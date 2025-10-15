  3. Merkliste
Bob: Francesco Friedrich verliert Zweierbob-Titel

Anschieber Wulff mit Doping-Sperre:Francesco Friedrich wird Zweierbob-Titel aberkannt

von Felix Tusche

|
Zweierbob, Männer: Francesco Friedrich (r) und Simon Wulff

Bob-Star Francesco Friedrich verliert den Gesamtsieg im Zweierbob nach dem positiven Dopingtest und der Sperre seines Anschiebers Simon Wulff.

Quelle: Reuters

