Rodeln - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Das Rennrodeln ist eine olympische Wintersportart, die aus dem Rodeln als Freizeitbeschäftigung hervorging. Wettbewerbe finden im Einzel, im Doppelsitzer und in der Teamstaffel statt. Die deutschen Rodlerinnen und Rodler gehören bei internationalen Wettkämpfen traditionell zu den erfolgreichsten Nationen. Aktuelle News und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Rodeln

  1. Rodelbahn in Cortina D'Ampezzo (Italien)

    Umstrittener Olympia-Bau:Bahn frei für den Eiskanal in Cortina?

    von Felix Tusche
    mit Video
  2. Felix Loch, Malawi

    Mit Verantwortung für die Zukunft:Rodler Loch: Einsatz für den Klimaschutz

    von Julia Müller-Runjaić
    2:08 min
  3. Deutschlands Julia Taubitz freut sich nach ihrem Lauf.

    Rennrodeln:Julia Taubitz gewinnt Gesamtweltcup

    mit Video
  4. Herzogin Meghan

    Nachrichten | hallo deutschland:Meghan im Rodelfieber

    von Maya Zanettin
    0:27 min
  5. Kanada, Whistler: Rodeln: Weltmeisterschaft, Einsitzer, Männer. Der deutsche Max Langenhan jubelt nach seinem Sieg im Einzelrennen.

    Rodel-WM in Whistler:Deutsche Rodler glänzen bei WM in Kanada

    von Katharina Dexheimer
    0:52 min
  6. Kanada, Whistler, Rodeln: Weltmeisterschaft. Hannes Orlamünder (l-r), Paul Constantin Gubitz, Julia Taubitz, Jessica Degenhardt, Cheyenne Rosenthal und Max Langenhan aus Deutschland feiern nach dem Sieg in der Team-Staffel bei den Rennrodel-Weltmeisterschaften.

    Goldrausch in Whistler:Deutsche Rodler räumen bei der WM ab

    mit Video
  7. Georg Schorsch Hackl blickt von einem Balkon nach unten

    WM in British Columbia:Rodel-WM: Georg Hackl wieder dabei

    von K. Bräuer / M. Kreutz
    1:42 min
  8. Toni Eggert, Florian Müller

    Rennrodler und Tüftler:Wie Toni Eggert sein Comeback plant

    von Ullrich Kroemer
    mit Video
  9. Bundestrainerwechsel beim Rodel-Team

    Patric Leitner:Der "Bundes-Leitner" übernimmt Rodel-Team

    von Kathrin Bräuer
    2:02 min
  10. Saisonvorschau Rodeln

    Vor dem Start der Saison:Rodeln - ein Gefühl, das süchtig macht

    von Kathrin Bräuer
    1:37 min

