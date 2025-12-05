Biathlon-Vorbild Preuß: Hinter den Kulissen der Gold-Saison

ZDF-Doku "Biathlon Nation":"Team-Vorbild" Preuß: Hinter den Kulissen der Gold-Saison
von Lars Becker
Spektakuläre Einblicke ins Team der deutschen Skijäger bietet die fünfteilige ZDF-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission." In der letzten Folge geht es um Franziska Preuß.
Erstes WM-Einzelgold, insgesamt vier Medaillen, vier Weltcup-Einzelsiege und als Krönung den Gesamtweltcup-Triumph nach einem wahren Final-Drama - Franziska Preuß hat den Winter ihres Lebens erlebt.
Das Finale der fünfteiligen ZDF-"sportstudio"-Doku "Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission" ist bei dem Triumphzug der deutschen Biathletin im Winter 2024/2025 hautnah dabei. So privat wie nie zuvor werden die Glücksmomente gezeigt - aber auch die Zweifel auf dem Weg dahin.
Bitterling über Preuß: "Unser Team-Vorbild"
Gleich zu Beginn der Doku sieht man die Teamsitzung nach dem Gold-Triumph von Preuß bei der WM im schweizerischen Lenzerheide. "Du bist unser Team-Vorbild. Was du heute gemacht hast, war Biathlon aus dem Lehrbuch. Das war nach den vielen schwierigen Jahren so unfassbar verdient", schwärmt Deutschlands Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling.
Es gibt frenetischen Beifall von den Teamkollegen und Teamkolleginnen für ihre zweite WM-Goldmedaille nach zehn Jahren Pause - und einen Blick hinter die Fassade der lange von Krankheits- und Verletzungs-Problemen gebeutelten Siegerin.
Preuß: "Familie hat wohl mehr gelitten als ich selbst"
Die Eltern von Franziska Preuß werden gezeigt, die den Gold-Triumph live miterleben durften und mit ihren Gefühlen kämpfen. "Die Familie kriegt das am engsten mit, die haben mich immer heulen sehen und wohl mehr gelitten als ich selbst. Mir fällt ein Stein vom Herzen", erzählt Preuß und gibt zu, dass sie auf dem langen Weg auch mal an Rücktritt gedacht hat:
Doch im vergangenen Winter ist nach einer Nebenhöhlen-OP alles anders. "Ich habe noch nie eine Saison gehabt, wo ich gesund war und hab zeigen können, was in mir steckt", berichtet Preuß.
Sie erobert das Gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Spitzenreiterin und erinnert sich an eine vergangene Saison, in der sie "heulend aus Hochfilzen nach Hause gefahren" ist, weil sie die Spitzenposition wegen einer Corona-Infektion kampflos abgeben musste.
Drama beim Weltcup-Finale
Diesmal verteidigt sie das Laibchen im Dauer-Duell mit der Französin Lou Jeanmonnot bis zum Weltcup-Finale in Oslo. Dort verliert es Preuß zwischenzeitlich an ihre Erzrivalin.
Das war der Wintersport-Tag:Deutsches Biathlon-Paar verpasst Podest, Erfolge im Bob
"Da waren wahnsinnig viele französische Fans an der Strecke, die Lou gerufen haben. Ihr Name war in meinem Kopf", schildert Preuß ihre Emotionen. Es folgt das inzwischen schon legendäre letzte Rennen.
"Ein Psychopath hat sich das Drehbuch ausgedacht", sagt Felix Bitterling danach. Preuß und Jeanmonnot gehen im Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup in die letzte kleine Kurve vor dem Stadion, dann stürzt die Französin über ihre eigenen Skistöcke.
Preuß tröstet ihre Konkurrentin
Im Ziel umarmt die Deutsche sofort die unglücklich geschlagene Kontrahentin - es ist ein Moment, der all die Empathie und sportliche Größe von Franziska Preuß zeigt. Es dauert lange, ehe sie wirklich den größten Triumph ihrer Karriere annehmen kann:
"Meine Mama hat es gut auf den Punkt gebracht: Du hast es verdient - das hat mir die Erlaubnis gegeben, mich wirklich zu freuen." Preuß hat Lou Jeanmonnot danach auf die Sommerrodelbahn in ihrer Wahlheimat Ruhpolding eingeladen.
Die fünfteilige "sportstudio"-Dokuserie "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" ist seit 26. November 2025 im Streamingportal des ZDF abrufbar.
Im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Östersund am Freitag, den 5. Dezember, ist die dritte Folge im ZDF-Programm um 17:25 Uhr zu sehen.
Folge 4 läuft am 18. Dezember 2025 um 15.40 Uhr im TV und Folge 5 am 19. Dezember 2025, ebenfalls um 15:40 Uhr.
Ein letzter Traum bleibt
Die beiden sind trotz aller sportlicher Rivalität und des Dramas von Oslo Freundinnen abseits der Strecke geworden.
Aber auch Konkurrentinnen um den letzten sportlichen Traum, den die inzwischen 31 Jahre alte Franziska Preuß noch hat: Olympia-Gold. Doch vor dem vielleicht letzten Highlight ihrer Karriere im Februar in Italien ist die Weltmeisterin aus Deutschland nach dem Gala-Winter 2024/25 total gelassen:
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Wintersport im Liveticker
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport