  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Selina Grotian - Aktuell Nachrichten und Hintergründe

Selina Grotian

|
Selina Grotian ist eine deutsche Biathletin und eine der großen Nachwuchshoffnungen im deutschen Team. Seit 2023 nimmt Grotian am Biathlon-Weltcup teil und konnte dort bislang ein Einzelrennen gewinnen. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Hintergründe und News zu Selina Grotian in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Selina Grotian

  1. Johannes Thingnes Bö beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding.

    Favoriten bei der Biathlon-WM:Preuß, Rekordjäger Bö und starke Franzosen

    von Lars Becker
    mit Video
  2. 11.01.2025, Oberhof: Biathlon-Weltcup: Selina Grotian beim Schießen

    Biathlon-Weltcup in Oberhof:Schwache Schießleistungen geben Rätsel auf

    mit Video
  3. Biathlon: Hoffen auf Erfolg in Oberhof

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Biathlon: Hoffen auf Erfolg in Oberhof

    von Anja Fröhlich
    1:21 min
  4. Selina Grotian und Julia Tannheimer beim Wechsel in der Staffel

    Grotian und Tannheimer:Neue goldene Biathlon-Generation?

    von Lars Becker
    mit Video
  5. Deutschlands Biathletinnen Franziska Preuß und Selina Grotian während ihrem Rennen beim Biathlon-Weltcup.

    Biathlon - Massenstart:Grotian vor Preuß - Doppelerfolg in Annecy

    mit Video
  6. Biathletin Franziska Preuß beim Weltcup in Hochfilzen

    Weltcupsieg in Hochfilzen:Preuß siegt erstmals nach fast sechs Jahren

    mit Video

Biografie

Selina Grotian wurde 2004 in Garmisch-Partenkirchen in Bayern geboren. Seit der Saison 2023/2024 nimmt sie am Biathlon-Weltcup teil und gewann bislang ein Einzelrennen. Bei Weltmeisterschaften holte Grotian bisher zwei Bronzemedaille mit der Staffel.

Selina Grotian: Das Biathlon-Nachwuchstalent

Selina Grotian und Julia Tannheimer beim Wechsel in der Staffel

Neue goldene Biathlon-Generation?

Mehr zum Thema Wintersport