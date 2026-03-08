Bob-Olympiasiegerinnen:Laura Nolte und Deborah Levi machen weiter

Das erfolgreiche Bobteam wird seine Karriere fortsetzen, das bestätigten die Pilotin und ihre Anschieberin im "Aktuellen Sportstudio". Die Spiele 2030 sind das Fernziel des Duos.

Bob-Pilotin Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi sprechen im aktuellen sportstudio über ihre Erfolge bei Olympia.

Vor genau zwei Wochen, an einem kalten Samstagabend in den italienischen Alpen, gewannen die Bob-Pilotin Laura Nolte und ihre Anschieberin Deborah Levi olympisches Gold. Es geschah in der neuen Bahn von Cortina d’Ampezzo, für Nolte war es nach Silber im Monobob die zweite Medaille bei den Spielen in diesem Februar.

Nolte und Levi haben mit ihrem Erfolg ihren ersten Olympiasieg von Peking 2022 bestätigt. Nolte ist 27 Jahre alt, Levi ist 28, und nach diesem großen Erfolg stand die Frage im Raum, ob die beiden weiter ein Team bleiben und weiter gemeinsam antreten werden.

Eike Schulz blickt den Bob-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi bei Vorbereitungen und Wettkämpfen über die Schulter.

Alles begann in La Plagne, wo 2030 die Bobwettbewerbe stattfinden

Das bejahten sie am Samstag bei ihrem Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Eigentlich hatten sich die beiden Freundinnen vorgenommen nach ihrem zweiten olympischen Triumph zurückzutreten, doch davon nehmen sie nun Abstand. Levi sagte im Gespräch mit Jochen Breyer:

Wir werden definitiv weitermachen. Wir merken, es macht noch Spaß. Es ist eine absolute Leidenschaft. „ Deborah Levi, Bob-Pilotin

2030 finden die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen statt, die Bobwettbewerbe werden in La Plagne ausgetragen. Also exakt in dem Eiskanal, auf dem das Duo am 11. Januar 2020 erstmals ein Weltcup-Rennen im Zweier gewann.

Im Mono-Bob fehlten Laura Nolte am Ende vier Hundertstelsekunden für die Gold-Medaille. Im Eiskanal von Cortina lag die Deutsche bis zum letzten Lauf in Führung. Am Ende wurde es nur Silber.

"Das ist eine gute Bahn für uns", sagt Nolte. Allerdings müssten die beiden noch Gespräche führen, um zu fixieren, ob sie gemeinsam ihr drittes Gold in Angriff nehmen können. Denn Levi beginnt im Sommer ihr Referendariat als angehende Lehrerin, sie muss schauen, "wie ich Beruf und Sport unter einen Hut bekomme".

Bobfahren ist ein teurer Sport

Nolte wiederum plädiert dafür, 2030 mit Levi zusammen in La Plagne anzutreten, wenn ihre Anschieberin dann noch aktiv ist. "Außerdem muss auch ihr Körper mitmachen", sagt Nolte. Die einstige Sprinterin Levi hatte auch schon eine Phase hinnehmen müssen, in der sie sehr mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Bobfahren ist ein teurer Sport, An- und Abreise, Unterkunft und vor allem die Kufen haben ihren Preis, es kommt schnell eine große Summe für eine Saison zusammen. Nolte reist mit einem pinken Transporter von Weltcup-Ort zu Weltcup-Ort, auf dem sie groß abgebildet ist, daneben steht der Schriftzug: "Bobteam Laura Nolte". Am Steuer sitzt Nolte selbst. Das Fahrzeug hat ein Sponsor zur Verfügung gestellt.

Große Leidenschaft für Schokolade

Ein Satz Kufen kostet 8.000 Euro, Nolte hat inzwischen acht bis zehn solcher Sätze in ihrem Sortiment. Die benötigt sie auch, weil sie auf verschiedene Bahn- und Witterungsverhältnisse angepasst sind. Um all das zu finanzieren, ist das Team Nolte auf Sponsoren angewiesen. Nolte monierte zuletzt zu wenig Unterstützung und Primetime-Fernsehzeit, um auf sich und ihren Sport aufmerksam machen zu können. Doch vor allem nach dem Olympiasieg von Cortina habe sich das Thema Wertschätzung deutlich gesteigert, erzählt Nolte.

Im Gespräch mit Breyer offenbarten die Gold-Gewinnerinnen auch ihre große Leidenschaft für Schokolade. Breyer fragte: Gab es nach dem Olympiasieg Schokolade? Nolte antwortete schnell: "Oh ja." Das sei nur gerecht so, denn vorher habe man viel Verzicht geübt.

Nolte und Levi loben sich gegenseitig für ihren Ehrgeiz

Nolte verriet noch, dass Levi ein wenig mit Pünktlichkeitsproblemen zu tun hat. "Ich bin halt ein sehr entspannter Mensch", sagt Levi dazu schmunzelnd. Andererseits "hat die Debbie immer gute Laune, sie ist zudem mega ehrgeizig und diszipliniert", erzählt Nolte. Umgekehrt wiederum sei laut Levi die große Stärke von Nolte, "dass sie am Tag X performen kann. Laura bringt einen absoluten Ehrgeiz mit."

Das Besondere an dem Bob-Erfolgsduo ist der interne Zusammenhalt. Nolte und Levi schätzen sich sehr, bezeichnen sich als beste Freundinnen und verbringen auch im Sommer viel Zeit miteinander, etwa bei gemeinsamen Urlauben. Das alles gilt auch für die nächsten Winter und viele weitere Fahrten im Zweierbob.