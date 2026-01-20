Olympia: Vorfreude bei deutschen Athleten - doch ein Makel bleibt

Bei der Olympia-Einkleidung kommt bei den deutschen Schnee-Stars Vorfreude auf die Winterspiele in Mailand und Cortina auf. Aber es gibt auch einen Wermutstropfen.

Frisch eingekleidet auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: Emma Aicher. Quelle: SVEN SIMON

Alpin-Star Emma Aicher kam mit einem frischen Weltcup-Sieg im Gepäck, Biathletin Selina Grotian mit der in letzter Sekunde erfüllten Norm für die Winterspiele: Der letzte Tag der Olympia-Einkleidung in München wurde zum Schaulaufen der deutschen Schnee-Stars.

Olympiasieger wie Skispringer Andreas Wellinger oder die Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek holten sich am Tag vor der offiziellen deutschen Olympia-Nominierung am Dienstag genauso ihre Klamotten ab wie das gesamte Biathlon-Team um Weltmeisterin Franziska Preuß.

Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Italien steigt. In München wurden nun die Athleten mit der offiziellen Bekleidung für die Spiele ausgestattet. 12.01.2026 | 2:45 min

Allen war die Vorfreude auf die in zweieinhalb Wochen beginnenden Winterspiele in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar) anzusehen - auch weil das Highlight seit langer Zeit mal wieder in Europa stattfindet.

Vorfreude auf Olympische Spiele in Europa

"Nach den Winterspielen 2018 in Korea und 2022 in China freue ich mich absolut, Olympia jetzt praktisch vor der Haustür zu haben. Es ist für die Fans und meine Familie einfacher zuzuschauen und es ist einfach bessere Stimmung", meinte Slalom-Spezialist Linus Straßer.

Der Wintersport gehört schon in die Alpen. „ Linus Straßer, Alpin-Rennläufer

Auch Selina Grotian ist begeistert, wenn sie an die Biathlon-Wettbewerbe im Weltcup-Traditionsort Antholz denkt: "Dort ist meistens Kaiserwetter, beste Bedingungen, viele deutsche Fans. Das ist wie eine zweite Heimat für uns Deutsche", sagte sie.

Olympia in Europa: Anreiz für Preuß, Karriere fortzusetzen

Für Grotians Teamkollegin Preuß waren die Spiele jenseits des Brenners sogar Anreiz, ihre Karriere für diesen Winter noch fortzusetzen: "Es war schon ein Grund weiterzumachen, wenn die Spiele so nah an der Heimat sind."

Franziska Preuß hat in Ruhpolding einen fehlerfreien Sprint absolviert. Fürs Podest reichte es aber nicht. Hanna Öberg aus Schweden siegte. 16.01.2026 | 2:51 min

Die Olympia-Einkleidung war für viele der deutschen Gold-Hoffnungen der Startschuss, sich jetzt wirklich intensiv mit den in zweieinhalb Wochen beginnenden Winterspielen zu beschäftigen.

"Olympia ist für jeden Sportler der Traum. Ich hätte niemals gedacht, dass es bei mir tatsächlich dazu kommt und jetzt ist das auch noch so schnell passiert. Das ist schon krass", schwärmte die 20-jährige Biathletin Julia Tannheimer, die vor ihren ersten Winterspielen steht.

Platz fünf für Johannes Rydzek beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Oberhof. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. 17.01.2026 | 9:58 min

Bereits zum fünften Mal dabei ist Johannes Rydzek (34), für den das Highlight aber nichts von seiner Faszination eingebüßt hat: "In den 16 Jahren, seitdem ich zum ersten Mal bei den Spielen dabei war, hat sich im Sport viel verändert. Aber dieses Gefühl Olympia ist gleichgeblieben."

Es ist die größte Bühne für uns Sportler, auf der wir die Leute aus der ganzen Welt für den Wintersport inspirieren können. „ Johannes Rydzek, Nordischer Kombinierer

Kein gemeinsames Olympisches Dorf

Der einzige Wermutstropfen für die meisten deutschen Top-Athleten ist, dass die einzelnen Wettkampforte zwischen Mailand und Cortina sehr weit auseinanderliegen und es kein gemeinsames Olympisches Dorf für alle geben wird. Die Biathleten kämpfen in Antholz um Gold, Skispringer, Kombinierer und Langläufer haben im Fleimstal ihre "große Nordische Ski-WM" (Andreas Wellinger).

Die Medaillen in der Eisrinne und die der Alpin-Frauen werden in Cortina vergeben, während die Alpin-Herren in Bormio ihre Champions ermitteln. Mal bei den Freeski- und Snowboard-Events in Livigno vorbeizuschauen, wird von den anderen Olympiaorten genauso zu einer größeren Reise wie der Besuch eines Eishockey-Spiels in Mailand. Auch das Deutsche Haus in Cortina wird wegen der Reise-Strapazen vermutlich so wenig deutsche Olympiastarter wie noch nie in der Geschichte der Winterspiele sehen.

Die Höhepunkte des Wintersport-Sonntags kompakt zusammengefasst. Mit Ski Alpin, Rodeln, Bob, Nordische Kombination, Biathlon, Skispringen, Langlauf. 18.01.2026 | 5:03 min

"Dieses olympische Dorfgefühl wird schon sehr abgehen: Mit mehreren Sportarten in der Mensa zu sitzen, den Mund kaum zuzubekommen, weil da Stars wie Snowboarder Shaun White reinkommen, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt", sagt Biathletin Vanessa Voigt.

Es werden diesmal andere Spiele werden, aber ich freue mich drauf. „ Vanessa Voigt, Biathletin