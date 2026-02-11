Ein lautes Summen begleitet viele Wettbewerbe bei Olympia. Verantwortlich sind Kameradrohnen, die spektakuläre Bilder aus neuen Perspektiven liefern. Viele Sportler finden das gut.

Was summt da eigentlich so bei Olympia?

Sie sind bei Olympia allgegenwärtig: Kameradrohnen, die sich lautstark bemerkbar machen. Quelle: dpa

Vielen aufmerksamen Zuschauern wird es schon aufgefallen sein: Im Fernsehen und vor Ort hört es sich an, als sei ein Schwarm Fliegen aufgescheucht worden. Ein heiseres Surren begleitet Skirennläufer und mittlerweile auch Rodler bei ihren Rasereien jenseits von Tempo 100. Aber woher kommt das Geräusch?

Das Summen kommt von kleinen Drohnen, die den Sportlern hinterhersausen und Zuschauern am Bildschirm das Gefühl vermitteln, sie säßen etwa bei den Goldfahrten von Max Langenhan im Schlitten dahinter. Die Athleten? Stören die Drohnen nicht. "Nein, sowas nimmst du nicht wahr", berichtete Rodel-Altmeister Felix Loch. "Du hörst sie zwar kurz bevor es losgeht, aber sobald die Ampel grün ist und du dort fährst, kriegst du es nicht mit." Ansonsten ist er voll des Lobes über die neue Perspektive: "Es sind schon andere Bilder. Schaut wirklich ganz cool aus. Muss man sagen, ist mal ganz, ganz, ganz eine schöne Sache, was die Jungs dort machen."

Drohnen-Absturz im Slalom

Neue Perspektiven für das Publikum an den Bildschirmen - es ist genau das, was das IOC mit seinen für das Weltbild verantwortlichen Olympic Broadcast Services (OBS) erreichen will. OBS-Chef Yiannis Exarchos erklärt:

Das Ziel ist es, dass die Zuschauer das Gefühl haben, direkt an der Rennstrecke mit den Athleten dabei zu sein. „ Yiannis Exarchos, OBS-Chef

Die Drohnen der neuesten Generation ermöglichten nun Bilder, "die es in der Berichterstattung über diese Sportarten bisher noch nicht gab".

Bei Skirennen sind Drohnen schon länger im Einsatz. Im Dezember 2015 fielen sie zum ersten Mal auf - und damals äußerst unangenehm, weil ein Gerät von üppiger Größe beim Slalom in Madonna di Campiglio nur knapp hinter Marcel Hirscher (Österreich) auf die Piste krachte.

Die deutschen Skirennfahrerinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann haben Silber in der olympischen Team-Kombination gewonnen. Am Ende fehlten den zwei Ski-Assen nur 0,05 Sekunden auf Gold. 10.02.2026 | 7:27 min

Langenhan will Drohnen noch näher haben

Spektakuläre TV-Bilder von Drohnen gab es dann erstmals bei der alpinen Ski-WM 2023 in Frankreich: Damals flogen die nun weitaus kleineren Geräte in Höchstgeschwindigkeit hinter den Rennläufern die Piste hinunter. "Wir sehen das als eine Weiterentwicklung des Sports", sagt IOC-Sportdirektor Perre Ducrey.

Die Erwartungshaltung des Publikums sei es mittlerweile, "beim Konsum einer Sportveranstaltung, insbesondere der Olympischen Spiele, diese Art von Erlebnis zu haben". Das IOC strebe "stets danach, das beste Seherlebnis zu bieten - egal ob im Stadion oder außerhalb". Die Sportler seien dadurch "nicht wesentlich" beeinträchtigt.

Erstes Gold für Deutschland: Rodler Max Langenhan rast im Einsitzer mit Bahnrekord zum Olympiasieg. Enttäuschung für Altmeister Felix Loch, der als Sechster eine Medaille verpasst. 04.02.2026 | 4:33 min

"Bei uns sind es schon ganz coole Aufnahmen. Es schaut cool aus. Ich kriege das nicht mit, das ist ja so weit weg", sagt auch Skirennläuferin Emma Aicher. Rodel-Olympiasieger Langenhan sieht im Eiskanal aber noch Raum für Verbesserungen.

Mich köpft jetzt wahrscheinlich jemand, aber: Wenn mehrere Kurven nicht gezeigt werden, die für uns Schlüsselstellen sind, ist das schon doof. Die Drohne ist cool, aber die müssen einfach näher ran. „ Michael Langenhan, Rodel-Olympiasieger

