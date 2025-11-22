  3. Merkliste
Francesco Friedrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Francesco Friedrich

|
Francesco Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Bobfahrer. Der Rekordweltmeister mit 16 WM-Titeln gewann 2018 und 2022 jeweils Doppel-Gold im Zweier- und Viererbob und hält zudem den Rekord für die meisten Weltcupsiege. Aktuelle News und Hintergründe zu Francesco Friedrich in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Francesco Friedrich

  1. Francesco Friedrich
    Exklusiv

    Doping-Sperre gegen Anschieber Wulff:Francesco Friedrich verliert Zweierbob-Gesamtweltcup

    von Felix Tusche
    mit Video
  2. Zweierbob, Männer: Francesco Friedrich (r) und Simon Wulff

    Anschieber Wulff mit Doping-Sperre:Francesco Friedrich wird Zweierbob-Titel aberkannt

    von Felix Tusche
    1:32 min
  3. Bob-Anschieber Simon Wulff schaut nachdenklich

    Bobsport:Doping-Sperre für Friedrich-Anschieber Wulff

  4. Die beiden deutschen Teams um Francesco Friedrich und Johannes Lochner jubeln.

    Bob-WM in Lake Placid:Friedrich holt Vierer-Gold - Nolte im Zweier

    mit Video
  5. Deutschlands Francesco Friedrich und Alexander Schüller jubeln zum Sieg am 09.03.2025 in Lake Placid.

    Bob-WM: 0,03 Sekunden Vorsprung:Friedrich gewinnt Thriller gegen Lochner

    mit Video

Biografie

Francesco "Franz" Friedrich wurde am 2. Mai 1990 in Pirna geboren. Seit 2011 startet er im Bobsport auf internationaler Ebene. Im Laufe seiner Karriere gewann Friedrich sechzehn Weltmeistertitel in beiden Schlitten, zwei weitere im Teamwettbewerb und wurde 2018 sowie 2022 jeweils Doppel-Olympiasieger im Zweier- und Viererbob. Außerdem hält er den Rekord für die meisten Weltcupsiege im Bobsport. Friedrich ist einer der erfolgreichtsen Bobfahrer der Geschichte.​​
