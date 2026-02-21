Platz 28 im Biathlon-Massenstart:Franziska Preuß: Emotionales Karriereende bei Olympia
Biathletin Franziska Preuß hat ihre Karriere ohne olympische Einzelmedaille beendet. Im letzten Wettbewerb ihrer Laufbahn belegte sie im Massenstart bei Olympia Platz 28.
Biathletin Franziska Preuß hat in ihrem letzten Karriererennen die ersehnte olympische Einzelmedaille klar verpasst. Deutschlands Sportlerin des Jahres belegte im Massenstart über 12,5 Kilometer mit sieben Strafrunden Rang 28.
Preuß hatte am Ende 3:32,4 Minuten Rückstand auf Olympiasiegerin Océane Michelon aus Frankreich. Silber ging zum Abschluss der Rennen in Antholz an deren Teamkollegin Julia Simon, Bronze gewann Tereza Vobornikova aus Tschechien. Für das französische Biathlon-Team war es das sechste Gold in Antholz. Vanessa Voigt hatte beim letzten Schießen noch die Chance auf eine Medaille, vergab jedoch den letzten ihrer 20 Schüsse der Konkurrenz und kam am Ende auf Rang sieben.
Emotionale Szenen im Zielbereich
Als das Podest außer Reichweite war, ließ es Preuß etwas ruhiger angehen und genoss die letzten Meter ihrer erfolgreichen Laufbahn. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 holte sie Bronze in der Mixed-Staffel, genau wie 2022 in der Frauen-Staffel in Peking.
Während Freunde und Familie auf der Tribüne Schilder mit der Aufschrift "Danke Franzi" hochhielten, stellten sich Teamkolleginnen und Konkurrentinnen im zarten Flockenwirbel zum Spalier bereit. Mit Deutschland-Fahne drehte die Gesamtweltcupsiegerin Hand in Hand mit der ebenfalls zurücktretenden Dorothea Wierer aus Italien vor der Tribüne eine kleine Ehrenrunde und gönnte sich einen Schluck aus der Sektflasche.
Schlechteste Bilanz für deutsches Biathlon-Team
Der Deutsche Skiverband schloss die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz mit der schlechtesten Bilanz ab, seitdem Frauen und Männer 1992 gemeinsam bei Olympia antreten. Bislang hatte es immer mindestens zwei deutsche Medaillen gegeben - so wie zuletzt mit Gold und Bronze vor vier Jahren in Peking. Bronze zum Auftakt mit der Mixed-Staffel blieb das einzige richtige Erfolgserlebnis bei den insgesamt elf Wettbewerben in Südtirol.
Preuß hatte am Freitag angekündigt, nur noch den Massenstart zu bestreiten und anschließend sofort zurückzutreten. Die Bayerin nimmt nicht mehr an den verbleibenden drei Weltcups in Estland, Finnland und Norwegen teil. Damit verliert das deutsche Team die erfolgreichste Biathletin der vergangenen Jahre. In der vorigen Saison hatte sie erstmals den Gesamtweltcup gewonnen und sich in der Schweiz zur Weltmeisterin in der Verfolgung gekrönt.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.