Eiskunstlauf-Paar Hase/Wolodin will bei Olympia 2026 angreifen

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Fabienne Hase und Nikita Wolodin hofft auf eine Olympia-Medaille. Mit im Gepäck für die Kür am Montag: ein eigens komponierter Tango.

Hase und Wolodin: "Nach fünf Tagen war klar, dass es passt"

Minerva Fabienne Hase und Nikita Wolodin: Die gemeinsame Olympia-Reise beginnt schon am Sonntagabend mit dem Kurzprogramm. Quelle: dpa

Minerva Fabienne Hase hat nicht nur zwei Vornamen, sie tritt nun auch mit ihrem zweiten Partner auf dem Eis auf. Ihre erste Karriere als Paarläuferin startete die Berlinerin zusammen mit Nolan Seegert. Doch der große Erfolg stellte sich erst nach Seegerts Rücktritt im Anschluss an die Winterspiele von Peking vor vier Jahren ein.

Seit 2023 bildet Hase mit dem im August eingebürgerten Russen Nikita Wolodin ein Duo - die beiden trafen sich, trainierten zusammen und harmonierten sofort.

Nun präsentieren sie sich auf der großen Eisbühne der Olympischen Spiele in der Milano Ice Skating Arena als Medaillenkandidaten. Ihre gemeinsame Olympia-Reise beginnt am Sonntagabend mit dem Kurzprogramm. Einen Tag später können Hase/Wolodin schließlich ihre Kür zeigen.

Für Hase zweite Olympia-Chance

Die herausragenden Paarläufer haben bereits einige Titel miteinander gewonnen, unter anderem Gold bei den Europameisterschaften 2025 und zwei Grand-Prix-Finals (2023 und 2024). Hinzu kommen unter anderem Platz drei und zwei bei den Welttitelkämpfen 2024 und 2025.

Noch im Januar sicherten sich Hase und Wolodin EM-Silber in Sheffield, doch in ihrer Kür stürzten sie zweimal. Dass es dennoch Platz zwei wurde, illustriert das große Potenzial dieser Eis-Kombination.

Für Hase sind diese Spiele mit ihrem aktuellen Partner auch eine zweite olympische Karriere-Chance. 2018 war sie noch nicht dabei, 2022 war Seegert Tage vor der Kür erkrankt und schleppte sich schließlich kraftlos über das Eis. Die beiden waren chancenlos.

Eine sportliche Verbindung, die sich nicht trainieren lässt

Nach den Spielen erklärte Seegert seinen Rücktritt, Wolodin war fortan auf dem Eis der Mann an Hases Seite. Der Kontakt kam über Dmitri Sawin zustande, Hases russischem Coach. Wolodin, ein ausgezeichneter Paarläufer, war ebenfalls auf der Suche. Er absolvierte ein Probetraining mit Hase in Berlin.

Wir konnten uns zwar sprachlich nicht verständigen, aber nach fünf Tagen war eigentlich klar, dass es passt. „ Minerva Fabienne Hase

Neben dem gemeinsamen Verständnis für alles Technische und die Sprünge spürten beide sofort eine spezielle sportliche Verbindung, die sich nicht trainieren lässt, die aber bei den Darbietungen der beiden auf dem Eis spürbar ist.

Seit August besitzt Wolodin die deutsche Staatsbürgerschaft, nachdem er den Einbürgerungstest bestanden hatte. Er arbeitet gerade sehr intensiv daran, die Kenntnisse der deutschen Sprache weiter zu vertiefen.

Bei der Kür "geht es um das Thema Hoffnung"

Für die Olympia-Saison studierten Hase, 1,67 Meter groß, 26 Jahre alt, und Wolodin, 1,88 Meter groß, ebenfalls 26, eine besondere Kür ein. "Dabei geht es um das Thema Hoffnung. Vor allem wollen wir ausdrücken, wie man aus dem Chaos und schwierigen Situationen heraus eben wieder diese Hoffnung schöpfen kann", erzählt Hase.

Die größten Erfolge von Minerva Hase und Nikita Wolodin 2023: Deutsche Meister, Sieger im Grand-Prix-Finale

2024: WM-Dritte, Sieger im Grand-Prix-Finale, Deutsche Meister

2025: Europameister, WM-Silber, Dritte im Grand-Prix-Finale, Deutsche Meister

2026: EM-Silber

Die Musik stammt aus dem Werk des Neoklassikers Max Richter. In der Schlusssentenz heben die beiden, sich mit der linken Hand parallel auf dem Eis abstützend, ihren rechten Arm in den Himmel. Das Kurzprogramm gestalteten sie mit ihrem ständigen Berliner Choreografen Paul Boll und dem französischen Komponisten Maxime Rodriguez, der als Auftragsarbeit einen Tango für das Duo komponierte.

Vorfreude ist groß

"Mit ganz viel Vorfreude" erlebt Hase die Tage in Mailand. "Das wird schön und ich freue mich, dass es in Europa ist. So können auch die Menschen daheim zuschauen."

Nikita und ich haben da jetzt drei Jahre drauf hingearbeitet und nun geht es endlich los. „ Minerva Fabienne Hase

Die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt übernahm mittlerweile die Rolle einer Mentorin für das deutsche Eiskunstlauf-Paar. Witt ist begeistert von dem "Kämpferherz" der beiden. Witt unterstützt das Duo auch finanziell - sie kommt für ihre Kostüme auf.

