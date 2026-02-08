Olympia 2026: Eiskunstläufer Naumov gedenkt verstorbener Eltern

Berührender Moment beim Eiskunstlauf: Der US-Amerikaner Maxim Naumov hat mit einem Familienfoto an seine vor einem Jahr tödlich verunglückten Eltern erinnert. Nach seinem Kurzprogramm hielt der 24-Jährige ein Bild in die Kamera, das ihn als dreijährigen Jungen bei seinem ersten Gang aufs Eis mit seinen Eltern zeigt.

Die ehemaligen Paarlauf-Weltmeister Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow waren im Januar 2025 bei einem Absturz eines Passagierflugzeugs in Washington gestorben. "Ich hatte das Gefühl, dass sie mich heute begleitet haben", sagte Naumov.