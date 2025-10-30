Skilanglauf - Akutelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Skilanglauf gehört zu den nordischen Wintersportarten und ist Teil des olympischen Programms. Es wird unterschieden zwischen Wettkämpfen im klassischen Stil und im Skating. Zu den wichtigsten Wettbewerben einer Saison zählen neben Olympia, die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften und die Tour de Ski. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Skilanglauf

  1. Sportstudio: Ski alpin

    Wintersport in Zahlen:Männer-Riesenslalom in Sölden im Liveticker

  2. Victoria Carl

    Langlauf:Carl droht nach positivem Test Sperre

    von Marc Windgassen
    1:19 min
  3. Victoria Carl

    Doping:Langläuferin Victoria Carl positiv getestet

    mit Video
  4. Therese Johaug

    Langlauf-Königin dankt ab:Norwegerin Johaug beendet Karriere

  5. Coletta Rydzek und Laura Gimmler (Deutschland) jubeln auf dem Podest am 22.03.25.

    Skilanglauf-Weltcup in Lahti:Rydzek und Gimmler triumphieren im Teamsprint

    von Benno Krieger
    1:30 min
  6. Coletta Rydzek

    Langlauf-Weltcup in Lahti:Rydzek holt ersten Weltcupsieg ihrer Karriere

  7. Das DSV-Langlauf-Quartett Pia Fink (l-r), Katharina Hennig, Helen Hoffmann und Victoria Carl jubelt über WM-Bronze

    Langlauf bei Nordischer Ski-WM:WM-Bronze für deutsche Frauenstaffel

    mit Video
  8. Johannes Høsflot Klæbo | Rekordweltmeister Skilanglauf

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Überflieger Klæbo bei der Ski-WM

    von M. Windgassen / S. Simon
    1:27 min
  9. Anja Wicker, Yunji Kim und Kendall Gretsch

    Premiere bei Nordischer Ski-WM:Para-Sport: "Stimmung wie im Fußballstadion"

    von Lars Becker
    mit Video
  10. Katharina Hennig im ZDF-Interview

    Katharina Hennig bei Ski-WM:"Lässt Langläufer-Herz höher schlagen"

    von Sylvia Warnke
    1:24 min
  11. 3. Platz für Moch bei Tour de Ski

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Tour de Ski: Moch erkämpft Podest im Finale

    von Tibor Meingast
    1:21 min
  12. Kathrin Marchand, Ruderin

    Para-Sportlerin:Kathrin Marchand: Vom Wasser in den Schnee

    von Susanne Rohlfing
  13. Langläuferin Victoria Carl jubelt über Goldmedaille am 16.02.2022 in Zhangjiakou, China.

    Nächste Langlauf-Medaille:Hennig und Carl mit Sensations-Gold

