen".

Als Studentin übernimmt Weiß die Reiseplanung und Organisation, Sponsorenakquise und Betreuung alleine. Bei den Finanzen wird sie von ihrer Mutter unterstützt. Fast verwunderlich, dass nebenbei auch noch das zeitintensive Training möglich ist.

Sie selbst sagt zu diesen Herausforderungen: "Ich bin trotzdem auch dankbar, weil wenn diese ganzen Hürden und Steine nicht wären, über die ich bisher immer drüber springen konnte, dann würde ich nicht so hier stehen, wie ich heute hier stehe." Dennoch gibt Weiß zu:

Natürlich würde ich es mir anders wünschen. „ Ski Freestylerin Emma Weiß über mangelnde Sportförderung

Dass die Aerials in Deutschland komplett unter dem Radar fliegen, zeigt dieses Beispiel: Weiß kann nicht im Mixed-Wettbewerb starten, weil kein deutscher Mann dabei ist. Bei den Olympischen Winterspielen seien sie eine der beliebtesten Sportarten, die Karten für die Wettbewerbe seien mit die Teuersten, wie die 26-Jährige erklärt.

Bis zu 14 G bei der Landung: Extreme Belastung im Aerials-Sport

Da der Sport derart spektakulär ist, verwundert das nicht. Die Athletinnen beschleunigen auf ungefähr 55 km/h, bevor sie sich über die Schanze zwölf bis 15 Meter in die Höhe katapultieren. In der Luft präsentieren sie Salti und Schrauben, bevor dann perfekt gelandet werden soll.

"Wir arbeiten unser ganzes Leben darauf hin, dass es leicht aussieht. Da ist eben sehr, sehr viel Kraft und Arbeit dahinter, gerade bei einem Absprung. Wir springen nicht ab, sondern richten uns so aus, dass die Schanze uns mit der richtigen Geschwindigkeit so katapultiert, dass wir genau die richtige Seilrotation haben," erklärt Weiß.

Danach hat es die Landung besonders in sich. Weiß sagt: "Bei einem Doppelsprung wirken 14 G." Das ist mehr als bei einem Kampfjetpiloten.

Training für Perfektion: So bereitet sich Emma Weiß auf Olympia vor

Um im Wettkampf Perfektion zu erreichen, was für Weiß das erklärte Ziel ist, sieht das Training so aus: "Es geht sehr viel um Verletzungsprävention, wir sind sehr viel im Kraftraum, ich mache sehr viel Ballett, das ist für die Kraft in der Beweglichkeit sehr gut. Dann sehr viel Trampolin, auch Bungee auf dem Trampolin, turnerische Elemente." Damit sie in der Bewegung nicht eingeschränkt ist, tragen die Athletinnen und Athleten nur einen Helm. Keine weiteren Protektoren.

"Wenn man einen richtig schönen Absprung erwischt und viel Zeit in der Luft hat, dann kommt es dem Fliegen recht nahe und das fühlt sich schön an. Wenn man dann noch eine sehr gute Landung hinlegen kann, dann schwappen die Glückshormone über", beschreibt Weiß die Faszination ihres Sports.

Trainer und Vater Armin Weiß: Große Hoffnungen auf das Olympia-Finale

Armin Weiß brachte seine Tochter als ehemaliger Skibalettfahrer und Olympia-Teilnehmer 1992 zu den Aerials und ist jetzt der Trainer. Der Stolz auf seine Emma ist "sehr groß".

Wenn sie die Qualifikation schafft, will Weiß im Finale am Mittwoch die Top-Sechs erreichen. Im Weltcup stand sie in ihrer Karriere bereits zweimal auf dem Podium.

"Die Grund-Aufregungsgefühle, die würden sich wahrscheinlich einigermaßen decken", meint Vater Armin in Bezug auf den Vergleich des Olympia-Starts ihrer Tochter mit seinem.

