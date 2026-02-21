Olympia 2026: Gold und Silber für deutsche Zweierbob-Pilotinnen

Die deutschen Zweierbob-Pilotinnen haben bei den Olympischen Winterspielen einen Zweifacherfolg gefeiert. Laura Nolte holte Gold vor Lisa Buckwitz. Kim Kalicki wurde Vierte.

Nach Silber im Monobob jetzt Gold im Zweier: Laura Nolte (rechts) mit Anschieberin Deborah Levi. Quelle: dpa

Laura Nolte hat zum zweiten Mal in Folge olympisches Gold im Zweierbob gewonnen. Die Weltmeisterin setzte sich mit Anschieberin Deborah Levi nach vier Läufen im Cortina Sliding Centre souverän durch und wiederholte ihren großen Erfolg von Peking 2022.

Relive: Die Medaillenentscheidung beim Zweierbob der Frauen mit den deutschen Pilotinnen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki. 21.02.2026

Buckwitz holt Silber, Kalicki wird Vierte

Nolte, die bereits nach dem ersten Wettkampftag geführt hatte, verwies Teamkollegin Lisa Buckwitz mit Neele Schuten um 0,53 Sekunden auf den Silberrang. Die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries (+0,75 Sekunden) sicherte sich Bronze und verhinderte damit den deutschen Dreifachsieg: Kim Kalicki wurde Vierte.

Wer Gold bei Olympia gewinnt, macht sich unsterblich. Die Bob-Pilotinnen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki haben genau diesen Traum: Sie wollen im Februar bei Olympia 2026 in Cortina ganz oben stehen. Unter jedem Helm steckt eine andere Geschichte. Von einer schweren Lungenentzündung, die fast die Karriere gekostet hätte. Von einem lebensbedrohlichen Sturz im Eiskanal, der zu Hautransplantationen führte. Von erotischen Fotos, die den Goldtraum finanzieren sollen. 30.01.2026 | 20:49 min

Nolte war mit fünf Siegen in sieben Saisonrennen als große Favoritin nach Cortina d'Ampezzo gereist - und bestätigte diese Rolle eindrucksvoll. Fünf Tage nach dem Gewinn von Olympiasilber im Monobob, als sie eine Führung im letzten Lauf noch aus der Hand gegeben hatte und sich mit 0,04 Sekunden Rückstand der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor geschlagen geben musste, behielt sie diesmal die Nerven. Am vorletzten Wettkampftag der Winterspiele sicherte Nolte dem deutschen Team die siebte Goldmedaille - und die fünfte im Eiskanal.

Die Entscheidung um die olympischen Medaillen im Zweierbob der Frauen mit Lisa Buckwitz und Laura Nolte. Live-Kommentar Felix Tusche. 21.02.2026 | 4:10 min

Erste Medaille für Buckwitz als Pilotin

Buckwitz verpasste es derweil, als erste Bobfahrerin Olympiagold sowohl als Anschieberin als auch als Pilotin zu gewinnen. Sie hatte Mariama Jamanka 2018 in Pyeongchang zum Olympiasieg geschoben und gewann nun ihre erste Medaille an den Lenkseilen. Die frühere Weltmeisterin Kim Kalicki, die 2022 in Peking noch von Buckwitz angeschoben wurde (Platz vier), verpasste mit Anschieberin Talea Prepens das Podium erneut knapp. Ihr fehlten 15 Hundertstel.

Laura Nolte hat den Olympiasieg im Monobob in einem dramatischen letzten Lauf verpasst. Vier Hundertstel fehlen ihr auf Siegerin Elana Meyers Taylor aus den USA. Lisa Buckwitz wird Vierte. 16.02.2026 | 4:38 min

Für Nolte (27) wäre alles andere als Gold eine Enttäuschung gewesen. Vor vier Jahren in Peking war die in Frankfurt am Main lebende Athletin mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen. "Der Zweier ist meine Paradedisziplin", sagte Nolte. Die Enttäuschung im Monobob wollte sie als "Ansporn" nutzen - und ihr Plan ging voll auf.

Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit - im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor. 16.01.2026 | 43:43 min

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF, dpa