Selina Grotian - Aktuell Nachrichten und Hintergründe

Selina Grotian
|
Selina Grotian ist eine deutsche Biathletin und eine der großen Nachwuchshoffnungen im deutschen Team. Seit 2023 nimmt Grotian am Biathlon-Weltcup teil und konnte dort bislang ein Einzelrennen gewinnen. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Hintergründe und News zu Selina Grotian in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Selina Grotian
Favoriten bei der Biathlon-WM:Preuß, Rekordjäger Bö und starke Franzosenvon Lars Beckermit Video
Biathlon-Weltcup in Oberhof:Schwache Schießleistungen geben Rätsel aufmit Video
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Biathlon: Hoffen auf Erfolg in Oberhofvon Anja Fröhlich1:21 min
Grotian und Tannheimer:Neue goldene Biathlon-Generation?von Lars Beckermit Video
Biathlon - Massenstart:Grotian vor Preuß - Doppelerfolg in Annecymit Video
Weltcupsieg in Hochfilzen:Preuß siegt erstmals nach fast sechs Jahrenmit Video
Biografie
Selina Grotian wurde 2004 in Garmisch-Partenkirchen in Bayern geboren. Seit der Saison 2023/2024 nimmt sie am Biathlon-Weltcup teil und gewann bislang ein Einzelrennen. Bei Weltmeisterschaften holte Grotian bisher zwei Bronzemedaille mit der Staffel.