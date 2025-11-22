Francesco Friedrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Francesco Friedrich |

Francesco Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Bobfahrer. Der Rekordweltmeister mit 16 WM-Titeln gewann 2018 und 2022 jeweils Doppel-Gold im Zweier- und Viererbob und hält zudem den Rekord für die meisten Weltcupsiege. Aktuelle News und Hintergründe zu Francesco Friedrich in der Übersicht.