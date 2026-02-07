Olympia: DSV-Skispringerinnen verpassen Medaille - Ström mit Gold

Olympische Winterspiele 2026:DSV-Skispringerinnen verpassen Medaille - Ström holt Gold
Die deutschen Skispringerinnen verpassen die erhoffte Medaille bei Olympia. Beste im Team wird Selina Freitag als Siebte, Olympiasiegerin wird überraschend Norwegens Ström.
Die Skispringerinnen haben die erhoffte erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz. Agnes Reisch wurde Neunte, Fahnenträgerin Katharina Schmid landete auf dem 16. Rang.
Favoritin Prevc holt nur Silber
Zur Olympiasiegerin krönte sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Ström, sie sprang 100 und 101 Meter und lag am Ende vor der favorisierten Slowenin Nika Prevc, die sich sichtlich enttäuscht mit Silber begnügen musste.
Bronze ging an die Japanerin Nozomi Maruyama. Die vierte deutsche Starterin Juliane Seyfarth schied bereits nach dem ersten Durchgang aus. Die Springerinnen haben nun bis Dienstag Wettkampfpause. Dann steht das Mixed-Team auf dem Programm.
Olympische Spiele:Olympische Winterspiele 2026
