Francesco Friedrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Francesco Friedrich
Francesco Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Bobfahrer. Der Rekordweltmeister mit 16 WM-Titeln gewann 2018 und 2022 jeweils Doppel-Gold im Zweier- und Viererbob und hält zudem den Rekord für die meisten Weltcupsiege. Aktuelle News und Hintergründe zu Francesco Friedrich in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Francesco Friedrich
- Exklusiv
Doping-Sperre gegen Anschieber Wulff:Francesco Friedrich verliert Zweierbob-Gesamtweltcupvon Felix Tuschemit Video
Anschieber Wulff mit Doping-Sperre:Francesco Friedrich wird Zweierbob-Titel aberkanntvon Felix Tusche1:32 min
Bob-WM in Lake Placid:Friedrich holt Vierer-Gold - Nolte im Zweiermit Video
Bob-WM: 0,03 Sekunden Vorsprung:Friedrich gewinnt Thriller gegen Lochnermit Video
Biografie
Francesco "Franz" Friedrich wurde am 2. Mai 1990 in Pirna geboren. Seit 2011 startet er im Bobsport auf internationaler Ebene. Im Laufe seiner Karriere gewann Friedrich sechzehn Weltmeistertitel in beiden Schlitten, zwei weitere im Teamwettbewerb und wurde 2018 sowie 2022 jeweils Doppel-Olympiasieger im Zweier- und Viererbob. Außerdem hält er den Rekord für die meisten Weltcupsiege im Bobsport. Friedrich ist einer der erfolgreichtsen Bobfahrer der Geschichte.