  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Sport
Übersicht
Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Sport
wintersport

Bobsport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Eilmeldung
vor 17 Minuten
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an

Bob

Bobsport ist eine Wintersportart, die bei den Männern seit 1924 zum Olympia-Programm gehört. Die Frauen starten seit 2002 bei den olympischen Winterspielen. Wettkämpfe werden ausgetragen in den Diziplinen Monobob, Zweierbob und Viererbob. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten aus der Welt des Bobsports.

Aktuelle Nachrichten zu dem Thema Bobsport

  1. Die Schauspielerin Sydney Sweeney zeigt sich bei der Premiere ihres neuen Films "Christy" mit neuer Frisur.

    Nachrichten | hallo deutschland:Sydney Sweeney überrascht mit neuem Look

    von Markus Rosendahl
    0:34 min
  2. Francesco Friedrich
    Exklusiv

    Doping-Sperre gegen Anschieber Wulff:Francesco Friedrich verliert Zweierbob-Gesamtweltcup

    von Felix Tusche
    mit Video
  3. Zweierbob, Männer: Francesco Friedrich (r) und Simon Wulff

    Anschieber Wulff mit Doping-Sperre:Francesco Friedrich wird Zweierbob-Titel aberkannt

    von Felix Tusche
    1:32 min
  4. Bob-Anschieber Simon Wulff schaut nachdenklich

    Bobsport:Doping-Sperre für Friedrich-Anschieber Wulff

  5. Rodelbahn in Cortina D'Ampezzo (Italien)

    Umstrittener Olympia-Bau:Bahn frei für den Eiskanal in Cortina?

    von Felix Tusche
    mit Video
  6. Einige Athleten konnten die künftige Olympiabahn in Cortina d'Ampezzo testen

    Umstrittener Olympia-Bau:Cortina-Eiskanal begeistert Langenhan bei Test

    mit Video
  7. Die beiden deutschen Teams um Francesco Friedrich und Johannes Lochner jubeln.

    Bob-WM in Lake Placid:Friedrich holt Vierer-Gold - Nolte im Zweier

    mit Video
  8. Bob-WM in Lake Placid: Viererbob mit Francesco Friedrich

    Wintersport:Friedrich Halbzeitführender bei Bahn-Chaos

    von Michael Kreutz
    7:05 min
  9. Laura Nolte und Deborah Levi bei Felix Tusche im Interview

    Zur Halbzeit bei WM in Führung:Nolte: "Muss nochmal alles passen"

    1:07 min
  10. Johannes Lochner trat sich mit dem Fuß ein Loch in seinen Bob

    Sport | Wintersport:Lochners Nerven nach Bob-Chaos "am Ende"

    3:45 min
  11. Die Deutschen Johannes Lochner , Florian Bauer, Jörn Wenzel, Georg Fleischhauer in Aktion.

    Kuriosum bei WM:Loch im Bob und Beton-Fahrt: Lochner im Pech

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video
  12. Laura Nolte

    WM in Lake Placid:Nolte jubelt über Silber im Monobob

    von Felix Tusche
    0:30 min
  13. Deutschlands Francesco Friedrich und Alexander Schüller jubeln nach dem Rennen am 09.03.2025.

    Friedrich hauchdünn vor Lochner:Drei Deutsche bei Zweierbob-WM vorne

    von Felix Tusche
    0:52 min
  14. Wintersport kompakt

    Wintersport:Wintersport kompakt vom 16. Februar

    von Sebastian Ungermanns
    4:39 min
  15. Pokalsiegerinnen im Wintersport

    Biathlon- und Bob-Erfolge:Es schneit Pokale beim Wintersport!

  16. Deutschlands Johannes Lochner und Georg Fleischhauer beenden ihren zweiten Lauf im Zweierbob und stellen einen neuen Bahnrekord beim Bob-Weltcup in Innsbruck auf.

    Wintersport:Der Weltcup im Zweierbob der Männer

    8:45 min

Weitere Wintersportarten in der Übersicht