Olympia 2026: Das bringt der Montag

Deutsche Medaillenhoffnung auf der Schanze, Außenseiterchancen im Ski und ein richtungsweisendes Eishockey-Spiel: Der Olympia-Montag verspricht Spannung. Der Überblick des Tages.

Fliegen, kämpfen, überraschen: Der Olympia-Montag hat es in sich. Auf der Schanze geht es um Medaillen, im Schnee und auf dem Eis um wichtige Weichenstellungen. Deutschlands Athletinnen und Athleten stehen mehrfach am 3. Wettkampftag im Fokus.

Medaillenkampf auf der Normalschanze

Im Predazzo Ski Jumping Stadium liegen am dritten Wettkampftag die größten deutschen Medaillenhoffnungen. Philipp Raimund und Felix Hoffmann wollen weit fliegen (ab 19 Uhr im ZDF-Stream) und dem slowenischen Topfavoriten Domen Prevc die Stirn bieten. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger mischt im Medaillenkampf mit.

Hoffen auf den Überraschungseffekt

Die Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt hat am Sonntag für Jubel gesorgt. Nun hoffen Simon Jocher und Linus Straßer in der alpinen Team-Kombination (Ab 10:30 Uhr live im ZDF-Stream) auf einen ähnlichen Erfolg. Die Konkurrenz ist jedoch stark – Favoriten sind die Schweizer.

Auf dem Weg ins Viertelfinale

Die 4:1 Auftaktniederlage gegen Schweden haben die deutschen Frauen im Eishockey gut verkraftet - gegen Japan haben sie gezeigt, was sie können. Mit der Kraft aus dem 5:2-Torspektakel, soll ein weiterer Sieg gegen Frankreich (Ab 16:40 Uhr live im ZDF-Stream) gelingen. Das Ziel Viertelfinale würde ein Stück näher rücken.

Außenseiterchance auf dem Eis

Im Eisschnelllauf geht Anna Ostlender über 1000 Meter (Ab 17:30 Uhr live im ZDF-Stream) an den Start. Die Favoritinnen kommen aus den Niederlanden, Japan und den USA - doch Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Die Wettkämpfe des Tages

Curling Mixed

10:05 Uhr: Schweiz - Kanada, Italien - USA, Norwegen - Südkorea, Tschechien - Estland

18:05 Uhr: Halbfinale 1 N.N. - N.N. 18:05 Uhr: Halbfinale 2 N.N. - N.N.

Ski Alpin

10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt

14:00 Uhr: Team-Kombination Slalom

Eishockey

12:10 Uhr: Frauen Gruppe B: Japan - Italien

16:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Deutschland - Frankreich

20:40 Uhr: Frauen Gruppe A: Schweiz - USA

21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Kanada - Tschechien

Ski Freestyle

12:30 Uhr: Frauen Slopestyle Finale

Rodeln

17:00 Uhr: Frauen Einsitzer 1. Lauf

18:43 Uhr: Frauen Einsitzer 2. Lauf

Eisschnelllauf

17:30 Uhr: Frauen 1000m Entscheidung

Skispringen

19:00 Uhr: Männer Normalschanze Entscheidung

Eiskunstlauf

19:20 Uhr: Eistanz Kurzprogramm

Snowboard

19:30 Uhr: Frauen Big Air Finale

