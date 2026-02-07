Olympia 2026: Geisenberger will Loch die Füße küssen

Mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Franziska Preuß startet das deutsche Biathlon-Team in die Medaillenjagd. Die Mixed-Staffel am Sonntag (14.05 Uhr/ZDF) ist die erste von elf Biathlon-Entscheidungen.

Die Konkurrenz auf den anspruchsvollen Strecken in Antholzist groß. Als Favorit gilt Frankreich, aber auch Olympiasieger Norwegen, Italien und Schweden dürften in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Die Deutschen agierten in der Olympia-Historie der Mixed-Staffel bislang glücklos. 2014 wurde das Quartett nach Bekanntwerden des Dopingfalls um Evi Sachenbacher-Stehle nachträglich disqualifiziert. 2018 reichte es zum vierten Platz, 2022 zum fünften.