Rodeln - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Rodeln
Das Rennrodeln ist eine olympische Wintersportart, die aus dem Rodeln als Freizeitbeschäftigung hervorging. Wettbewerbe finden im Einzel, im Doppelsitzer und in der Teamstaffel statt. Die deutschen Rodlerinnen und Rodler gehören bei internationalen Wettkämpfen traditionell zu den erfolgreichsten Nationen. Aktuelle News und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum Rodeln
Umstrittener Olympia-Bau:Bahn frei für den Eiskanal in Cortina?von Felix Tuschemit Video
Mit Verantwortung für die Zukunft:Rodler Loch: Einsatz für den Klimaschutzvon Julia Müller-Runjaić2:08 min
Rennrodeln:Julia Taubitz gewinnt Gesamtweltcupmit Video
Nachrichten | hallo deutschland:Meghan im Rodelfiebervon Maya Zanettin0:27 min
Rodel-WM in Whistler:Deutsche Rodler glänzen bei WM in Kanadavon Katharina Dexheimer0:52 min
Goldrausch in Whistler:Deutsche Rodler räumen bei der WM abmit Video
WM in British Columbia:Rodel-WM: Georg Hackl wieder dabeivon K. Bräuer / M. Kreutz1:42 min
Rennrodler und Tüftler:Wie Toni Eggert sein Comeback plantvon Ullrich Kroemermit Video
Patric Leitner:Der "Bundes-Leitner" übernimmt Rodel-Teamvon Kathrin Bräuer2:02 min
Vor dem Start der Saison:Rodeln - ein Gefühl, das süchtig machtvon Kathrin Bräuer1:37 min