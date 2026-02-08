Medaillenhoffnungen beim Skispringen:Olympia 2026: Das bringt der Montag
Deutsche Medaillenhoffnung auf der Schanze, Außenseiterchancen im Ski und ein richtungsweisendes Eishockey-Spiel: Der Olympia-Montag verspricht Spannung. Der Überblick des Tages.
Fliegen, kämpfen, überraschen: Der Olympia-Montag hat es in sich. Auf der Schanze geht es um Medaillen, im Schnee und auf dem Eis um wichtige Weichenstellungen. Deutschlands Athletinnen und Athleten stehen mehrfach am 3. Wettkampftag im Fokus.
Medaillenkampf auf der Normalschanze
Im Predazzo Ski Jumping Stadium liegen am dritten Wettkampftag die größten deutschen Medaillenhoffnungen. Philipp Raimund und Felix Hoffmann wollen weit fliegen (ab 19 Uhr im ZDF-Stream) und dem slowenischen Topfavoriten Domen Prevc die Stirn bieten. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger mischt im Medaillenkampf mit.
Hoffen auf den Überraschungseffekt
Die Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt hat am Sonntag für Jubel gesorgt. Nun hoffen Simon Jocher und Linus Straßer in der alpinen Team-Kombination (Ab 10:30 Uhr live im ZDF-Stream) auf einen ähnlichen Erfolg. Die Konkurrenz ist jedoch stark – Favoriten sind die Schweizer.
Auf dem Weg ins Viertelfinale
Die 4:1 Auftaktniederlage gegen Schweden haben die deutschen Frauen im Eishockey gut verkraftet - gegen Japan haben sie gezeigt, was sie können. Mit der Kraft aus dem 5:2-Torspektakel, soll ein weiterer Sieg gegen Frankreich (Ab 16:40 Uhr live im ZDF-Stream) gelingen. Das Ziel Viertelfinale würde ein Stück näher rücken.
Außenseiterchance auf dem Eis
Im Eisschnelllauf geht Anna Ostlender über 1000 Meter (Ab 17:30 Uhr live im ZDF-Stream) an den Start. Die Favoritinnen kommen aus den Niederlanden, Japan und den USA - doch Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.
Die Wettkämpfe des Tages
Curling Mixed
- 10:05 Uhr: Schweiz - Kanada, Italien - USA, Norwegen - Südkorea, Tschechien - Estland
- 18:05 Uhr: Halbfinale 1 N.N. - N.N. 18:05 Uhr: Halbfinale 2 N.N. - N.N.
Ski Alpin
- 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt
- 14:00 Uhr: Team-Kombination Slalom
Eishockey
- 12:10 Uhr: Frauen Gruppe B: Japan - Italien
- 16:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Deutschland - Frankreich
- 20:40 Uhr: Frauen Gruppe A: Schweiz - USA
- 21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Kanada - Tschechien
Ski Freestyle
- 12:30 Uhr: Frauen Slopestyle Finale
Rodeln
- 17:00 Uhr: Frauen Einsitzer 1. Lauf
- 18:43 Uhr: Frauen Einsitzer 2. Lauf
Eisschnelllauf
- 17:30 Uhr: Frauen 1000m Entscheidung
Skispringen
- 19:00 Uhr: Männer Normalschanze Entscheidung
Eiskunstlauf
- 19:20 Uhr: Eistanz Kurzprogramm
Snowboard
- 19:30 Uhr: Frauen Big Air Finale
