Franziska Preuß - Aktuelle Narichten und Hintergründe

Franziska Preuß
|
Franziska Preuß ist eine deutsche Biathletin. In der Saison 2024/25 gewann sie den Gesamtweltcup im Biathlon. Preuß ist zweifache Weltmeisterin und holte bei den Olympischen Winterspielen 2022 Bronze mit der Staffel. ZDFheute informiert über Franziska Preuß: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht
Aktuelle Nachrichten zu Franziska Preuß
Biathlon - Weltcup-Finale in Oslo:Preuß: Emotionen pur am Ende des Wintersvon Felicitas Hölscher1:01 min
Nachrichten | heute journal:Biathletin Preuß holt Gesamtweltcup-Siegvon Sebastian Ungermanns1:01 min
Drama auf der Zielgeraden:Preuß holt Gesamtweltcup vor Jeanmonnotmit Video
Biathlon-Weltcup in Oslo:Preuß feiert Sprintsieg vor Jeanmonnot
Duell um den Gesamtweltcup-Sieg:Kann Franziska Preuß ihren Traum erfüllen?von Lars Beckermit Video
Wintersport:Preuß Fünfte bei Jeanmonnot-Siegvon Anja Fröhlich2:31 min
Dritte auf der Pokljuka:Preuß baut Führung im Gesamtweltcup ausvon Anja Fröhlich3:26 min
Biathlon-WM:Ein Fehler zu viel - Preuß verpasst Medaillevon Nils Kaben2:54 min
Biathlon-WM:DSV-Staffel enttäuscht, Frankreich dominiertvon Nils Kaben2:28 min
Wintersport:WM-Bronze für Preuß/Strelow im Single-Mixedvon Marc Windgassen2:51 min
Biathlon-WM:Single-Mixed: Bronze für Preuß und Strelowmit Video
Biathlon-WM in Lenzerheide:Zwischenruf irritiert Preuß im Einzelrennenvon S. Warnke / N. Kaben1:07 min
Wintersport:Preuß geht im Einzel leer aus, Gold für Simonvon Anja Fröhlich3:19 min
Biathlon-WM vor dem 15 km Einzel:Preuß: Ohne Druck in die restlichen Rennenvon A. Fröhlich / N. Kaben1:42 min
Zweite Woche der Biathlon-WM:Franziska Preuß - die nächste Medaille winktvon Lars Beckermit Video
Biathlon-WM:Franziska Preuß in der Form ihres Lebensvon A. Fröhlich / N. Kaben1:42 min
Biografie
Franziska Preuß, geboren am 11. März 1994 in Wasserburg am Inn, ist eine deutsche Biathletin. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr war sie als Leichtathletin aktiv, ehe sie als Quereinsteigerin zum Biathlon wechselte. Seit 2013 startet Preuß im Weltcup. Ihren bislang größten Erfolg feierte sie mit dem Sieg im Gesamtweltcup in der Saison 2024/25.