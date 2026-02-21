Biathletin Franziska Preuß hat ihre Karriere ohne olympische Einzelmedaille beendet. Im letzten Wettbewerb ihrer Laufbahn belegte sie im Massenstart bei Olympia Platz 28.

Ohne Einzelmedaille, aber mit einem Lächeln verabschiedet sich Franziska Preuß aus dem Profi-Biathlon. Im Massenstart, ihrem letzten Rennen, kommt sie als 28. ins Ziel. Gold holt sich die Französin Océane Michelon. 21.02.2026 | 5:35 min

Biathletin Franziska Preuß hat in ihrem letzten Karriererennen die ersehnte olympische Einzelmedaille klar verpasst. Deutschlands Sportlerin des Jahres belegte im Massenstart über 12,5 Kilometer mit sieben Strafrunden Rang 28.

Nach dem letzten Rennen ihrer Karriere verabschieden sich Franziska Preuß und die Italienierin Dorothea Wierer auf einer Ehrenrunde von den Fans bei den Olympischen Spielen in Antholz. 21.02.2026 | 0:54 min

Preuß hatte am Ende 3:32,4 Minuten Rückstand auf Olympiasiegerin Océane Michelon aus Frankreich. Silber ging zum Abschluss der Rennen in Antholz an deren Teamkollegin Julia Simon, Bronze gewann Tereza Vobornikova aus Tschechien. Für das französische Biathlon-Team war es das sechste Gold in Antholz. Vanessa Voigt hatte beim letzten Schießen noch die Chance auf eine Medaille, vergab jedoch den letzten ihrer 20 Schüsse der Konkurrenz und kam am Ende auf Rang sieben.

Die Entscheidung im 12,5 km Massenstart der Frauen. Letzte Gelegenheit für Franziska Preuß, ihre Karriere mit einer olympischen Einzelmedaille zu krönen. Außerdem für den DSV am Start: Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. 21.02.2026 | 84:55 min

Emotionale Szenen im Zielbereich

Als das Podest außer Reichweite war, ließ es Preuß etwas ruhiger angehen und genoss die letzten Meter ihrer erfolgreichen Laufbahn. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 holte sie Bronze in der Mixed-Staffel, genau wie 2022 in der Frauen-Staffel in Peking.

Während Freunde und Familie auf der Tribüne Schilder mit der Aufschrift "Danke Franzi" hochhielten, stellten sich Teamkolleginnen und Konkurrentinnen im zarten Flockenwirbel zum Spalier bereit. Mit Deutschland-Fahne drehte die Gesamtweltcupsiegerin Hand in Hand mit der ebenfalls zurücktretenden Dorothea Wierer aus Italien vor der Tribüne eine kleine Ehrenrunde und gönnte sich einen Schluck aus der Sektflasche.

Franziska Preuß hört nach Olympia auf. "Ich freue mich jetzt, dass nun was anderes kommt. Es war eine coole Zeit", sagt sie. Im letzten Rennen will sie noch einmal ihre Freude am Biathlonsport spüren. 20.02.2026 | 3:09 min

Schlechteste Bilanz für deutsches Biathlon-Team

Der Deutsche Skiverband schloss die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz mit der schlechtesten Bilanz ab, seitdem Frauen und Männer 1992 gemeinsam bei Olympia antreten. Bislang hatte es immer mindestens zwei deutsche Medaillen gegeben - so wie zuletzt mit Gold und Bronze vor vier Jahren in Peking. Bronze zum Auftakt mit der Mixed-Staffel blieb das einzige richtige Erfolgserlebnis bei den insgesamt elf Wettbewerben in Südtirol.

Biathletin Franziska Preuß hört nach Olympia auf. Die Spiele liefen bis vor ihrem letzten Rennen verkorkst. Doch Preuß hat in ihrer erfolgreichen Karriere schon viele Rückschläge weggesteckt. 20.02.2026 | 3:00 min

Preuß hatte am Freitag angekündigt, nur noch den Massenstart zu bestreiten und anschließend sofort zurückzutreten. Die Bayerin nimmt nicht mehr an den verbleibenden drei Weltcups in Estland, Finnland und Norwegen teil. Damit verliert das deutsche Team die erfolgreichste Biathletin der vergangenen Jahre. In der vorigen Saison hatte sie erstmals den Gesamtweltcup gewonnen und sich in der Schweiz zur Weltmeisterin in der Verfolgung gekrönt.

Quelle: dpa, sid