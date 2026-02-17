  3. Merkliste
Biathlon-Staffel: Deutschland schießt an einer Medaille vorbei

Frankreichs Biathleten holen Gold:Deutsche Männer-Staffel schießt an einer Medaille vorbei

Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat eine Medaille verpasst. Es gewann das Team aus Frankreich vor Norwegen und Schweden.

Der deutsche Biathlet Justus Strelow schießt bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz auf die fünf Ziele.

Zeigte sich am Schießstand noch treffsicher: Deutschlands Startläufer Justus Strelow.

Quelle: AFP

Die deutsche Biathlon-Staffel hat bei den Olympischen Winterspielen die erhoffte Medaille erneut verpasst. Im Rennen über 4x7,5 km in Antholz mussten sich Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn mit dem undankbaren vierten Rang begnügen, hatten aber großen Rückstand.

Damit setzten sich für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach wenig erfreulichen Einzelrennen die Enttäuschungen fort. Bislang gab es nur eine Medaille mit der Mixed-Staffel (Bronze).

Gold geht an Frankreich

Gold ging vor den Augen von Edelfan Jürgen Klopp an Frankreich (1+9) mit Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet und Eric Perrot vor Topfavorit Norwegen (0+6/+9,8 Sekunden). Bronze holte sich Schweden (0+6/+57,5). 

Martin Ponsiluoma

Weil der Franzose Jacquelin patzte, zog Martin Ponsiluoma beim letzten Schießen noch vorbei und gewann Gold in der Biathlon-Verfolgung der Männer.

15.02.2026 | 5:39 min

Strelow (0+2), Zobel (0+3), Nawrath (0+4) und Horn (0+3) leisteten sich insgesamt zwölf Nachlader. Das DSV-Quartett, bei der WM im vergangenen Jahr noch Dritter, kam mit 1:48,3 Minuten Rückstand ins Ziel.

DSV-Staffel erst zum vierten Mal ohne Medaille

Erst zum vierten Mal blieb eine deutsche Männerstaffel nach 1968, 2010 und 2022 bei Olympia damit ohne Medaille. Für die überragenden Franzosen war es dagegen schon das vierte Gold in Antholz, die neunte Medaille insgesamt.

Bei den Männern steht am Freitag (14:15 Uhr/ZDF) mit dem Massenstart das letzte Olympia-Rennen statt. Vom DSV sind Nawrath, Zobel und Horn qualifiziert. 

Am Mittwoch (14:45 Uhr/ARD) geht es aber erst einmal für die Frauen über 4x6 km um Medaillen. Franziska Preuß, die bislang bei den Winterspielen immer wieder große Probleme beim letzten Schießen hatte, geht auf Position zwei ins Rennen.

Zuletzt war Deutschlands Sportlerin des Jahres in den Staffeln stets die deutsche Schlussläuferin gewesen, so auch beim Gewinn von Bronze im Mixed. Neben Preuß bilden Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt das DSV-Quartett.

Quelle: SID, dpa
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
