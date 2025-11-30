Deutsches Bob-Team feiert, Skispringen abgesagt

Das deutsche Bob-Team hat sich über die nächsten Erfolge freuen dürfen. Im Biathlon verpasste das DSV-Team das Podest in Östersund.

Die Höhepunkte des Wintersports vom 30. November 2025 kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Biathlon und Bob. 30.11.2025 | 1:09 min

Lucas Fratzscher und Marlene Fichtner haben den ersten Podestplatz des deutschen Biathlon-Teams im Olympia-Winter hauchdünn verfehlt. Im Single-Mixed belegte das Duo beim Weltcup in Östersund den vierten Platz. Erst im Zielsprint ließ sich Fichtner noch von der Französin Camille Bened überholen.

Nach insgesamt nur drei Nachladern fehlten 0,5 Sekunden zum dritten Rang. Den Sieg sicherte sich Schweden überlegen vor Norwegen. Für den 31 Jahre alten Thüringer Fratzscher und die neun Jahre jüngere Bayerin Fichtner war der gemeinsame Einsatz im Weltcup etwas Besonderes, denn auch privat sind beide ein Paar.

Friedrich schlägt Lochner im Viererbob

Francesco Friedrich hat im dritten Rennen der olympischen Saison seinen ersten Sieg eingefahren. Nach der hauchdünnen Niederlage im Zweierbob gegen Johannes Lochner drehte der viermalige Olympiasieger aus Pirna in der Königsklasse Viererbob auf und raste mit seiner Crew Tim Becker, Alexander Schüller und Felix Straub in Innsbruck/Igls zum Weltcupsieg - seinen 88. insgesamt.

Auf seiner Lieblingsbahn am Fuße des Patscherkofels zeigte der Rekord-Weltmeister eine starke Fahrleistung und fuhr im ersten Lauf in 51,67 Sekunden Bahnrekord. Zwar sorgte Lochner im zweiten Lauf für die Bestzeit, doch Friedrich rettete den großen Vorsprung aus dem ersten Lauf mit 0,28 Sekunden ins Ziel.

Der Italiener Patrick Baumgartner verhinderte dann mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung als Dritter den deutschen Dreifach-Erfolg durch Adam Ammour.

Nolte souverän im Zweierbob

Bei den Frauen fahren die Peking-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi derzeit in einer eigenen Liga. Mit jeweils Startbestzeiten und zweimal Bahnrekord (53,73 Sekunden) verwies das Duo mit 0,41 Sekunden Vorsprung die Amerikanerin Kaysha Love auf Rang zwei.

Kim Kalicki wurde trotz einer Handverletzung, die nach dem ersten Lauf geklammert werden musste, mit Anschieberin Leonie Fiebig Dritte.

Deutsche Skispringerinnen verpassen Podium, Männer-Weltcup abgesagt

Die deutschen Skispringerinnen haben beim Weltcup im schwedischen Falun ein ordentliches Teamergebnis erzielt, die Podestplätze aber erneut deutlich verpasst. Agnes Reisch auf Platz fünf, Katharina Schmid als Achte und Selina Freitag als Zehnte schafften zwar den Sprung unter die Top Ten.

Zum Podium fehlten aber selbst Reisch trotz ihrer starken Platzierung 15 Punkte. Es gewann die Slowenin Nika Prevc vor Nozomi Maruyama aus Japan

Die Männer mussten im finnischen Ruka auf ihren zweiten Wettkampf verzichten. Wegen zu starkem Wind ist dieser abgesagt worden. Auch die nordischen Kombinierer mussten auf ihren Weltcup verzichten.

