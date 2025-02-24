Olympia 2026: Musikstreit zwingt Eiskunstläufer zu Kürwechsel

Schon vor der Eröffnungsfeier am 6. Februar im Mailänder San Siro, kann in Italien olympischer Sport bewundert werden. Während der Großteil der Athletinnen und Athleten erst nach der großen Eröffnungsfeier im legendären Stadio Giuseppe Meazza am Freitag in die Spiele startet, wird es für die deutschen Eishockey-Frauen bereits am Donnerstag ernst.

Die Nationalteams der Eishockey-Frauen sind jedoch nicht die einzigen olympischen "Frühstarter". Den Auftakt machen bereits am Mittwochabend die Mixed-Doubles im Curling. Ab 19.05 Uhr gehen acht Nationen um die Favoriten Kanada, Schweden und Schweiz aufs Eis.