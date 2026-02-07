  3. Merkliste
Olympia: DSV-Skispringerinnen verpassen Medaille - Ström mit Gold

|

Die deutschen Skispringerinnen verpassen die erhoffte Medaille bei Olympia. Beste im Team wird Selina Freitag als Siebte, Olympiasiegerin wird überraschend Norwegens Ström.

Anna Odine Strøm (Norwegen) beim Einzel-Skispringen der Damen auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026.

Anna Odine Ström springt zu Olympia-Gold.

Quelle: Eibner-Pressefoto

Die Skispringerinnen haben die erhoffte erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz. Agnes Reisch wurde Neunte, Fahnenträgerin Katharina Schmid landete auf dem 16. Rang.

Olympische Spiele
:Skispringen: Normalschanze Frauen, Entscheidung

Die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze beim Skispringen der Frauen von der Normalschanze mit den des DSV-Athletinnen Katharina Schmid, Selina Freitag, Juliane Seyfarth und Agnes Reisch.
Video159:55
Sportstudio: Skispringen

Favoritin Prevc holt nur Silber

Zur Olympiasiegerin krönte sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Ström, sie sprang 100 und 101 Meter und lag am Ende vor der favorisierten Slowenin Nika Prevc, die sich sichtlich enttäuscht mit Silber begnügen musste.

Das deutsche Olympiateam läuft mit Anglerhüten in Mailand bei der Eröffnungsfeier im San Siro ein

Vier Orte, zwei Feuer, Mariah Carey und ein bestens aufgelegtes deutsches (Fischer-)Team: Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind offiziell eröffnet. Das waren die Highlights.

04.02.2026 | 18:12 min

Bronze ging an die Japanerin Nozomi Maruyama. Die vierte deutsche Starterin Juliane Seyfarth schied bereits nach dem ersten Durchgang aus. Die Springerinnen haben nun bis Dienstag Wettkampfpause. Dann steht das Mixed-Team auf dem Programm.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
