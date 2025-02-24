  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Musikstreit zwingt Eiskunstläufer zu Kürwechsel

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Kurz vor Olympia: "Minions"-Musik stoppt Eiskunstläufer

|

Kurz vor Olympia muss ein Eiskunstläufer wegen Copyright-Problemen seine Kür ändern, zudem gibt es den ersten Dopingfall im Biathlon – alle News jetzt im Olympia-Liveblog.

Auftakt vor dem Auftakt: Wer schon verführt in die Spiele startet

Schon vor der Eröffnungsfeier am 6. Februar im Mailänder San Siro, kann in Italien olympischer Sport bewundert werden. Während der Großteil der Athletinnen und Athleten erst nach der großen Eröffnungsfeier im legendären Stadio Giuseppe Meazza am Freitag in die Spiele startet, wird es für die deutschen Eishockey-Frauen bereits am Donnerstag ernst.

Die Nationalteams der Eishockey-Frauen sind jedoch nicht die einzigen olympischen "Frühstarter". Den Auftakt machen bereits am Mittwochabend die Mixed-Doubles im Curling. Ab 19.05 Uhr gehen acht Nationen um die Favoriten Kanada, Schweden und Schweiz aufs Eis. 

Coventrys Probleme vor Olympia-Start

Coventrys Probleme vor Olympia-Start

Elf Monate ist die ehemalige Olympiasiegerin Kirsty Coventry IOC-Präsidentin. Vor Beginn der Winterspiele in Italien muss sie gleich mit mehreren heiklen Themen umgehen.

Zum Beitrag

Coventry vor Olympia im Krisenmodus

Coventry vor Olympia im Krisenmodus

In Kürze beginnen die olympischen Winterspiele in Italien. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist vor dem Start um ein positives Bild bemüht - keine leichte Aufgabe.

Zum Beitrag

Kurz vor Olympia: Minions-Musik stoppt Eiskunstläufer

Der spanische Eiskunstläufer Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté steht wenige Tage vor seinem Olympia-Debüt vor einem Problem: Sein Kurzprogramm mit Musik aus dem Minions-Franchise wurde aus Urheberrechtsgründen nicht für die Spiele in Mailand–Cortina freigegeben.

Der sechsmalige nationale Meister hatte das Programm die ganze Saison gelaufen – inklusive EM – und muss nun Choreografie und Musik in letzter Minute ändern. „Unglaublich enttäuschend“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram, kündigte aber an, die Herausforderung anzunehmen.

Der Wettbewerb der Männer beginnt am 10. Februar – viel Zeit bleibt Guarino Sabaté nicht.

Kunstwerke für Olympia

Kunstwerke für Olympia

In drei Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele. Jetzt schon kann man mitten in den Bergen ein Museum besuchen. Die Bilder von Leon Löwentraut sollen Sport und Kunst vereinen.

Zum Beitrag

Countdown zum Olympia-Start

Countdown zum Olympia-Start

In drei Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Norditalien. Vom Biathlon in Antholz im Norden der Dolomiten bis zum Eishockey in Mailand in der Lombardei, treten die Athleten gegeneinander an.

Zum Beitrag

Erster positiver Dopingtest der olympischen Winterspiele

Erster positiver Dopingtest der olympischen Winterspiele

Kurz vor Beginn der Winterspiele gibt es einen Dopingfall im italienischen Biathlon-Team: Rebecca Passler wurde bei einer Trainingskontrolle im Januar positiv auf Letrozol getestet und vorläufig suspendiert. Die 24-Jährige gehörte ursprünglich zum Olympiakader der Frauen. Das verbotene Mittel steht seit 2008 auf der Wada-Liste. Eine Stellungnahme Passlers liegt bislang nicht vor. Mehr dazu hier.

Zum Beitrag

DSV peilt zehn Medaillen an

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat für die Olympischen Winterspiele den Gewinn von zehn Medaillen als Ziel ausgegeben. Diese mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) abgestimmte Vorgabe sei "ambitioniert, aber sportlich erreichbar", sagte DSV-Sprecher Andreas Schlütter. Für die gesamte deutsche Mannschaft peilt der DOSB eine Top-3-Platzierung im Medaillenspiegel an. 

Im DSV sind die Sportarten Ski alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Skilanglauf und Ski Freestyle organisiert. Besonders in der Kombination oder im Ski Freestyle hat die deutsche Mannschaft gute Medaillenchancen, hinzu kommen einzelne Hoffnungsträgerinnen wie Skirennläuferin Emma Aicher oder Biathletin Franziska Preuß. Im Biathlon und Skispringen gelten die Deutschen in den Teamwettbewerben als Medaillenkandidaten.

Aus dem Formtief zurück: DSV-Adler nun Medaillenkandidaten

Aus dem Formtief zurück: DSV-Adler nun Medaillenkandidaten

Die deutschen Skispringer überzeugten in Willingen. Vor allem Andreas Wellinger und Karl Geiger haben ihre Form wiedergefunden. Für Geiger kommt dieser Aufschwung aber zu spät.

Zum Beitrag

Draisaitl gibt Entwarnung

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat nach seiner jüngsten Schrecksekunde Entwarnung für die Olympischen Winterspiele gegeben. "Mir geht es soweit ganz gut, nichts Schlimmes, so wie es aussieht", sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers. 

Draisaitl war bei der Niederlage gegen Minnesota Wild in die Bande gerutscht und anschließend in der Kabine verschwunden. Wenig später kehrte der 30-Jährige wieder aufs Eis zurück. Auf TV-Bildern war zusehen, wie er sich die rechte Hand hielt. Bevor Draisaitl nach Mailand aufbricht, stehen für ihn und die Oilers in der NHL noch zwei Spiele auf dem Programm. Deutschland startet mit der Partie gegen Dänemark am 12. Februar in das olympische Eishockey-Turnier.

So geht Franziska Preuß in ihre letzten Olympischen Spiele

So geht Franziska Preuß in ihre letzten Olympischen Spiele

Die Olympischen Spiele werden das finale Highlight in der Karriere von Biathlon-Star Franziska Preuß sein. Findet sie rechtzeitig den Flow für die Jagd nach der Einzel-Medaille?

Zum Beitrag
Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über dieses Thema berichtete das ZDF im ZDF-Morgenmagazin am 03.02.2026 und berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 in sportstudio live.

Aktuelle Nachrichten zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Alle Olympia-Livestream

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Spannende Dokus zu den Olympischen Spielen