Skilanglauf - Akutelle Nachrichten und Hintergründe

Skilanglauf
Skilanglauf gehört zu den nordischen Wintersportarten und ist Teil des olympischen Programms. Es wird unterschieden zwischen Wettkämpfen im klassischen Stil und im Skating. Zu den wichtigsten Wettbewerben einer Saison zählen neben Olympia, die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften und die Tour de Ski. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum Skilanglauf
Wintersport in Zahlen:Männer-Riesenslalom in Sölden im Liveticker
Langlauf:Carl droht nach positivem Test Sperrevon Marc Windgassen1:19 min
Doping:Langläuferin Victoria Carl positiv getestetmit Video
Langlauf-Königin dankt ab:Norwegerin Johaug beendet Karriere
Skilanglauf-Weltcup in Lahti:Rydzek und Gimmler triumphieren im Teamsprintvon Benno Krieger1:30 min
Langlauf-Weltcup in Lahti:Rydzek holt ersten Weltcupsieg ihrer Karriere
Langlauf bei Nordischer Ski-WM:WM-Bronze für deutsche Frauenstaffelmit Video
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Überflieger Klæbo bei der Ski-WMvon M. Windgassen / S. Simon1:27 min
Premiere bei Nordischer Ski-WM:Para-Sport: "Stimmung wie im Fußballstadion"von Lars Beckermit Video
Katharina Hennig bei Ski-WM:"Lässt Langläufer-Herz höher schlagen"von Sylvia Warnke1:24 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Tour de Ski: Moch erkämpft Podest im Finalevon Tibor Meingast1:21 min
Para-Sportlerin:Kathrin Marchand: Vom Wasser in den Schneevon Susanne Rohlfing
Nächste Langlauf-Medaille:Hennig und Carl mit Sensations-Gold