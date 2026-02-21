Olympia 2026: Medaillenentscheidungen am Sonntag im Überblick

Am letzten Tag der Winterspiele hoffen die deutschen Bob-Piloten wieder auf Medaillen. Zudem spielen die USA und Kanada um Eishockey-Gold. Insgesamt warten fünf Entscheidungen.

Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer haben beste Chancen auf die Goldmedaille. Quelle: Witters

Mit dem Traumfinale zwischen Kanada und den USA enden die sportlichen Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Insgesamt stehen am letzten Wettkampftag fünf Entscheidungen auf dem Programm. Deutschland winkt dabei noch einmal Gold im Bob.

Medaillenentscheidungen am Sonntag, 22. Februar

12:15 Uhr: Gibt es für Johannes Lochner den goldenen Abschluss zum Karriereende? Nach den ersten beiden Läufen im Viererbob liegt der 35-Jährige mit seinem Team klar in Führung. Nach dem Sieg im Zweierbob ist das nächste Olympia-Gold zum Greifen nah. Am ehesten könnte ihm sein deutscher Rivale Francesco Friedrich noch gefährlich werden. Auch Adam Ammour liegt mit seiner Mannschaft als Dritter auf Medaillenkurs - ein deutscher Dreifacherfolg ist also möglich.

14:10 Uhr: Kanada gegen die USA - besser geht es nicht im großen olympischen Eishockey-Finale. Das große Duell der NHL-Stars bildet den sportlichen Abschluss der Winterspiele 2026. Schon bei den Frauen hatten sich im Finale die beiden Eishockey-Großmächte gegenübergestanden - mit dem besseren Ende für das US-Team.

20:30 Uhr: In Verona fällt der Vorhang der Olympischen Winterspiele 2026. Bei der Schlussfeier werden die siebenmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt das deutsche Team in der Arena als Fahnenträger anführen.

Das ZDF überträgt von 9:45 Uhr bis 16:20 Uhr die Wettkämpfe, bevor von 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr die Schlussfeier in Verona übertragen wird. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportstudio.de und sportschau.de zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

