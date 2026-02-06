Olympia 2026: Team Deutschland mit Anglerhut bei Eröffnungsfeier

Show, Tanz und Anglerhüte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. Mit dabei: Weltstars wie Mariah Carey, Andreas Bocelli und Charlize Theron.

Das deutsche Olympiateam läuft mit Anglerhüten in Mailand bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele ein. Quelle: dpa

Eishockey-Star Leon Draisaitl schwenkte beherzt die deutsche Fahne in Mailand, Katharina Schmid ließ Schwarz-Rot-Gold vor den Skisprungschanzen in Predazzo regelrecht fliegen: Die ersten Winterspiele in Zentraleuropa seit 20 Jahren und die am weitesten verzweigten in der olympischen Geschichte sind feierlich eröffnet.

Zum Finale einer opulenten, mitunter knalligen Show voller italienischem Pathos erleuchteten erstmals gleich zwei olympische Feuer die Nacht: in den gut vier Autostunden voneinander entfernten Hauptorten Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Mariah Carey und Andrea Bocelli mit Auftritten

Die US-Amerikanische Sängerin Mariah Carey tritt bei der Eröffnunsfeier der Olympische Winterspiele im San Siro in Mailand auf Quelle: AFP

Der rituelle Höhepunkt der Entzündung gebührte um 23.26 Uhr den letzten von offiziell 10.001 Fackelläufern, den italienischen Skilegenden Alberto Tomba und Deborah Compagnoni. Italiens Präsident Sergio Mattarella sprach zuvor in der Fußball-Oper von San Siro im Beisein von rund 50 Staatsgästen um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die traditionelle Eröffnungsformel.

An Glanz mangelte es nicht, Weltstars wie US-Diva Mariah Carey ("Volare") oder Star-Tenor Andrea Bocelli ("Nessun Dorma") schmetterten vor den Zuschauern auf den nicht komplett gefüllten Rängen.

Durch euch sehen wir das Beste in uns. Wir sind alle eins. Möge die Flamme Hoffnung und Freude entfachen. „ Kirsty Coventry, die Nachfolgerin von Thomas Bach an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees.

Damit verlieh sie einmal mehr ihrer Hoffnung Ausdruck auf 16 spektakuläre Entscheidungstage, in denen die globalen Krisen ein wenig in den Hintergrund rücken mögen.

Draisaitl und Schmid tragen die Fahnen

Um 21.18 Uhr führten Olympia-Debütant Leon Draisaitl sowie die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid das Team der 130 deutschen Athletinnen und Athleten beim Einzug an. Gekleidet war Team D einheitlich: Mit Ponchos und Anglerhüten.

Das ist ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Wahrscheinlich der größte Moment in meinem Leben bis jetzt. „ Olympia-Debütant Leon Draisaitl

Weitere Feiern fanden parallel im Alpen-Kleinort Cortina und in Livigno statt - wobei diese und die in Predazzo im Vergleich zur Hauptzeremonie minimalistisch gehalten waren und ohne jegliche Elemente zu Oper, Italo-Pop, Malerei, Schauspiel, Mode, Kulinarik oder Historie auskamen. Viele Zuschauer in den Nebenorten verließen ihre Plätze vorzeitig.

