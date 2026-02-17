Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat eine Medaille verpasst. Es gewann das Team aus Frankreich vor Norwegen und Schweden.

Zeigte sich am Schießstand noch treffsicher: Deutschlands Startläufer Justus Strelow. Quelle: AFP

Die deutsche Biathlon-Staffel hat bei den Olympischen Winterspielen die erhoffte Medaille erneut verpasst. Im Rennen über 4x7,5 km in Antholz mussten sich Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn mit dem undankbaren vierten Rang begnügen, hatten aber großen Rückstand.

Damit setzten sich für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach wenig erfreulichen Einzelrennen die Enttäuschungen fort. Bislang gab es nur eine Medaille mit der Mixed-Staffel (Bronze).

Gold geht an Frankreich

Gold ging vor den Augen von Edelfan Jürgen Klopp an Frankreich (1+9) mit Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet und Eric Perrot vor Topfavorit Norwegen (0+6/+9,8 Sekunden). Bronze holte sich Schweden (0+6/+57,5).

Weil der Franzose Jacquelin patzte, zog Martin Ponsiluoma beim letzten Schießen noch vorbei und gewann Gold in der Biathlon-Verfolgung der Männer. 15.02.2026 | 5:39 min

Strelow (0+2), Zobel (0+3), Nawrath (0+4) und Horn (0+3) leisteten sich insgesamt zwölf Nachlader. Das DSV-Quartett, bei der WM im vergangenen Jahr noch Dritter, kam mit 1:48,3 Minuten Rückstand ins Ziel.

DSV-Staffel erst zum vierten Mal ohne Medaille

Erst zum vierten Mal blieb eine deutsche Männerstaffel nach 1968, 2010 und 2022 bei Olympia damit ohne Medaille. Für die überragenden Franzosen war es dagegen schon das vierte Gold in Antholz, die neunte Medaille insgesamt.

Bei den Männern steht am Freitag (14:15 Uhr/ZDF) mit dem Massenstart das letzte Olympia-Rennen statt. Vom DSV sind Nawrath, Zobel und Horn qualifiziert.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Am Mittwoch (14:45 Uhr/ARD) geht es aber erst einmal für die Frauen über 4x6 km um Medaillen. Franziska Preuß, die bislang bei den Winterspielen immer wieder große Probleme beim letzten Schießen hatte, geht auf Position zwei ins Rennen.

Zuletzt war Deutschlands Sportlerin des Jahres in den Staffeln stets die deutsche Schlussläuferin gewesen, so auch beim Gewinn von Bronze im Mixed. Neben Preuß bilden Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt das DSV-Quartett.

Quelle: SID, dpa