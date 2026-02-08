  3. Merkliste
Olympia 2026: Eiskunstläufer Naumov gedenkt verstorbener Eltern

+++ Olympia-Blog +++:Eiskunstläufer Naumov gedenkt verstorbener Eltern

Emotionaler Moment beim Eiskunstlauf, späte Reue und der Rat des DOSB-Präsidenten an einen Skeletoni - die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Eiskunstläufer Naumov gedenkt verstorbener Eltern

Berührender Moment beim Eiskunstlauf: Der US-Amerikaner Maxim Naumov hat mit einem Familienfoto an seine vor einem Jahr tödlich verunglückten Eltern erinnert. Nach seinem Kurzprogramm hielt der 24-Jährige ein Bild in die Kamera, das ihn als dreijährigen Jungen bei seinem ersten Gang aufs Eis mit seinen Eltern zeigt. 

Die ehemaligen Paarlauf-Weltmeister Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow waren im Januar 2025 bei einem Absturz eines Passagierflugzeugs in Washington gestorben. "Ich hatte das Gefühl, dass sie mich heute begleitet haben", sagte Naumov. 

Quelle: dpa

DOSB-Präsident Weikert rät Heraskewytsch, "die Regeln nicht zu brechen"

Nach dem IOC-Verbot für den Helm des ukrainischen Skeletonfahrers Wladislaw Heraskewytsch mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen rät DOSB-Präsident Thomas Weikert dem 27-Jährigen, die Regeln einzuhalten. "Wenn man nach Regeln kämpft und spielt, dann muss man sich auch an die Regeln im Ergebnis halten. Deshalb würde ich ihm empfehlen, diese Regel nicht zu brechen", sagte Weikert.

Der DOSB-Chef zeigte aber auch Verständnis für den Ukrainer. Weikerts Rat: "Ich glaube, auch aus seiner Sicht ist es cleverer, das vernünftig zu machen und danach darf er ja politische Äußerungen abgeben. Dann sollte er das in aller Klarheit tun."

Biathlet Laegreid bereut sein Untreue-Geständnis

Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid bereut den Zeitpunkt seines Seitensprung-Geständnisses unmittelbar nach dem Einzel. "Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt", sagte der 28-Jährige. Die Kritik an seinen Aussagen verstehe er sehr gut, sagte Laegreid.

Laegreid hatte vor einer Fernsehkamera öffentlich gemacht, dass er seine Freundin betrogen hat. Er sei seiner Partnerin vor drei Monaten untreu gewesen. Seine Ex-Freundin, die anonym bleiben will, schrieb an die norwegische Zeitung "Verdens Gang": "Es ist schwer zu vergeben. Selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt."

Shiffrin nach der Team-Kombi: "Ich werde aus diesem Tag lernen"

Mikaela Shiffrin sucht nach der Team-Kombination keine Ausreden. "Ich habe nicht die richtige Balance gefunden, um mein volles Tempo abzurufen", sagte die US-Amerikanerin nach dem enttäuschenden vierten Platz. 

"Ich muss in der kurzen Zeit bis zu den anderen technischen Rennen lernen, was ich tun und anpassen muss", führte die Slalom-Spezialistin aus und fügte hinzu: "Ich kann aus diesem Tag etwas lernen, und das werde ich auch tun."

Quelle: AP

Loch springt Heraskewytsch zur Seite

Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch hat bei seinem Grundsatzstreit mit dem IOC prominente Unterstützung erhalten. "Ich kann ihn definitiv verstehen", sagte der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch.

Heraskewytsch hatte am Dienstag angekündigt, den Helm im Wettkampf tragen zu wollen, auf dem Porträts von im Krieg von russischen Soldaten getöteten Sportlern aus der Ukraine zu sehen sind. "Da ist kein Text oder irgendwas mit dabei", sagte Loch und ergänzte, eine mögliche Disqualifikation seines Freundes, der 2022 mit Familie Loch Weihnachten gefeiert hatte, wäre "traurig" und "ein bisschen ein Skandal".

Gold und Silber für Team D: Die Highlights vom 4. Wettkampftag

Eishockey-Frauen mit Sieg gegen Italien im Viertelfinale

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei den Olympischen Spielen ihre Ausgangsposition für das Viertelfinale zumindest leicht verbessert. Im letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Italien setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod knapp mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) durch und beendete die Gruppe B der schwächer eingestuften Teams auf Platz zwei. 

Damit geht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der Runde der besten acht zumindest dem Gewinner der starken Gruppe A aus dem Weg. Doch so oder so: Der Gegner wird Kanada oder USA heißen, beide Nationen dominieren das Frauen-Eishockey und haben sämtliche Olympiasiege bislang unter sich ausgemacht.

US-Präsident Trump beleidigt US-Athlet: So reagieren die Sportler

Ski-Freestyler Hunter Hess äußert sich kritisch zu den politischen Entwicklungen in den USA. Donald Trump reagiert mit Beleidigungen. Doch die Sportler wollen sich nicht den Mund verbieten lassen.

Skisprung-Mixed-Team verpasst Medaille um 60 Zentimeter

Das deutsche Skispringteam hat eine Medaille knapp verpasst. Im Mixed-Wettbewerb sprangen Einzel-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch von der Normalschanze auf Platz vier. Gold sicherte sich Slowenien überlegen vor Norwegen und Japan. Dem deutschen Team fehlten nach insgesamt acht Sprüngen nur 1,2 Punkte oder umgerechnet 60 Zentimeter zu Bronze. Am Montag hatte Raimund noch sensationell für Einzel-Gold gesorgt.

"Es hätte im ersten Sprung ein bisschen mehr sein können. Wir haben es probiert, wir haben alles gegeben", sagte Raimund im ZDF. "Bei uns ist leider nicht alles gelungen heute", erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Julia Taubitz rodelt zu ihrem ersten Olympia-Gold

Julia Taubitz ist zu ihrem ersten Olympiasieg gerodelt. Die 29-Jährige holte Gold im Einsitzer. Es ist die dritte Goldmedaille für Team D bei diesen Winterspielen.

Freestyler weint: "Wollte meinen Vater im Himmel stolz machen"

In Gedenken an seinen verstorbenen Vater ist Ski-Freestyler Andri Ragettli nach einer erneut knapp verpassten Olympia-Medaille von seinen Emotionen übermannt worden. Nach seinem vierten Platz im Slopestyle-Wettbewerb sagte der Schweizer unter Tränen in einem Interview des SRF: "Ich wollte ihn stolz machen. Aber ich glaube, er ist im Himmel trotzdem stolz auf mich." Seinen Vater hatte Ragettli in seiner Kindheit verloren. 

Der 27-Jährige belegte bereits bei den Winterspielen in Peking 2022 sowie bei der Heim-Weltmeisterschaft im Engadin den vierten Platz im Slopestyle. Bei dieser Disziplin absolvieren die Athleten einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen und zeigen dabei möglichst schwierige Tricks. Bewertet wird in drei Durchgängen der jeweils beste Versuch.

DEB-Routinier Müller gibt Kapitänsamt ab: "Ich akzeptiere die Entscheidung"

Eishockey-Routinier Moritz Müller hat gefasst auf die Ablösung als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Mailand reagiert. "Es ist ein Amt, das ich immer sehr gerne ausgeübt habe. Es hat mich immer mit sehr großem Stolz erfüllt, für Deutschland Kapitän zu sein", sagte Müller dem SID am Dienstag: "Ich akzeptiere die Entscheidung so wie sie ist und unterstütze das Kapitäns-Team jetzt so gut wie ich kann." 

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hatte am Montag sein dreiköpfiges Kapitänsteam für das hochkarätig besetzte Olympia-Turnier verkündet. Angeführt wird das Team von Bundestrainer Harold Kreis als Kapitän von Fahnenträger und NHL-Star Leon Draisaitl, der Stürmer der Edmonton Oilers wird assistiert von den beiden NHL-Spielern Moritz Seider und Tim Stützle. Der 39-jährige Müller berichtete, von der Entscheidung in einem Gespräch mit Kreis vor der Anreise nach Italien erfahren zu haben. Dass sich seine Rolle im Team ändern wird, bezweifelt er nicht.  

Rodel-Gold für Taubitz greifbar - Fräbel patzt schwer

Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz steht vor dem Olympiasieg und damit ihrem größten sportlichen Erfolg. Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal hat vor dem vierten und letzten Lauf einen komfortablen Vorsprung auf die zweitplatzierte Lettin Elina Bota, die 0,704 Sekunden Rückstand hat. Olympia-Debütantin Merle Fräbel aus Suhl patzte am Start und ist mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand aus dem Medaillenrennen.

Biathlet Laegreid gesteht Seitensprung live im TV

Biathlet Sturla Holm Laegreid hatte gerade seine erste Einzelmedaille bei Olympia gewonnen - und klar, Bronze war "groß". Doch sein Jubel-Interview im norwegischen Rundfunk NRK nahm plötzlich eine unerwartete Wendung: Lägreid gestand live im TV, dass er seine Freundin betrogen habe. "Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen", sagte der 28-Jährige unter Tränen, "die schönste, tollste Person der Welt. Aber vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu."

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison berichtete bewegt, er habe seiner Freundin seine Untreue unmittelbar vor den Winterspielen von Mailand gestanden, sie habe sich daraufhin von ihm getrennt. Er blicke auf die "schwerste Woche meines Lebens" zurück, sagte Lägreid, er habe das Gefühl, die "Goldmedaille meines Lebens" weggeworfen zu haben: "Ich wünschte, ich könnte das hier mit ihr teilen." Doch dieses Glück war ihm offenbar nicht vergönnt, wegen dieses "dummen" Fehlers, wie der Staffel-Olympiasieger von 2022 einräumte.

Deutsches Silber-Duo: "Das wird heute gscheit gefeiert"

Premiere: Erster Transgender-Athlet bei Winterspielen

Der Schwede Elis Lundholm hat als erster offener Transsportler einen Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen bestritten. Der Ski-Freestyler identifiziert sich als Mann, startet auf der Buckelpiste aber in der Frauen-Konkurrenz und belegte nach einem Fahrfehler in der Qualifikation den letzten Platz. Deshalb muss Lundholm eine zweite Qualifikation am Mittwoch bestreiten, denn nur die besten zehn Starterinnen erreichten das Finale direkt. Als Transmann gilt ein Mann mit männlicher Geschlechtsidentität, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde. 

Quelle: dpa/Lindsey Wasson

Julia Taubitz und Merle Fräbel rodeln um Gold

Nach dem goldenen Auftakt durch Max Langenhan bei den Männern steht das deutsche Team vor dem nächsten, möglochen Sieg. Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel liegen zur Halbzeit des Frauen-Einzelwettbewerbs vorne: Die Entscheidung heute live im ZDF

Duell um die deutsche Vormacht: Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel liefern sich im deutschen Rodelteam einen harter Zweikampf – beide wollen die unumstrittene Nummer eins werden.

Team-Kombination: Silber für deutsches Alpin-Duo

Team-Kombination: Silber für deutsches Alpin-Duo

Nächste Medaille für Emma Aicher: Die Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt sicherte sich mit ihrer Partnerin Kira-Weidle-Winkelmann Silber in der Team-Kombination.

Zum Beitrag
Biathlon: Nawrath verpasst Medaille im Einzel knapp

Biathlet Philipp Nawrath hat beim Einzelrennen über 20 km die erhoffte Medaille knapp verpasst. Der 32-Jährige belegte beim Olympiasieg des Norwegers Johan-Olav Botn nach einem Schießfehler den starken fünften Platz. David Zobel (2 Fehler), Lucas Fratzscher (2) und Philipp Horn (4) landeten nicht unter den Top 15.

Botn triumphierte nach fehlerfreier Schießleistung vor dem Franzosen Eric Perrot (1/+11,7 Sekunden) und seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+48,3). Vor Nawrath (1/1:31,5 Minuten) kam der überraschend starke Olli Hiidensalo aus Finnland (0/1:29,7) ins Ziel.

Quelle: AFP

DEB-Frauen mit Schützenhilfe ins Viertelfinale

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ist schon vor ihrem abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Italien am Dienstag (16:40 Uhr/ZDF) nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Gruppe B zu verdrängen, das steht nach dem 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) der japanischen Auswahl gegen Tabellenführer Schweden fest.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
