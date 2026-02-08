  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Das bringt der Montag

Medaillenhoffnungen beim Skispringen:Olympia 2026: Das bringt der Montag

|

Deutsche Medaillenhoffnung auf der Schanze, Außenseiterchancen im Ski und ein richtungsweisendes Eishockey-Spiel: Der Olympia-Montag verspricht Spannung. Der Überblick des Tages.

Felix Hoffmann am 05.02.26

Skispringer Felix Hoffmann ist einer der Medaillen-Favoriten.

Quelle: Witters

Fliegen, kämpfen, überraschen: Der Olympia-Montag hat es in sich. Auf der Schanze geht es um Medaillen, im Schnee und auf dem Eis um wichtige Weichenstellungen. Deutschlands Athletinnen und Athleten stehen mehrfach am 3. Wettkampftag im Fokus.

Olympische Spiele
:Skispringen: Einzel Normalschanze (M), Entscheidung

Die Entscheidung der Männer auf der Normalschanze. Das deutsche Skisprung-Aufgebot der Männer bildet Philipp Raimund und Felix Hoffmann, ergänzt durch die erfahrenen Andreas Wellinger und Pius Paschke.
Sportstudio: Skispringen
Livestream

Medaillenkampf auf der Normalschanze

Im Predazzo Ski Jumping Stadium liegen am dritten Wettkampftag die größten deutschen Medaillenhoffnungen. Philipp Raimund und Felix Hoffmann wollen weit fliegen (ab 19 Uhr im ZDF-Stream) und dem slowenischen Topfavoriten Domen Prevc die Stirn bieten. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger mischt im Medaillenkampf mit.

Hoffen auf den Überraschungseffekt

Die Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt hat am Sonntag für Jubel gesorgt. Nun hoffen Simon Jocher und Linus Straßer in der alpinen Team-Kombination (Ab 10:30 Uhr live im ZDF-Stream) auf einen ähnlichen Erfolg. Die Konkurrenz ist jedoch stark – Favoriten sind die Schweizer.

Emma Aicher beim Abfahrtsrennen am 08.02.2026 in Cortina d'Ampezzo.

Der Abfahrtslauf von DSV-Skirennläufer Emma Aicher bei den Olympischen Winterspielen, der die Silbermedaille bedeutet.

08.02.2026 | 1:57 min

Auf dem Weg ins Viertelfinale

Die 4:1 Auftaktniederlage gegen Schweden haben die deutschen Frauen im Eishockey gut verkraftet - gegen Japan haben sie gezeigt, was sie können. Mit der Kraft aus dem 5:2-Torspektakel, soll ein weiterer Sieg gegen Frankreich (Ab 16:40 Uhr live im ZDF-Stream) gelingen. Das Ziel Viertelfinale würde ein Stück näher rücken.

Olympische Spiele
:Eishockey: Frauen, Gruppe B, Deutschland - Frankreich

Im dritten Spiel der Vorrunde treffen die deutschen Frauen in der Gruppe B auf das Team aus Frankreich. Um einen Platz unter den besten Acht zu ergattern, muss Deutschland in Gruppe B zwei Teams hinter sich lassen.
Sportstudio: Eishockey
Livestream

Außenseiterchance auf dem Eis

Im Eisschnelllauf geht Anna Ostlender über 1000 Meter (Ab 17:30 Uhr live im ZDF-Stream) an den Start. Die Favoritinnen kommen aus den Niederlanden, Japan und den USA - doch Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Die Wettkämpfe des Tages

Curling Mixed

  • 10:05 Uhr: Schweiz - Kanada, Italien - USA, Norwegen - Südkorea, Tschechien - Estland
  • 18:05 Uhr: Halbfinale 1 N.N. - N.N. 18:05 Uhr: Halbfinale 2 N.N. - N.N.

Ski Alpin
  • 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt
  • 14:00 Uhr: Team-Kombination Slalom

Eishockey
  • 12:10 Uhr: Frauen Gruppe B: Japan - Italien
  • 16:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Deutschland - Frankreich
  • 20:40 Uhr: Frauen Gruppe A: Schweiz - USA
  • 21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Kanada - Tschechien

Ski Freestyle
  • 12:30 Uhr: Frauen Slopestyle Finale

Rodeln
  • 17:00 Uhr: Frauen Einsitzer 1. Lauf
  • 18:43 Uhr: Frauen Einsitzer 2. Lauf

Eisschnelllauf
  • 17:30 Uhr: Frauen 1000m Entscheidung

Skispringen
  • 19:00 Uhr: Männer Normalschanze Entscheidung

Eiskunstlauf
  • 19:20 Uhr: Eistanz Kurzprogramm

Snowboard
  • 19:30 Uhr: Frauen Big Air Finale

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportOlympia

News zu Olympia

Olympia Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport