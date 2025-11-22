Franziska Preuß - Aktuelle Narichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Franziska Preuß ist eine deutsche Biathletin. In der Saison 2024/25 gewann sie den Gesamtweltcup im Biathlon. Preuß ist zweifache Weltmeisterin und holte bei den Olympischen Winterspielen 2022 Bronze mit der Staffel. ZDFheute informiert über Franziska Preuß: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht

Aktuelle Nachrichten zu Franziska Preuß

  1. Franziska Preuss

    Biathlon - Weltcup-Finale in Oslo:Preuß: Emotionen pur am Ende des Winters

    von Felicitas Hölscher
    1:01 min
  2. Biathlon, Weltcup, Massenstart, 12,5 km, Frauen: Die Deutsche Franziska Preuß mit der Siegestrophäe.

    Nachrichten | heute journal:Biathletin Preuß holt Gesamtweltcup-Sieg

    von Sebastian Ungermanns
    1:01 min
  3. Franziska Preuß hält die große Kristallkugel in den Händen und lacht.

    Drama auf der Zielgeraden:Preuß holt Gesamtweltcup vor Jeanmonnot

    mit Video
  4. Norwegen, Oslo: Biathlon: Weltcup, Sprint 7,5 km, Damen. Franziska Preuss aus Deutschland im Ziel.

    Biathlon-Weltcup in Oslo:Preuß feiert Sprintsieg vor Jeanmonnot

  5. Franziska Preuss

    Duell um den Gesamtweltcup-Sieg:Kann Franziska Preuß ihren Traum erfüllen?

    von Lars Becker
    mit Video
  6. Franziska Preuß beim Biathlon-Weltcup am 13.03.2025 in Pokljuka

    Wintersport:Preuß Fünfte bei Jeanmonnot-Sieg

    von Anja Fröhlich
    2:31 min
  7. Franziska Preuss aus Deutschland nimmt am 13. März 2025 am IBU Biathlon World Cup in Pokljuka.

    Dritte auf der Pokljuka:Preuß baut Führung im Gesamtweltcup aus

    von Anja Fröhlich
    3:26 min
  8. Franziska Preuß aus Deutschland beim Anschießen.

    Biathlon-WM:Ein Fehler zu viel - Preuß verpasst Medaille

    von Nils Kaben
    2:54 min
  9. Sophia Schneider aus Deutschland steht am Schießstand beim Anschießen.

    Biathlon-WM:DSV-Staffel enttäuscht, Frankreich dominiert

    von Nils Kaben
    2:28 min
  10. Franziska Preuß und Justus Strelow bei der WM-Single-Mixed-Staffel

    Wintersport:WM-Bronze für Preuß/Strelow im Single-Mixed

    von Marc Windgassen
    2:51 min
  11. Schweiz, Lenzerheide: Biathlon: Weltmeisterschaft, Einzel-Staffel, Mixed, Franziska Preuß (l) aus Deutschland und ihr Teamkollege Justus Strelow reagieren im Zielbereich nach dem Gewinn der Bronzemedaille.

    Biathlon-WM:Single-Mixed: Bronze für Preuß und Strelow

    mit Video
  12. Franziska Preuß

    Biathlon-WM in Lenzerheide:Zwischenruf irritiert Preuß im Einzelrennen

    von S. Warnke / N. Kaben
    1:07 min
  13. Franziska Preuß läuft beim WM-Einzel in Lenzerheide über die Ziellinie

    Wintersport:Preuß geht im Einzel leer aus, Gold für Simon

    von Anja Fröhlich
    3:19 min
  14. Wettschulden

    Biathlon-WM vor dem 15 km Einzel:Preuß: Ohne Druck in die restlichen Rennen

    von A. Fröhlich / N. Kaben
    1:42 min
  15. Franziska Preuß wird nach ihrem Sieg im Verfolgungsrennen von Teamkameraden in die Luft gehoben.

    Zweite Woche der Biathlon-WM:Franziska Preuß - die nächste Medaille winkt

    von Lars Becker
    mit Video
  16. Franziska Preuß | Biathlon-Weltmeisterin

    Biathlon-WM:Franziska Preuß in der Form ihres Lebens

    von A. Fröhlich / N. Kaben
    1:42 min

Biografie

Franziska Preuß, geboren am 11. März 1994 in Wasserburg am Inn, ist eine deutsche Biathletin. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr war sie als Leichtathletin aktiv, ehe sie als Quereinsteigerin zum Biathlon wechselte. Seit 2013 startet Preuß im Weltcup. Ihren bislang größten Erfolg feierte sie mit dem Sieg im Gesamtweltcup in der Saison 2024/25.

