Olympia 2026: Geisenberger will Loch die Füße küssen

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Geisenberger will Loch die Füße küssen

|

Mit viel Spektakel sind die Winterspiele eröffnet worden. Am Samstag fallen die ersten Entscheidungen - die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Biathlon: Klappt es diesmal für deutsche Mixed-Staffel?

Mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Franziska Preuß startet das deutsche Biathlon-Team in die Medaillenjagd. Die Mixed-Staffel am Sonntag (14.05 Uhr/ZDF) ist die erste von elf Biathlon-Entscheidungen.

Die Konkurrenz auf den anspruchsvollen Strecken in Antholzist groß. Als Favorit gilt Frankreich, aber auch Olympiasieger Norwegen, Italien und Schweden dürften in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Die Deutschen agierten in der Olympia-Historie der Mixed-Staffel bislang glücklos. 2014 wurde das Quartett nach Bekanntwerden des Dopingfalls um Evi Sachenbacher-Stehle nachträglich disqualifiziert. 2018 reichte es zum vierten Platz, 2022 zum fünften.

 

 

Geisenberger will Loch die Füße küssen

Die ungewöhnliche Motivationsspritze von Natalie Geisenberger nahm Felix Loch gerne an. "Ich gebe mein Bestes", sagte der deutsche Vorzeigerodler und lachte herzlich. Was Loch erwartet: Im Falle eines Olympiasiegs will ihm Geisenberger im Zielbereich die Füße küssen.

Geisenberger - mittlerweile TV-Expertin - hatte vor vier Jahren in Peking vor dem vierten Lauf das gleiche "Versprechen" von Loch bekommen und war anschließend zum Olympiasieg gerast. Beide kennen sich seit Kindheitstagen.

Der Einzel-Wettbewerb der Männer beginnt heute mit dem ersten (17 Uhr) und zweiten (18.30 Uhr) Lauf (ZDF-Livestream). Die Entscheidung fällt morgen.

Quelle: Imago / Michael Kristen

Die Highlights der Eröffnungsfeier im Video

Vier Orte, zwei Feuer, Mariah Carey und ein selbstironisches (Fischer-)Team: Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind offiziell eröffnet. Die Highlights der Eröffnungsfeier in der Zusammenfassung.

Videoplayer

Wir haben fertig!

Das war sie also – die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026! Wir hoffen, Sie sind jetzt genauso in Olympia-Stimmung wie wir. Zum Abschied lassen wir die Italiener das letzte Wort haben – oder besser gesagt: den letzten Schluck. Giovanni Trapattoni lässt grüßen: "Flasche leer!"

P.S. Alle Livestreams und Highlights der Winterspiele finden Sie jederzeit beim ZDF.

Lang Lang diese Zeremonie

Wer jetzt noch durchhält, ist wirklich Olympia-Fan. Für musikalische Untermalung sorgt Pianist Lang Lang, dazu singt Cecilia Bartoli.

Hollywood-Flair in Italien: Charlize Theron schwingt eine Rede

Nun hält Charlize Theron eine Rede über die Bedeutsamkeit von Frieden und Respekt. Friede sei nur möglich, wenn Menschen sich mit Respekt begegnen, sagt sie. 

Gänsehaut, denn Andreas Bocelli singt

Der italienische Star-Tenor Andreas Bocelli singt die Arie "Nessun Dorma" (zu deutsch: "Niemand schläft"). Schlafen Sie schon? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt wieder aufzuwachen...

IOC-Präsidentin und Organisationschef am Mikro

Im formellen Teil der Eröffnungsfeier treten Giovanni Malagò und IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ans Mikro. Malagò begrüßt die Welt: "Italien empfängt euch mit offenen Armen" und verweist auf die stolze olympische Geschichte des Landes. Die kommenden Winterspiele sollen nicht nur über ein riesiges Gebiet stattfinden, sondern auch die gleichberechtigsten Spiele aller Zeiten werden. Schauen wir mal, was wird.

Ein Anglerhut-Gag: Adam Ammour am Fantasie-Haken

Im Livestream sah es noch etwas bedenklich aus, ein Instagram-Video löst nun auf: Bobfahrer Adam Ammour geht es gut. Als das deutsche Team einlief, fiel der Bobfahrer plötzlich und zappelte auf dem Boden. Jetzt ist klar: Er hing am Fantasie-Angelhaken seiner Mitstreiter. Der Anglerhut, er bleibt aktuell.

Ciao, bella italia!

Mit einer Portion Selbstironie nehmen sich die Italiener bei der Show selbst auf die Schippe. Augenzwinkernd erklärt eine Frau die typischen Gesten – jene ausdrucksstarken Handbewegungen, mit denen in Italien oft mehr gesagt wird als mit Worten.

Olympia-Fieber in Mailand

Unsere ZDF-Korrespondentin Antje Pieper berichtet live aus Mailand, dass die Stimmung bei der Eröffnungsfeier hervorragend sei. Mitten im Trubel lässt sich die Begeisterung der Fans, die Farbenpracht der Teams und die Vorfreude auf die kommenden Wettkämpfe deutlich spüren. 

Videoplayer

Und es wird wieder getanzt

Überraschungsmoment bei der Show: Die italienische Schauspielerin Sabrina Impacciatore, bekannt aus der Erfolgsserie "The White Lotus", sorgt mit einer Tanzeinlage für Begeisterung. Die Italienerin übernimmt einen Showpart der Eröffnungsfeier und nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch die Jahre - ihr Outfit hat was von Power Rangers.

Last but not least: Der Gastgeber Italien läuft ein

Die Outfits des Gastgeber stammen übrigens aus einer der letzten Kollektionen des im vergangenen Jahr verstorbenen Modedesigners Giorgio Armani. Für die Olympischen Winterspiele 2026 stellt Italien sein bislang größtes Olympia-Team bei Winterspielen: Insgesamt 196 Athletinnen und Athleten. Damit sind alle Nationen eingelaufen.

Norovirus-Fall: Schweizer Eishockey-Team nicht bei Eröffnung

Im olympischen Frauen-Eishockeyturnier ist das nächste Team von einem Norovirus-Fall betroffen. Nach der schwer geplagten finnischen Auswahl meldeten auch die Schweizerinnen einen Positivtest bei einer Spielerin. Zur Vorsicht musste das gesamte Team isoliert werden und durfte nicht an der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Mailand am Freitagabend teilnehmen. Das Testergebnis habe erst nach dem 4:3-Sieg der Schweizerinnen gegen Tschechien in ihrem Auftaktspiel am Nachmittag vorgelegen, teilte die Dachorganisation Swiss Olympic mit.  

Die betroffene Athletin habe nach Ankunft im olympischen Dorf ein Einzelzimmer bezogen und sei nach Auftreten erster Symptome bereits vom Team isoliert worden, hieß es weiter. Inzwischen sei die Spielerin wieder symptomfrei. Ihre Teamkolleginnen zeigen demnach keine Anzeichen für eine Norovirus-Erkrankung. 

Ahh die Norweger kommen

Bei den letzten Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewann Norwegen insgesamt 37 Medaillen – davon 16 Goldmedaillen, 8 Silbermedaillen und 13 Bronzemedaillen. Damit führte Norwegen den Medaillenspiegel an. Dahinter kam übrigens Deutschland. Doch die Norweger gelten auch jetzt wieder als Favorit. Antworten darauf, warum die Norweger pro Athlet die meisten Medaillen bei Olympia holen, finden Sie hier:

Videoplayer

Cool Runnings 2026: Jamaika feiert sein Bob-Comeback

"Das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Bob-Mannschaft" – der ikonische Satz aus Cool Runnings wird bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 wieder Realität. Und nicht nur das: Die Karibiknation ist gleich mehrfach im Eiskanal vertreten. Mit einer kleinen Tanzeinlage läuft das Team ein. Mehr zur Cool Running Story gibts hier:

Videoplayer

Fischerhut im Winter? Team D feiert Olympia-Outfit

Die Outfits der Olympia-Teams sind immer ein Hingucker. Beim Einmarsch von Team D bei der Eröffnungsfeier sorgte die Kleidung für Diskussionen auf Social Media: Viele Fans waren nicht begeistert. Gleich läuft das deutsche Team ein.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Team D läuft ein in Poncho und Anglerhut!

Jetzt läuft Team D ein! Die Fahnenträger Katharina Schmid und Leon Draisaitl vorneweg. Deutsche Stilkritiker in Aufruhr: Alle tragen einen Fischerhut. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klatscht trotzdem. Draisaitl lief im Mailänder San Siro Stadium mit der größten Gruppe ein, Schmid war in Predazzo dabei, Feierlichkeiten gab es zeitgleich auch in Cortina und Livigno.

Brasilien feiert schon beim Einmarsch

Schon beim Einlauf der Athletinnen und Athleten zeigt sich, dass diese Eröffnungsfeier mehr ist als nur Protokoll. Für die erste echte Stimmung im Stadion sorgt das Olympiateam aus Brasilien – bunt und voller Lebensfreude.

Mit einer spontanen Tanzeinlage bringen die Sportler und Sportlerinnen die Ränge in Bewegung. Ihre Outfits sind ein Hingucker: Im Innenfutter der Daunenjacken sticht die brasilianische Flagge hervor, Daunenhosen in Kurzform und dazu ein auffälliger Safarihut mit Daunenbesatz. Funktional trifft auf Karneval – typisch Brasilien.

Brasilien mit Flagge unter der Jacke.Quelle: IMAGO / Xinhua

Nathan Tchibozo: Der erste olympische Wintersportler aus Benin

...und dann läuft ein Skirennläufer aus Benin ein: Nathan Tchibozo, 21 Jahre alt. Der erste olympische Wintersportler, den Benin je an den Start schickte. Er wuchs in Frankreich, teilweise in den Alpen auf, wo er Skifahren im Alter von drei Jahren erlernte. Bis zur Saison 2021/22 startete er für Frankreich, entschloss sich dann zu einem Verbandswechsel nach Togo. 2025 plante Tchibozo einen erneuten Verbandswechsel, dieses Mal für Benin. 

Dieser Verbandswechsel wurde jedoch von der FIS vorläufig abgelehnt. Ein Wechsel scheiterte unter anderem daran, das der togoische Verband FTSGS dem Wechsel ohne Angabe von Gründen nicht zustimmt. Im September 2025 gab die FIS schließlich dem Wechsel statt, später auch das IOC. Jetzt kann Tchibozo als erster beninischer Sportler an Olympischen Winterspielen teilnehmen. Seine Erfolgschancen: eher gering, aber was zählt ist ja ohnehin der olympische Gedanke.

