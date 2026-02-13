Olympia: Cas lehnt Einspruch des Skeletonpiloten Heraskewytsch ab

Es bleibt dabei, Wladislaw Heraskewytsch darf bei Olympia nicht starten. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat den Einspruch des ukrainischen Skeletonpiloten zurückgewiesen.

Der ukrainische Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch mit seinem Helm, der Erinnerungsbilder von getöteten ukrainischen Sportlern zeigt. Quelle: IMAGO / Kyodo News

In einem Eilverfahren ist der Ausschluss des Ukrainers Wladislaw Heraskewytsch vom olympischen Skeleton-Rennen durch den Internationalen Sportgerichtshof Cas bestätigt worden. Die Ad-hoc-Kommission wies den Einspruch des 27-Jährigen gegen die Entscheidung des Weltverbands IBSF zurück.

Dieser hatte Heraskewytsch wegen seines vom Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verbotenen Helms mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen disqualifiziert. Der Skeleton-Fahrer wird damit auch nicht nachträglich noch wieder zum Wettbewerb zugelassen.

Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina ist Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ausgeschlossen worden. 12.02.2026 | 1:31 min

Sportgerichtshof: Sport bei Olympia im Fokus

In der Begründung des Cas hieß es, das Gericht sei der Ansicht, dass die IOC-Richtlinien "ein angemessenes Gleichgewicht herstellen zwischen dem Interesse der Athleten, ihre Meinung zu äußern, und ihrem Interesse, ungeteilte Aufmerksamkeit für ihre sportlichen Leistungen an der Wettkampfstätte zu erhalten." An diese Regeln sei auch der Cas gebunden.

Heraskewytsch hatte sich am Donnerstag vor dem Start des ersten Durchgangs in Cortina d'Ampezzo geweigert, auf das Tragen seines Gedenk-Helms zu verzichten. Auf dem Kopfschutz sind Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind. Das IOC hatte dem Ukrainer die Erlaubnis verweigert, mit dem Helm seinen Wettkampf zu bestreiten. Auf dieser Basis hatte ihn die IBSF ausgeschlossen.

Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch ist wegen eines mit Fotos getöteter Athleten bedruckten Helms vom IOC disqualifiziert worden. Felix Loch ist gut befreundet mit dem Ukrainer. 12.02.2026 | 2:54 min

Heraskewytsch bei Olympia: "Ich bereue nichts"

Daraufhin zog Heraskewytsch vor den Cas, der bei den Winterspielen in Mailand eine Außenstelle für olympische Eilverfahren unterhält. Er argumentierte, es habe bereits ähnliche Fälle bei Olympia ohne drastische Sanktionen gegeben, und sieht keinen Regelbruch. Das IOC untersagt politische Botschaften während der Wettkämpfe und hatte den Ukrainer mehrfach aufgefordert, einen anderen Helm zu verwenden.

"Von Tag eins an habe ich gesagt, dass ich glaube, dass ich im Recht bin", erklärte Heraskewytsch nach einer knapp dreistündigen Anhörung vor der Cas-Schiedsrichterin, der deutschen Rechtsanwältin Annett Rombach. Umhüllt von einer ukrainischen Flagge beteuerte Heraskewytsch: "Ich bereue nichts."

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

IOC-Chefin suchte Lösung für Heraskewytsch

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hatte in letzter Minute an der Olympia-Bahn noch versucht, den Athleten vom Tragen des Kopfschutzes während seiner Rennen abzuhalten. Heraskewytsch habe die Position des IOC verstanden, sei aber seiner Sache sehr verpflichtet. "Leider ändert das nicht die Regeln", sagte Coventry wenige Stunden vor der Cas-Entscheidung.

Sie verwies darauf, dass der Regelrahmen für Meinungsäußerungen bei Olympischen Spielen auch von zahlreichen Vertretern der Athletengemeinde mit entwickelt worden und bekräftigte: "Ich halte diese Richtlinien für sehr gut."

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss des ukrainischen Skeletonpiloten Wladyslaw Heraskewytsch. Es sei eine schwierige Situation für alle. 12.02.2026 | 1:45 min

Olympia-Ausschluss: Harsche Kritik und Rückhalt aus Ukraine

Ukrainische Sportler und Politiker kritisierten den Ausschluss von Heraskewytsch scharf. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte dem Skeleton-Piloten für seine klare Haltung und verlieh dem Sportler den Orden der Freiheit, die zweithöchste Auszeichnung des Landes.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID