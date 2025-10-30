Rodeln - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Rodeln |

Das Rennrodeln ist eine olympische Wintersportart, die aus dem Rodeln als Freizeitbeschäftigung hervorging. Wettbewerbe finden im Einzel, im Doppelsitzer und in der Teamstaffel statt. Die deutschen Rodlerinnen und Rodler gehören bei internationalen Wettkämpfen traditionell zu den erfolgreichsten Nationen. Aktuelle News und Hintergründe in der Übersicht.