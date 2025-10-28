Bobsport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bob

Bobsport ist eine Wintersportart, die bei den Männern seit 1924 zum Olympia-Programm gehört. Die Frauen starten seit 2002 bei den olympischen Winterspielen. Wettkämpfe werden ausgetragen in den Diziplinen Monobob, Zweierbob und Viererbob. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten aus der Welt des Bobsports.