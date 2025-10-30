Skilanglauf - Akutelle Nachrichten und Hintergründe

Skilanglauf |

Skilanglauf gehört zu den nordischen Wintersportarten und ist Teil des olympischen Programms. Es wird unterschieden zwischen Wettkämpfen im klassischen Stil und im Skating. Zu den wichtigsten Wettbewerben einer Saison zählen neben Olympia, die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften und die Tour de Ski. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.